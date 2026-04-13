La casa de los famosos 2026: ¿Quién sería el eliminado de hoy, 13 de abril? ¡Todos están en riesgo!

La tensión dentro de La casa de los famosos Telemundo 2026 está al rojo vivo. La nueva dinámica con ruleta no solo sacudió la estrategia, sino que dejó a casi toda la casa nominada justo cuando el reality entró en su etapa más crítica, con alianzas tambaleándose, nominaciones caóticas y un liderazgo con más peso del habitual. Aunque todavía falta la decisión final del público, en redes sociales ya circula el nombre del famoso que estaría en la cuerda floja rumbo a la próxima gala de eliminación.

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La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados en la octava semana de La casa de los famosos 2026?

La gala del miércoles 8 de abril dejó una de las placas más grandes y comentadas de la temporada. Debido a la dinámica de la ruleta, los puntajes se descontrolaron y la mayoría de los habitantes terminó acumulando nominaciones. La única persona fuera de peligro fue Laura G, quien se convirtió en la líder de la semana y obtuvo inmunidad directa.

Durante la votación en el confesionario, los famosos repartieron sus puntos de la siguiente manera:

Horacio Pancheri votó por Fabio Agostini y “El Divo”.

Josh Martínez nominó a Stefano Piccioni y Fabio.

Curvy Zelma dio puntos a “El Divo” y Yoridán.

Caeli nominó a “El Divo” y Stefano.

Luis Coronel, Kenny Rodríguez y otros habitantes también repartieron votos entre Fabio, Yoridán y Stefano.

Sin embargo, cuando Celinee giro la ruleta la placa de nominados tuvo un cambio inesperado y así, además de Kenny por decisión de Laura G, toda la casa está nominada a excepción de la líder.

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¿Quién podría ser el octavo eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026 según filtraciones?

Mientras dentro de La casa de los famosos Telemundo reina la incertidumbre, afuera las redes sociales ya están haciendo su parte. De acuerdo con el monitoreo de la cuenta especializada “Vaya Vaya”, comienzan a marcarse preferencias claras del público rumbo a la eliminación.

Según los porcentajes que circulan en encuestas y sondeos digitales, la tendencia se mueve así:

Fabio con 18%

con 18% Laura Zapata con 12%

con 12% Luis con 9%

con 9% Celinee con 8%

con 8% Kenny con 5%

con 5% Caeli con 5%

con 5% Curvy con 5%

con 5% Horacio con 5%

Con estos números, los concursantes con menor apoyo del público están en zona de peligro real. Si esta tendencia se mantiene, el eliminado saldría de entre Kenny, Caeli, Curvy o Horacio, quienes aparecen con el porcentaje más bajo.

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¿Quién podría ser el octavo eliminado de La casa de los famosos USA? #lcdlf #encuestavayavaya pic.twitter.com/wNCsjjPJis — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 13, 2026

¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026?

Ante la expectativa del público por ver al siguiente eliminado de La casa de los famosos 2026, los lunes se han convertido en un día importante para formar nuevas estrategias y hasta polémicas.

La transmisión del programa se lleva a cabo por la señal de Telemundo, misma que no está disponible para nuestro país.

El eliminado de esta noche se confirmará aproximadamente a las 20:00 hrs, tiempo del centro de México, pues la gala dará inicio a las 18:00 hrs.

Filtran eliminado de La casa de los famosos / IG: lacasadelosfamosostlmd, redes sociales y canva

¿Quiénes han sido eliminados en La casa de los famosos 6?