Tekashi, en medio de rumores falsos de su muerte, filtran VIDEO desde su celda: ¿Apuñalaron al cantante?

Tekashi 6ix9ine volvió a encender las redes sociales luego de que se filtró un video grabado desde su celda. Las imágenes, que comenzaron a circular mientras el rapero permanece privado de la libertad, detonaron nuevas especulaciones sobre su estado de salud y su seguridad, incluyendo versiones que apuntaron a una supuesta agresión con arma blanca. ¿Presuntamente murió?

¿Lo apuñalaron? Tekashi 6ix9ine reaparece en video desde prisión. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de la presunta muerte de Tekashi 6ix9ine?

Los rumores falsos sobre una supuesta agresión contra Tekashi 6ix9ine comenzaron a circular el 18 de enero de 2026, cuando publicaciones en redes sociales afirmaron que el rapero presuntamente habría sido atacado con un arma blanca por otro recluso dentro del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra tras entregarse voluntariamente el 6 de enero, por una orden judicial derivada de violar los términos de su libertad supervisada después de que fue liberado en 2020 tras colaborar con fiscales en casos contra pandillas como los Nine Trey Gangsta Bloods.

Los mensajes falsos, difundidos principalmente por cuentas no verificadas, señalaban que el artista habría resultado con varias heridas tras una presunta pelea entre internos, así como que presuntamente ya no estaría con vida, lo cual fue falso, ya que no aportó fuentes oficiales que confirmaran esa versión.

Conforme las publicaciones se replicaron, el relato se amplificó y generó confusión entre usuarios, pese a que no se presentaron pruebas, reportes médicos ni imágenes que acreditaran un ataque. La información se sostuvo únicamente en testimonios anónimos y cadenas virales, lo que impulsó su rápida propagación en distintas plataformas digitales.

A lo que se sumó que ninguna autoridad penitenciaria ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron comunicados sobre una agresión contra Tekashi 6ix9ine. Medios internacionales que revisaron estos señalamientos, como Hindustan Times, indicaron que se trataba de hechos falsos y sin evidencia verificable.

Tekashi 6ix9ine rompe el silencio: video desde su celda tras rumores de muerte. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el video que se filtró de la celda de Tekashi 6ix9ine tras rumores falsos de muerte?

Las redes sociales de Tekashi 6ix9ine difundieron un video en el que el cantante aparece al interior de una celda de prisión, material que comenzó a circular y desmintió la versión de que el cantante fue apuñalado y presuntamente habría muerto. En las imágenes se observa al rapero vestido con un uniforme color naranja, con el cabello corto y decolorado, y tatuajes visibles en el rostro y el cuerpo. El espacio es reducido y austero, con paredes lisas y una litera metálica con colchones delgados, elementos que remiten a un entorno penitenciario.

En una segunda toma del mismo video, Tekashi aparece sentado en la parte baja de la litera, mirando su celular, con los pies apoyados en el piso de concreto. La grabación no muestra señales de atención médica ni intervención de custodios, y se limita a documentar su presencia dentro de la celda. El material provocó reacciones inmediatas entre seguidores y usuarios que comentaron la difusión del clip.

“Estos 3 meses pasan volando gracias a Rainbetcom. Voy a volver en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?”, dice la descripción de la publicación.

En plena polémica, aparece video de Tekashi 6ix9ine desde la cárcel. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Tekashi 6ix9ine?

Daniel Hernández, nacido el 8 de mayo de 1996 en Bushwick, Nueva York, es conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine o 6ix9ine. Es un rapero estadounidense que se dio a conocer por una imagen fácilmente identificable, marcada por el cabello teñido en distintos colores y numerosos tatuajes visibles, así como por una presencia constante en la conversación pública relacionada tanto con su música como con conflictos mediáticos y procesos judiciales que han acompañado su carrera.

Su proyección internacional comenzó a finales de 2017 con el lanzamiento de su sencillo debut “Gummo”, canción que ingresó al Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto 12, además de recibir certificación de platino por la RIAA. En 2018 publicó su primer mixtape, Day69, que debutó en el cuarto lugar del Billboard 200. Ese mismo año logró su mejor posición en el Hot 100 con “Fefe”, colaboración con Nicki Minaj y Murda Beatz, tema que llegó al número tres. Posteriormente, lanzó los álbumes TattleTales en 2020 y Leyenda Viva en 2023, este último enfocado al reggaetón.

Paralelamente a su trayectoria musical, Tekashi 6ix9ine ha enfrentado diversos procesos legales en Estados Unidos. Fue sentenciado inicialmente a prisión, aunque su condena se redujo tras colaborar con la fiscalía en un caso relacionado con la organización Nine Trey Gangsta Bloods, con sede en Brooklyn. Tras cumplir parte de su sentencia en prisión domiciliaria, retomó su actividad musical con lanzamientos como “Gooba” y “Trollz”, este último alcanzando el primer lugar del Billboard Hot 100 en junio de 2020. Su participación como testigo en dicho juicio derivó en un distanciamiento por parte de varias figuras de la industria del hip hop.

