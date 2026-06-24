Actriz mexicana, tras ser una estrella en las telenovela ¿regresa a un proyecto? Ella revela: “Es sorpresa”

Una querida actriz mexicana, conocida por su constante aparición en distintas telenovelas y por quitarse la ropa en reality, fue cuestionada recientemente sobre la posibilidad de reintegrarse a la pantalla chica. Su respuesta generó intriga entre quienes desean verla de regreso. ¿De quién se trata?

¿Actriz de Mujeres asesinas regresa a las telenovelas? / Redes sociales

¿Qué actriz podría regresar a las telenovelas tras alejarse por años de ellas?

Se trata de la actriz mexicana Jade Fraser, quien recientemente denunció haber sido excluida por su físico, abordó recientemente su posible regreso a las telenovelas.

Fraser ha estado presente en importantes telenovelas como Niña de mi corazón, Amores verdaderos, Hasta el fin del mundo, A que no me dejas y Mi marido tiene familia, por lo que muchos esperan su regreso triunfal.

La actriz no ha estado alejada del mundo del espectáculo, lo que ocurrió fue que, según su testimonio, tomó un curso de cine y su carrera comenzó a tomar otro rumbo:

Me metí a estudiar cine, dos años, eso es una razón por la cual me alejé un poco de las telenovelas. También hice mi primera producción como actriz y como productora. Jade Fraser

Tras este escenario, se espera que pueda reintegrarse a su trabajo en telenovelas, proyectos que la hicieron una de las favoritas en este formato. ¿Será?

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¿Por qué la actriz Jade Fraser se alejó de las telenovelas? / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

¿La actriz Jade Fraser confiesa que regresa a las telenovelas?

En un reciente encuentro con medios, Jade Fraser fue cuestionada sobre la posibilidad de regresar a una telenovela, producción que la llevó a la fama dentro del espectáculo mexicano.

Ante la pregunta, Jade asegura que no tiene la intención, a un corto plazo, de hacer telenovelas, aún cuando se rumoró que se alejó por presuntos problemas con Televisa, la verdad está alejada de ese tema:

Son muchísimas cosas que hice todo este tiempo, este proceso. Creo que también es importante darte ese espacio para aprender cosas nuevas, para conocerte en otro ámbito. Jade Fraser

Un reportero insistió en la idea de un presunto rechazo para participar en algún proyecto, a lo que Fraser aceptó y reveló que no solo por su físico, si no también por “talento":

Obviamente, por físico, por talento, por todo. Creo que es parte de la vida del actor, nosotros nos entrenamos para que nos digan que no. (...) También por eso me metí a estudiar cine. Jade Fraser

El próximo proyecto que tiene como actriz, será una serie, por lo que su regreso a las telenovelas tendrá que esperar.

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¿En qué telenovelas participó Jade Fraser?

Jade Fraser es una actriz, productora y creadora mexicana que ha construido una sólida trayectoria en la televisión, el cine y las plataformas digitales.

Sus primeros pasos en la actuación llegaron a través de diferentes producciones televisivas, siendo un rostro recurrente en dramas que han pasado a la historia de la televisión mexicana, aquí algunas de ellas:



Niña de mi corazón,

Amores verdaderos,

Hasta el fin del mundo,

A que no me dejas,

Mi marido tiene familia,

Mujeres asesinas,

Hijas de la luna, entre otras.

Fraser quiso diversificar su carrera, por lo que en meses recientes protagonizó la serie 3x1: Tres esposas para un marido junto a Arantza Ruiz para ViX Micro.

A finales de 2025 se integró al reality Las estrellas bailan en Hoy, compartiendo escenario con Carlos López, conocido como “el Chevo”.

Por último, Jade Fraser ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Miguel Martínez, recordado por su papel en Alegrijes y rebujos.

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