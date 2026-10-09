Alfredo Adame con la soga al cuello y ¿con un pie en la cárcel? Habla tras perder vs. Gustavo Adolfo Infante

La batalla legal entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame tiene un nuevo capítulo, pues un juez falló en favor del conductor de De primera mano. Ahora, fue el actor quien decidió romper el silencio y mostrar su inconformidad con el resultado. ¿Cerca de la cárcel?

Alfredo Adame pierde el caso contra Gustavo Adolfo Infante / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo y por qué demandó Gustavo Adolfo Infante a Alfredo Adame?

Todo comenzó en 2022, cuando Gustavo Adolfo Infante decidió emprender acciones legales contra Alfredo Adame, luego de que el actor lanzara polémicos comentarios sobre su madre, la señora Elvia Inés Seañez, a quien llegó a acusar, entre otras cosas, de practicar magia negra.

En ese momento, el conductor dejó claro que no buscaba una disculpa pública, sino un castigo ejemplar para Adame. Subrayó que su madre es una persona de la tercera edad y, como tal, merecía respeto:

Yo no quiero una disculpa, yo quiero que se haga justicia. Todo tiene un límite en la vida. Gustavo Adolfo Infante

A raíz de esto, ambos han sido citados en diferentes momentos para este conflicto legal que los envuelve, aunque recientemente el veredicto de un juez terminó beneficiando al periodista.

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Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante en batalla legal desde 2022 / TVNotas

Gustavo Adolfo Infante ganó la demanda en contra de Alfredo Adame

Según una fuente cercana contó en exclusiva a TVNotas, la reciente visita de Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante a los juzgados para conocer el veredicto del juez, terminó en un tenso momento entre ambas personalidades.

Luego de que el juez fallara a favor del conductor de De primera mano, los ánimos presuntamente se calentaron y hubo una serie de insultos: “ Ch…a tu madre ”, habría dicho Adame, mientras que GAI respondió con un “ te voy a meter a la cárcel ”.

El abogado de Gustavo Adolfo dijo lo siguiente:

El juez acaba de emitir un fallo condenatorio en contra del señor Adame. Vamos a tener una próxima audiencia de individualización de sanciones. En esa se va a desahogar a diversos testigos para que, una vez que dé el previo contradictorio, el juez va a determinar cuál es la sentencia de prisión e imponer multa y reparación del daño en favor de la señora madre de Gustavo Adolfo Infante. Abogado de Gustavo Adolfo Infante

Por otro lado, también señaló que se viene la segunda parte de la batalla legal, es decir, la demanda civil:

Ahora va a venir la civil. El próximo 15 es la individualización de las penas y nos van a decir cuántos años de cárcel le tocan a Adame. Una vez que dijeron que había perdido, me voltea a ver y me mienta la madre tres veces. Yo nada más le dije: ‘Te voy a meter al bote’. Entiendo que pueda apelar con un amparo directo y yo también. Pero yo lo que quiero es que se haga justicia. Gustavo Adolfo Infante

Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar, y fue Alfredo Adame quien habló sobre esta polémica que lo envuelve.

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Gustavo Adolfo Infante le gana el caso a Alfredo Adame / Mezcalent

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame al veredicto del juez, tras demanda de Gustavo Adolfo Infante?

El veredicto del juez fue poco favorable para Alfredo Adame, por lo que rápidamente decidió romper el silencio sobre lo ocurrido en el caso que protagoniza junto a Gustavo Adolfo Infante.

El ahora panelista de La granja VIP 2026 dijo lo siguiente en una reciente conversación:

Muy sorprendido de la decisión del juez. (...) De repente el juez la receta como condenándome, señalándome como culpable del delito de discriminación. Entonces, pues muy sorprendido y nada de qué arrepentirme, nada de agachar la cabeza. Absolutamente nada de que yo pueda dudar de mí. No me culpan por mentiroso, me culpan por discriminador. Dice el juez que sí cometí el delito de discriminación cuando no dije el nombre de ninguna persona. Alfredo Adame

Además, Adame dijo que no hay nada de que preocuparse, aún con la primera decisión del juez:

No hay nada de qué alarmarse, eso no es cárcel. A lo mejor ellos pedirán que me den un año de cárcel, y se conmuta por una multa, por servicio social. Tenía que pagar lo del psicólogo que son 16 mil pesos y pues la multa. Va la apelación por supuesto. Alfredo Adame

Insistió que aún con las pruebas recabadas, Gustavo Adolfo no pudo demostrar que sus declaraciones fueran referentes a su madre, sin siquiera mencionar el nombre del propio periodista.

Por último, Adame aseguró que el resultado puede entenderse por las presuntas malas prácticas del abogado de GAI:

Tiene una reputación de tramposo, de desaparecer expedientes junto con un ministro. Alfredo Adame

Será el próximo 15 de octubre cuando se lleve a cabo una audiencia en la que presuntamente dictaran una sentencia al actor y conductor, Alfredo Adame. ¿Qué pasará?

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