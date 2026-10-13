Alma Cero reaparece tras someterse a trasplante de cabello por alopecia; ¿sorprende con los resultados?

Tras meses de que en TVNotas te contamos que Alma Cero padecía alopecia y se haría un trasplante, la actriz de ‘María de todos los ángeles’ reapareció con peluca en un encuentro con la prensa, en el que se sinceró sobre su tratamiento. ¿Consiguió los resultados esperados? ¡Te contamos los detalles!

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Alma Cero reaparece tras trasplante capilar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué la actriz Alma Cero padece alopecia?

Luego de que el lado oscuro de la actriz Alma Cero fuera expuesto, la intérprete se sinceró con TVNotas sobre la razón por la que desarrolló alopecia y también aprovechó el espacio para lanzar un mensaje a las personas que se han percatado de su padecimiento.

“Cuando era chiquilla, iba al ballet y me daban unos jalones (para peinarla). Mi abuelita y mi mamá me hacían unos chonguitos y me dejaban toda estirada. Entonces, me dio alopecia por tracción. Yo le agradezco al público que siempre está más pendiente de mí que una misma”. Alma Cero

Por otra parte, compartió que se realizaría un trasplante capilar, pues su esposo, Enrique Orozco, es especialista en tricología y trasplante capilar. “Que me haga un trasplante capilar, para que ya no anden diciendo que si estoy borracha, que si estoy pelona. Sí estoy pelona, ¿¡y qué!? No importa”.

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Alma Cero se realizó un trasplante capilar por alopecia. / Liliana Carpio, Mezcalent, Archivo tvnotas e IG @Concienciaconalma

¿Cómo reapareció Alma Cero tras realizarse un trasplante capilar?

Tras dos meses de que te dimos a conocer la alopecia que Alca Cero padece , la actriz del ‘Príncipe del barrio’ reapareció públicamente en un encuentro con la prensa en el que lució una peluca rubia y confirmó que ya se había realizado el trasplante capilar, pero elegía esperar a que todo sane antes de mostrar los resultados.

“No es que esté pelona, es muy reciente todavía mi trasplante capilar, pero muy contenta, yo sé que me va a ir muy bien. Muy disciplinada, la verdad, soy una persona muy disciplinada. Ahora sí traigo mi canita real. Le quiero dar el tiempo necesario a mi trasplante para que sane y todo. Quiero consentir mucho a esos folículos bebés”. Alma Cero

Asimismo, confesó que debajo de su peluca se podían observar varias de sus canas, las cuales no conocía completamente, pues constantemente se retocaba el cabello. “Me gustan mis canas, son súper plateadas, súper bonitas”. Sin embargo, durante todo el encuentro con la prensa lució la peluca rubia y se mostró entusiasmada por los resultados.

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¿Cuáles son los procedimientos estéticos que se ha hecho Alma Cero?

Además del trasplante capilar, Alma Cero y su esposo se sometieron a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, de la que también habló en su entrevista con TVNotas. De acuerdo con la intérprete de ‘Rosa Aurora’ se encuentra bien con los resultados tras un año de haberse realizado el procedimiento.

“Me siento muy bien. Solo me tengo que poner eventualmente mis gotitas para la resequedad, pero eso pasa en el 99% de las operaciones con láser”. Alma Cero

Además del injerto capilar y el cambio de ojos, Alma Cero compartió que se pone botox principalmente en las cejas y continúa haciendo ejercicio para que las rodillas no le ‘truenen’. Fuera de ello, la actriz no ha hablado sobre otros procedimientos estéticos y, por ahora, está en espera de ver los resultados del trasplante capilar.

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