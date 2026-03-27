¿Ángela Aguilar se inspira en Cazzu? La polémica por su video de ejercicio desata críticas: “Vio a la Jefa”

Ángela Aguilar volvió a poner Internet de cabeza. La cantante mostró su rutina completa de ejercicio y, aunque muchos aplaudieron su disciplina, otros no le perdonaron nada y la atacaron sin piedad cuestionando desde su técnica hasta sus supuestas influencias. ¿En honor a Cazzu?

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Usuarios de redes sociales compararon entrevistas de Ángela Aguilar y Cazzu. ¿Muy parecidas sus respuestas? / Redes sociales.

¿Ángela Aguilar se inspiró en Cazzu? Su rutina de ejercicio desata comparaciones y críticas

Desde hace varias semanas, Cazzu sorprendió a sus seguidores al mostrarse más enfocada en el ejercicio, presumiendo constancia, fuerza y una imagen renovada que fue ampliamente celebrada en redes sociales. Por eso, cuando Ángela Aguilar compartió su rutina completa de ejercicio, las comparaciones no se hicieron esperar y muchos internautas aseguraron que no se trataba de una simple coincidencia.

Ángela Aguilar compartió su entrenamiento a través de su canal de difusión de WhatsApp, donde dejó ver una rutina enfocada en trabajar todo el cuerpo. En el video se le observa realizando ejercicios para abdomen, brazos, piernas y glúteos, mostrando concentración, sudor y compromiso físico. Mientras algunos aplaudieron su disciplina y constancia en el gimnasio, otros la criticaron por la ejecución de los movimientos e incluso la acusaron de copiar el contenido de Cazzu.

¡Cazzu prende redes! Su debut como modelo fitness causa revuelo. / Redes sociales

Además, la cantante acompañó el clip con un mensaje sobre la importancia de la constancia y la disciplina diaria, palabras que para muchos resultaron motivadoras, pero que para otros sonaron a presunción.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, comenzaron a circular comentarios insinuando que la cantante de regional mexicano habría visto el impacto positivo que tuvo el contenido fitness de la llamada “Jefa” y decidió sumarse a esta tendencia.

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¡Nadie lo esperaba! Cazzu da giro y aparece como modelo fitness. / Redes sociales

¿Qué ejercicios hace Ángela Aguilar en su rutina de ejercicio y por qué la criticaron en redes?

La rutina fitness de Ángela Aguilar incluyó ejercicios clásicos de gimnasio que cualquiera reconoce, pero que también fueron analizados con lupa por los usuarios más severos de las redes sociales.



Crunch de abdomen , uno de los movimientos más efectivos para trabajar el core.

, uno de los movimientos más efectivos para trabajar el core. Pull-ups , ejercicio enfocado en brazos y abdomen.

, ejercicio enfocado en brazos y abdomen. Martillos con mancuernas , un básico para fortalecer los brazos.

, un básico para fortalecer los brazos. Sentadillas en máquina, diseñadas para trabajar piernas y glúteos.

A pesar del esfuerzo físico evidente, las críticas fueron duras. Algunos usuarios cuestionaron su técnica, mientras otros aprovecharon para compararla e insinuar que su video era una respuesta indirecta a Cazzu.



“Lo está haciendo mal… mmmm, ¿será que vio a la JEFA, Cazzu, haciendo ejercicio y, como siempre, la copió y fue a subir sus videos?”

“Otra vez copia a Cazzu.”

“No, quien la pelea. Estamos esperando ver la película de Cazzu.”

"¡¡¡Eso es tener disciplina!!! Gracias, Ángela, por motivarme a seguir en el gym.”

“Jajajajaja, hace todo mal y, como siempre, copiando a Cazzu.”

“La inspiró la Jefa, mi Cazzu.”

“No solo fue fan de la relación de Cazzu, también de su rutina y su contenido.”

Hasta el momento, Ángela Aguilar ha optado por guardar silencio y hacer caso omiso a las críticas y dejando que las redes sigan hablando por ella.

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