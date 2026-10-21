Brenda Bezares rompe el silencio sobre su estado de salud tras ser hospitalizada: ¿estuvo al borde la muerte?

Luego de que se reportara que Brenda Bezares fue hospitalizada de emergencia y surgieran diversas especulaciones sobre su estado de salud y los motivos de su ingreso, la esposa de Mario Bezares rompió el silencio.

La conductora habló sobre las razones por las que tuvo que ser hospitalizada y reveló cómo se encuentra actualmente, luego de enfrentar complicaciones de salud.

A través de sus historias de Instagra, Brenda compartió con sus seguidores cómo vivió los últimos días y relató los momentos difíciles que enfrentó debido a este problema de salud.

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Brenda Bezares / Redes sociales

¿Por qué estuvo hospitalizada Brenda Bezares?

Hace unos días, la cuenta de espectáculos ‘Doña Carmelita’ reportó que Brenda Bezares habría sido hospitalizada luego de un disgusto que le provocó fuertes molestias estomacales y requirió atención médica inmediata.

La esposa de Mario Bezares confirmó esta información y compartió en sus redes sociales que permaneció tres días internada debido a problemas relacionados con la bilis, luego de un episodio de enojo que le habría desencadenado complicaciones. Incluso, tomó la situación con humor y aprovechó para recomendar a sus seguidores que no se enojen.

“Por eso no es bueno hacer corajes”, escribió.

Sin embargo, Brenda también explicó que los problemas con la bilis no fueron la única razón por la que tuvo que acudir al hospital, pues también enfrentó complicaciones cardíacas.

En entrevista para ‘De primera mano’, la conductora detalló que el corazón presentó una falla debido al fuerte dolor que sentía.

“Lo que pasó fue que se me derramó la bilis, no tengo vesícula, eso hizo que lo que tenía obstruyera los intestinos, que no se movilizaran como debería de ser. Del dolor tan fuerte que tenía hizo que el corazón tuviera una falla y estaba funcionando irregularmente.” Brenda Bezares

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¡Brenda Bezares HOSPITALIZADA por un fuerte dolor de estómago! En entrevista, revela que se le derramó la bilis y aclara su estado de salud #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/0LxZ3qzhcC — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2026

¿Le colocaron un marcapasos a Brenda Bezares?

La misma cuenta de espectáculos señaló que el intenso dolor abdominal que experimentó Brenda Bezares habría provocado una falla cardíaca, por lo que fue necesario administrarle morfina e intervenirla médicamente para colocarle un marcapasos.

Parte de esta información fue confirmada por la propia Brenda, quien explicó que el dolor tan intenso que sintió se debió a un problema relacionado con la bilis.

En cuanto a la posibilidad de que le colocaran un marcapasos, la conductora confirmó durante una entrevista que los médicos contemplaron realizarle este procedimiento e incluso señaló que el anestesiólogo ya se encontraba ahí. Sin embargo, no aclaró si finalmente le colocaron el dispositivo o si la intervención fue descartada.

“Me limpiaron todo, me hicieron biopsia y demás. Lo que más me preocupaba fue que entro por un dolor de estómago y me dicen que me van a poner un marcapasos. Ya estaba el anestesiólogo, todo mundo listo para intervenirme. Ese fue mi mayor susto.” Brenda Bezares

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Brenda Bezares hospitalizada

¿Cuál es el estado de salud actual de Brenda Bezares?

Brenda comentó que ya se encuentra fuera de peligro y está en recuperación con su tratamiento y está respondiendo favorablemente.

Sin embargo, comentó que es un proceso que requiere de mucha paciencia, pues sus intestinos cuentan con poca movilidad y requiere de tiempo para que el tratamiento haga efecto y pueda seguir evolucionando en su salud.

“El doctor me dijo que tuviera paciencia, porque es lento. Tengo los intestinos inmóviles, pero tengo que estar tomando medicamento para que se movilicen; poco a poco me voy a empezar a regular. Brenda Bezares

En su momento, Brenda Bezares fue tendencia por una propuesta para enfrentarse en una pelea con Laura Molinar.

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