Caeli confirma el fin de su romance con exparticipante de La casa de los famosos: ¿Decepción? “Me duele”

La historia de amor de la influencer mexicana, Caeli, nació durante La casa de los famosos de Telemundo en este 2026. Aunque todo parecía miel sobre hojuelas, la creadora de contenido lanzó un triste mensaje a sus seguidores, afirmando que el romance se acabó para ambos. ¿Qué sucedió?

Caeli tuvo romance con participante de La casa de los famosos 2026 / Redes sociales

¿Con qué exparticipante de La casa de los famosos 2026 tuvo un romance Caeli?

La relación entre Caeli y Kenzo tomó por sorpresa a parte de la audiencia de La casa de los famosos 2026, desde sus primeros acercamientos dentro del reality. Lo que empezó como una simple amistad se convirtió con rapidez en algo más.

A lo largo del programa, las cámaras los captaron en varias ocasiones abrazándose, besándose y mostrándose cariñosos, dejando claro que entre ambos existía mucho más que compañerismo.

Kenzo dejó la competencia el 27 de abril de 2026, en la décima gala de eliminación, y su partida hizo llorar a la influencer. Caeli, por su parte, salió del reality el 1 de junio de 2026, apenas dos semanas antes de la gran final.

Tras la salida de ambos, la mexicana compartió un video en el que mostraban su reencuentro fuera de las cámaras, y afirmando que iban a intentar que lo suyo fuera más allá de un romance de reality. ¿Qué falló?

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Caeli y Kenzo de romance en La casa de los famosos 2026 / Telemundo

Caeli anuncia que ella y Kenzo terminaron su relación

El anuncio sobre Caeli y su romance con Kenzo, llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en el canal de la influencer mexicana en YouTube.

Caeli respondió a la pregunta que más recibió por parte de sus seguidores: ¿Qué pasó con Kenzo?

Hemos decidido tomar caminos separados. (...) Jamás cambiaría por absolutamente nada esos momentos. Caeli

La respuesta dejó sorprendidos a sus fans, quienes veían a ambos en una evidente complicidad y con muestras de cariño que demostraban el cariño y la felicidad de estar juntos.

Tras saberse la noticia, muchos especularon acerca de las causas que llevaron a ambas figuras a separarse, pero ante esto, Caeli contó que nunca hubo una mala actitud de Kenzo, incluso hizo hincapié en la “gran persona” que es:

Lo que sí quiero aclarar es que él es un superhombre, superlindo, me trató siempre con respeto, con mucho amor. Caeli

Por último, a pesar del dolor que pasa, cree que fue la mejor decisión para ambos:

Me duele, yo lo sigo queriendo, va a seguir en mi corazón. (...) Haberles podido compartir un amor de verdad, porque en serio sí fue algo bien real adentro de La casa de los famosos. Caeli

Por tanto, el dúo conformado por Caeli y Kenzo ha llegado a su fin, luego de casi medio año de una historia juntos.

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¿Quién es Kenzo Nudo?

Kenzo Nudo es un creador de contenido, modelo, fotógrafo y exjugador de baloncesto que se ha consolidado como una figura recurrente en televisión, gracias a su participación en diferentes programas.

En plataformas digitales se dio a conocer aún más, pues diariamente comparte contenido sobre viajes, moda, ejercicio y estilo de vida.

Su fama aumentó de más tras participar en la quinta temporada de Love Island USA, en la que llegó hasta la final y se convirtió en uno de los favoritos del público.

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