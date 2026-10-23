Eduin Caz fue hospitalizado y sometido a cirugía; filtran FOTO del procedimiento al cantante de Grupo firme

Eduin Caz (vinculado sentimentalmente a Ese Pérez) se ha convertido en uno de los cantantes mexicanos más queridos y reconocidos del país. Lejos de los escenarios, el intérprete tuvo un problema de salud, por el cual, tuvo que ser sometido a una cirugía. ¿Qué procedimiento le hicieron al integrante de Grupo firme?

Eduin Caz sometido a cirugía / Instagram: @eduincaz

¿Qué cirugía le hicieron a Eduin Caz, cantante de Grupo firme?

La noticia sobre la cirugía de Eduin Caz fue compartida por la periodista de espectáculos “Chamonic”, quien reportó que el cantante ingresó a un hospital para ser operado por un tema de salud.

De acuerdo con la información de “Chamonic”, Caz presentaba un absceso en una de sus mejillas, algo que le causó molestias, las cuales, se intentaba tratar con cremas, pomadas y demás.

Sin mayor remedio, Eduin optó por someterse al procedimiento para poder terminar con el problema desde raíz y no continuar padeciéndolo. ¿Cómo salió de la operación el cantante de Grupo firme?

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Eduin Caz sometido a cirugía en la mejilla / Foto: Redes sociales

Revelan detalles de Eduin Caz de la cirugía del cantante

El cantante, Eduin Caz, no ha compartido detalles sobre la cirugía a la que se sometió, ni tampoco el tiempo de recuperación por el podía tener que pasar en los recientes meses

Según “Chamonic”, el tejido que le retiren al cantante será analizado, pues buscarán descartar cualquier otro tipo de tema de salud:

El absceso estaba un poco profundo, por lo que tuvieron que realizarle tres puntadas para cerrar la herida. Como parte del procedimiento, el tejido retirado será enviado a analizar para descartar cualquier problema. Por ahora, todo parece indicar que no es nada preocupante, aunque habrá que esperar los resultados. Chamonic

Mientras tanto, sus fans y seguidores se encuentran a la espera de más noticias sobre su estado de salud. ¿En riesgo sus conciertos?

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Eduin Caz y su cirugía en la mejilla / Redes sociales

¿Grupo firme suspende conciertos por problema de salud de Eduin Caz?

Una de las preguntas que más se repitió en redes sociales, fue sobre la probable ausencia de Eduin Caz o la cancelación de los conciertos de Grupo firme para los próximos días.

Sin embargo, “Chamonic” reportó que la presencia de Eduin no está comprometida:

Así que tranquilos, Eduin está bien, recuperándose y siguiendo las indicaciones médicas. Listo para sus presentaciones de este fin de semana. Chamonic

La noticia tranquilizó a sus seguidores y a aquellos que tenían boleto para sus conciertos del otro fin de semana en Zapopan, Jalisco. Esto sucede a un mes de que Eduin Caz sufriera un accidente en pleno concierto.

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