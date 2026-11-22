El presentador y especialista en cine, Esteban Macías, ha sido objeto de numerosas críticas debido a su apariencia y a su forma de vestir durante los eventos públicos en los que ha participado.

Ante la ola de comentarios que ha recibido en redes sociales, Esteban decidió hablar públicamente sobre su postura frente a las críticas y cómo toma las opiniones de quienes cuestionan su manera de vestir.

Asimismo, compartió las razones por las que ha decidido utilizar este tipo de atuendos y cómo se siente al lucir su imagen.

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Esteban Macías / Redes sociales

¿Por qué critican a Esteban Macías por su forma de vestir en eventos públicos?

Esteban Macías ha recibido numerosas críticas en redes sociales debido al cambio de imagen que ha tenido, cuando comenzó a incorporar elementos asociados con la moda femenina en sus atuendos, como uñas pintadas, maquillaje, aretes, tacones y prendas como faldas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2', donde el conductor apareció con tacones rojos, maquillaje en los ojos y las uñas pintadas. Asimismo, durante la premiere de la película ‘Los juegos del hambre’, sorprendió al lucir una falda, medias y maquillaje, lo que volvió a generar comentarios sobre su manera de vestir.

Sus looks han provocado opiniones divididas: mientras algunos usuarios aplauden su estilo y libertad para expresarse, otros hacen comentarios despectivos y cuestionan su apariencia. Las críticas también han estado acompañadas de especulaciones sobre su orientación sexual e identidad de género.

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Esteban Macías / Redes sociales

¿Qué respondió Esteban Macías a las críticas por sus atuendos?

En una reciente entrevista, Esteban Macías cuestionó la manera en que algunas personas interpretan su forma de vestir, pues considera que todavía existen prejuicios sobre los hombres que utilizan prendas o accesorios asociados con las mujeres.

El conductor señaló que usar tacones o pintarse las uñas no significa que una persona sea homosexual, por lo que destacó la importancia de entender que la identidad de género y la orientación sexual son conceptos distintos y que no deben confundirse.

“La mayoría de la gente cree que una uña pintada, un zapato de tacón o un pelo largo, es igual a que la persona es homosexual (...) No tiene que ver una cosa con la otra. Cuando la gente se aprenda que identidad de género y preferencia sexual son dos cosas completamente diferente, vamos a poder avanzar.” Esteban Macías

Asimismo, en ocasiones anteriores, Esteban ha explicado que le gusta elegir ropa en el departamento de mujeres porque encuentra prendas que se apegan más a su estilo personal. También ha mencionado que prefiere los diseños, las telas y los cortes, además de que este tipo de ropa le resulta más cómoda.

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#ESTEBANMACIAS compartió que la gente aún no rompe con estigmas sobre la ropa, misma que no tiene género y dijo, el usar ropa de mujer no lo convierte gay y espera dejar ese antecedente… 👏 https://t.co/cX2hTmBpqh — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) November 13, 2026

¿Quién es la pareja de Esteban Macías?

La pareja de Esteban Macías es Daniela Gómez, una creadora de contenido que promover el turismo en México y compartir opciones de alojamiento en distintos destinos.

El conductor ha hablado abiertamente de su relación y ha contado que se conocieron a través de Instagram, luego de que él comenzara a interesarse por el contenido que ella compartía. En una entrevista, reveló que existe una diferencia de edad de aproximadamente 27 años entre ambos, pero aseguró que esto no ha sido un impedimento para su romance.

Daniela también ha mostrado su apoyo a Esteban Macías ante las críticas por su cambio de imagen e incluso lo ayuda a elegir sus outfits. El conductor ha compartido que su pareja participa en la selección de sus atuendos y lo acompaña en esta forma de expresión personal.

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