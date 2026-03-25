¡Fiona Palomo sorprende con su belleza! La hija de Eduardo Palomo luce como modelo| FOTOS

Fiona Palomo, hija del fallecido actor Eduardo Palomo, llamó la atención en redes sociales por su presencia en el mundo del modelaje, una faceta que ha desarrollado de forma paralela a su carrera en la actuación deslumbrando por su belleza, te contamos todos los detalles.

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Fiona Palomo da de qué hablar! Aparece como modelo y se roba las miradas. / Redes sociales

¿Qué edad tiene Fiona Palomo?

La vida de Fiona Palomo cambió en su infancia, cuando tenía cinco años, tras la muerte de su padre, el actor Eduardo Palomo. El fallecimiento ocurrió en noviembre de 2003, en Los Ángeles, luego de que el actor presentara un desmayo mientras se encontraba en un restaurante.

De acuerdo con lo reportado en ese momento, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, no fue posible revertir la situación y su fallecimiento fue confirmado esa misma noche. La causa de muerte del actor fue un ataque al corazón derivado de una cardiopatía que padecía.

Fiona, nació el 12 de octubre de 1998 y actualmente tiene 27 años. Es fruto de la relación entre Eduardo Palomo y la actriz y cantante Carina Ricco, con quien el actor formó una familia en la que también nació su hijo Luca.

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Fiona Palomo da de qué hablar! Aparece como modelo y se roba las miradas. / Redes sociales

¿Fiona Palomo debuta como modelo?

La actriz Fiona Palomo compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos en las que participa como modelo para una marca de lujo de origen francés. En las fotografías, se le observa sosteniendo un perfume, así como algunos gloss, en una propuesta visual que apuesta por una estética de tonos rosas y pastel.

Las imágenes presentan una composición cuidada, donde el producto ocupa un lugar central mientras la actriz interactúa con la cámara. La iluminación y los elementos del entorno refuerzan una línea visual que busca destacar la presencia de Fiona Palomo dentro de la campaña.

La joven actriz destaca por sus facciones finas y tomas donde se muestra relajada con los tonos pastel que complementan la escena mientras que el objetivo es resaltar la belleza natural. Además, esta no es la primera vez que participa como modelo.

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Fiona Palomo muestra su faceta en el modelaje. / Redes sociales

¿Quién es Fiona Palomo?

Fiona Palomo es una actriz mexicana nacida el 12 de octubre de 1998 en la Ciudad de México. Es hija del actor Eduardo Palomo y de la actriz y cantante Carina Ricco, y ha desarrollado su carrera dentro del cine y la televisión, donde ha participado en distintos proyectos tanto en México como en producciones internacionales.

Su trabajo en pantalla incluye participaciones en películas como ¡Qué despadre! y Nada que ver, así como en series donde ha dado vida a diversos personajes. Entre ellos destaca su papel como María Alexander en Control Z, además de su participación en las temporadas recientes de Outer Banks, donde interpretó a Sofía.

A lo largo de su trayectoria, ha continuado sumando proyectos en la industria audiovisual, lo que la llevó a obtener una nominación en 2025 a los Premios Ariel en la categoría de Mejor actriz por su trabajo en la película Un actor malo, consolidando su presencia dentro del ámbito cinematográfico.

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