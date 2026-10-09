Gabo Cuevas destroza a Viviann Baeza por irse de fiesta con Galilea Montijo por LCDLFM; la llama “huele moles”

Luego de que Viviann Baeza apareció muy cerquita de Galilea Montijo en el ‘Galifest’ con motivo del final de La casa de los famosos México 2026, Gabo Cuevas estalló contra la presentadora de Venga la alegría al considerar que es una traición la televisora donde trabaja. ¿Pide su salida? ¡Te contamos los detalles!

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Gabo Cuevas estalla furioso vs. Viviann Baeza tras colarse al ‘Galifest’ de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de Viviann Baeza junto a Galilea Montijo en el ‘Galifes’?

Tras la gran final de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo organizó una fiesta para los exhabitantes y colaboradores del reality 24/7, por lo que la presencia de Viviann Baeza en el evento generó reacciones en redes, particularmente del periodista Gabo Cuevas.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Venga la alegría compartió una foto en la que se dejó ver abrazando a Montijo, mientras que en un breve video ambas aparecen arriba del escenario interpretando el tema ‘A través del vaso’, lo que generó especulaciones de un posible interés de Baeza en entrar a LCDLFM 2026.

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Viviann Baeza aparece muy cerquita de Galilea Montijo en plena fiesta; desata fuertes rumores. / Redes sociales

¿Por qué Gabo Cuevas estalló contra Viviann Baeza tras fotos junto a Galilea Montijo?

Después de que las imágenes de Viviann Baeza y Galilea Montijo comenzaron a circular en redes, Gabo Cuevas cuestionó la actitud de la colaboradora de TV Azteca y resaltó que su presencia en el evento podría significar un coqueteo a Televisa, pues la celebración se realizó con motivo del final de La casa de los famosos México 2026.

“No hagas cosas buenas que parezcan malas. Mi querida Viviann, ¿qué hacías en esa fiesta? De huele moles, hermana, porque no siquiera ibas de rosada, ibas de negro, y nadie de las mujeres iba de negro; todas las mujeres iban de rosado porque era la temática”. Gabo Cuevas

El periodista desaprobó completamente la actitud de la conductora al asegurar que a algunos colaboradores de TV Azteca que tienen un espacio fuera de la televisora se les pidió no hablar de LCDLFM , por lo que no considera correcto que Baeza haya asistido a la celebración.

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¿Viviann Baeza se va de Venga la alegría tras aparecer junto a Galilea Montijo?

Hasta el momento, la producción de Venga la alegría no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con Viviann Baeza y la presentadora tampoco ha abordado el tema. Sin embargo, Cuevas exigió que exista un llamado de atención, pues acudió a la fiesta de uno de los proyectos que fue la competencia de La granja VIP en sus últimas semanas.

“Espero que le llames la atención como solías llamarle la atención a la gente. Hago un llamado a que, voto por voto, casilla por casilla, le llame la atención por estar en la fiesta de Galilea”. Gabo Cuevas

Sin embargo, en el mismo pódcast se planteó la posibilidad de que Viviann Baeza haya asistido a la fiesta debido a que pertenece a la misma agencia de representación que Galilea Montijo, información que aún no ha sido confirmada por las involucradas. ¿Habrá despedido a Viviann Baeza?

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