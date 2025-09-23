Jimmy de ‘Pongámoslo a prueba’ pide ayuda tras ver a un hombre con un cuchillo en plena calle ¿Lo hirió?

Jimmy Álvarez, influencer y reconocido por su canal Pongámoslo a prueba vivió momentos de tensión cuando se topó con un hombre en plena vía pública que portaba un cuchillo y parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. De inmediato, el creador de contenido se alertó. ¿Salió herido?

Te puede interesar: Querida influencer de 26 años muere tras enfermarse en su propia boda y entrar en coma: ¿De quién se trata?

Jimmy de Pongámoslo a prueba / Captura de pantalla

¿Qué fue lo que vio Jimmy de Pongámoslo a prueba en las calles de CDMX?

Según relató Jimmy Álvarez, se encontró a bordo de un vehículo particular cuando, al llegar a una intersección, notó a un hombre con un cuchillo en la mano. El sujeto, aparentemente en estado inconveniente, jugaba con el arma blanca sin agredir a nadie en ese momento, pero la escena generaba preocupación.

El creador de contenido explicado en un vídeo:

“Acabo de marcar al 911 por varias razones. Una, porque creo que eso puede ser peligroso, pues a pesar de que ahorita no le está haciendo nada a nadie, está drogado y trae un cuchillo muy filoso” Jimmy Álvarez

Te puede interesar: Muere influencer a los 27 años tras enfrentar agresivo cáncer que afecta solo al 1% de la gente

Jimmy de ‘Pongamoslo a prueba’ sufre un accidente / IG: @pongamoslo_a_prueba

¿Jimmy de Pongámoslo a prueba salió herido por el hombre con cuchillo en la calle?

De acuerdo con lo narrado por Jimmy Álvarez, la línea 911 atendió de manera inmediata su reporte telefónico. Asimismo, reiteró que el hombre no agredió a nadie, ni siquier a él, pero sí era un peligro para su alrededor. por el estado en el que se encontraba.

Finalmente, el hombre del cuchillo se marchó caminando entre los carriles de la vialidad entre los carros y, ante el riesgo de seguirlo, Jimmy optó por no exponerse más y se retiró del lugar.

Te puede interesar: Muere querida influencer tras perder la batalla contra el cáncer; estaba a días de cumplir 22 años

¿Quién es Jimmy Álvarez de Pongámoslo a prueba?

Jimmy Álvarez es un creador de contenido mexicano que alcanzó gran popularidad gracias a su canal de YouTube Pongámoslo a prueba, en el que realiza experimentos y pone a prueba productos virales, trucos caseros y situaciones cotidianas para comprobar si funcionan como prometen. Su estilo directo y su carácter curioso lo han convertido en una de las figuras más reconocidas en el ámbito digital, logrando millones de seguidores que siguen sus videos semana tras semana.

En sus videos, Jimmy suele documentar paso a paso el funcionamiento de los objetos que analiza, además de compartir los resultados en tiempo real. Esta dinámica ha llevado a que su proyecto tenga presencia no solo en YouTube, sino también en otras plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde comparte fragmentos de sus pruebas y transmisiones en vivo.

Te puede interesar: Famoso influencer se humilla por Eduin Caz: come excremento de caballo ¿por querer convivir con él?