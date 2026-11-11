Jorge Ortiz de Pinedo alarma tras pérdida de peso: Revela la verdad de su delgadez, este es su estado de salud

Semanas después de que Jorge Ortiz de Pinedo reveló lo que pasará con su trasplante de pulmón, el actor y creador de ‘Una familia de diez’ alarmó a sus seguidores al mostrar una notable pérdida de peso que, todo parece indicar, no representa un problema en su estado de salud. ¿Le recomendaron adelgazar? ¡Te contamos los detalles!

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Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su delgadez tras perder más de 10 kilos. / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padece el actor Jorge Ortiz de Pinedo?

Luego de que se diera a conocer que Jorge Ortiz de Pinedo tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Monterrey, el actor acudió a un evento en el que fue abordado por la prensa sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padece y lo ha llevado a utilizar oxígeno.

Según explicó el actor y comediante, una de las razones por las que desarrolló la enfermedad fue su gusto por el tabaco, el cual lo acompañó por varios años. “Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”.

Por otra parte, sobre el uso constante de oxígeno, Pinedo aseguró que se trata de una gran herramienta que, actualmente, usan muchas personas para poder respirar mejor pese a su costo. “Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico”.

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Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su delgadez tras perder más de 10 kilos. / Mezcalent

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo bajó de peso en medio de su enfermedad?

Desde que el actor se sinceró sobre su trasplante de pulmón y el uso de oxígeno, no había dado más detalles de su salud, hasta un reciente encuentro con la prensa, donde fue cuestionado sobre su notable pérdida de peso. Según explicó el productor, fue por recomendaciones médicas:

“Estoy bien, delgado, como tú dices. Me recomendaron que bajara de peso y bajé 14 kilos”. Jorge Ortiz de Pinedo

Asimismo, el intérprete del Dr. Cándido Pérez mencionó que su pérdida de peso estuvo acompañada de profesionales. “No se puede bajar de peso a menos que cierres la boquita, a menos que estés con una dieta. Todos hacemos dieta, pero hay dietas que te engordan y otras que te adelgazan”, concluyó.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Jorge Ortiz de Pinedo?

Debido a que Jorge Ortiz de Pinedo suele enfrentar rumores falsos sobre su muerte tras complicaciones de salud, el actor aclaró que actualmente se encuentra bien, aunque suele visitar constantemente a los médicos; incluso bromeó sobre los especialistas con los que acude.

“A cada ratito me pasan cosas, todo por servir va dejando de servir; también hay que entenderlo así. Me tengo que cuidar y voy a cada rato al cardiólogo, al neumólogo, menos al perinatólogo; voy a ver a todos los doctores”. Jorge Ortiz de Pinedo

De esa forma, descartó que la pérdida de más de 10 kilos esté relacionada con problemas de salud luego de confesar que el trasplante de pulmón por el momento no es recomendable. Además, dejó claro que se encuentra bien y sigue enfocado con sus compromisos de trabajo tras concluir ‘Un familia de diez’.

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