Juan Antonio Edwards revela cómo fue trabajar con Florinda Meza por 17 años: “No siempre fue amable la relación”

Desde el anuncio de la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo” , inspirada en la vida del queridísimo Roberto Gómez Bolaños, el foco de atención volvió a ponerse, como imán, sobre Florinda Meza. Y es que no importa cuántos años hayan pasado desde el último episodio de El Chavo del 8, Florinda sigue dando de qué hablar. No solo por ser la viuda de Chespirito, sino porque su carácter y personalidad son tema de conversación.

Ahora el actor Juan Antonio Edwards, quien compartió escenario con ella durante casi dos décadas, soltó la sopa en una entrevista con Matilde Obregón. Y vaya que soltó varias pedradas. Aunque fue respetuoso, no se guardó los roces, las discusiones y el carácter fuerte que, según él, hacía complicada la convivencia con Meza.

Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños / Archivo

¿Cómo fue la relación entre Florinda Meza y Juan Antoio Edwards?

Durante una charla sin filtros con la periodista Matilde Obregón, el actor Juan Antonio Edwards, conocido por sus múltiples apariciones en televisión y teatro, habló sobre los 17 años que compartió escenario con Florinda Meza en la obra “Once y doce”, y aunque asegura que la relación fue cordial la mayor parte del tiempo, también reconoció que el carácter fuerte de Florinda generaba tensiones más de una vez.

“Florinda es una mujer de carácter fuerte. Me llevé siempre bien, pero tuvimos discusiones… si tú me hablas fuerte, yo te hablo fuerte”, comentó sin tapujos. Según Edwards, los roces eran inevitables tras tantos años de trabajo conjunto, pero todo se resolvió eventualmente .

Y aunque la gente suele pensar que por ser la pareja de Chespirito, Florinda era puro amor y dulzura, la realidad tras bambalinas parece ser otra muy distinta. “Tengo experiencia en mujeres difíciles”, soltó el actor, dejando claro que no fue precisamente un camino de rosas.

¿Cómo era trabajar con Florinda Meza, según Juan Antonio Edwards?

En la obra de teatro ‘Once y doce’, que llegó a tener más de mil funciones , Juan Antonio compartía créditos con pesos pesados como Roberto Gómez Bolaños, Mario Casillas y Arturo García Tenorio, además de la mismísima Florinda. Aunque en varias ocasiones ella tuvo que ausentarse, incluso yéndose a Nueva York, la dinámica con el elenco siempre fue intensa.

“Hubo cambios. Florinda se fue. Entró el profesor Jirafales en algunas funciones...”, contó Edwards. Sin embargo, admitió que las discusiones con Meza eran más frecuentes de lo que se creía. Y es que, aunque el público solo ve el resultado final en el escenario, detrás del telón había egos, tensiones y una mujer fuerte que no se dejaba de nadie.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Florinda Meza y Antonio Edwards siguen en contacto?

Lo más sorprendente del testimonio de Juan Antonio Edwards no fue solo el carácter explosivo de Florinda, sino que, a pesar de todo, hoy siguen en contacto. Según el actor, incluso hace aproximadamente un año se reunió para comer en San Ángel y lo pasó muy bien.

“De repente me habla y me dice que está triste. No siempre fue amable la relación”, confesó. Parece que la relación de trabajo entre ellos por dos décadas, a pesar de todo, dejó una amistad que sigue viva .

