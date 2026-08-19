‘La casa de los famosos México 2026’: Estos son los nominados del reality HOY, miércoles 19 de agosto

Tras la salida de Arantza Ruiz, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ se enfrentarán a un nuevo proceso de nominación que promete ser de los más intensos. Y es que los participantes han tenido numerosos conflictos relacionados con la distribución de alimentos. Te contamos quiénes están en riesgo de salir.

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Nominaciones en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, miércoles 19 de agosto?

Hasta este miércoles 19 de agosto, hay 15 celebridades en ‘La casa de los famosos México 2026’. Gema Garoa, al ganar el liderazgo de la semana, no solo obtuvo inmunidad, sino que también, y por única ocasión, pudo nominar a alguien directamente.

La actriz escogió a Mariana. Argumentó que, al estar fuera del reality, tiene una cierta ventaja sobre el resto. Con esto, los habitantes que están en riesgo de quedar en la placa son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Massad Altamini

Cynthia Klitbo

Yanet García

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Luis Chaparro

Memo Schutz

Yahir

Flor Vigna

En tanto que los eliminados del show hasta el momento son:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era un “infiltrado”. Salió para darle su lugar a Mariana.

Arantza Ruiz

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

La cuarta gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo este miércoles 19 de agosto, a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5 y VIX, aplicación que da acceso a la transmisión 24/7.

Cabe mencionar que un habitante entra al confesionario a votar durante la pregala, la cual comienza a las 9:30 y se puede ver exclusivamente por VIX.

Como se sabe, un habitante tendrá la oportunidad de enfrentarse al líder de la semana por el poder de la salvación. Sin importar quién lo obtenga, este privilegio permite sacar a alguien de la placa de nominados o, en caso de estar en riesgo, autosalvarse.

Gala de nominación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Estos son los nominados de este miércoles 19 de agosto en ‘La casa de los famosos México 2026’

Como se sabe, Mariana se convirtió en la primera nominada de la cuarta semana por decisión de Gema Garoa, la líder de la semana. En esta ocasión, los habitantes nominarán con ayuda de unos “puerquitos”. Tras emitir sus votos, romperán su ‘puerco’, el cual les darán ciertas indicaciones. Así fue el proceso:

Mariana

Tres puntos: Aldo Rendón

Dos puntos: Flor Vigna

Un punto: Moisés Peñaloza

Por orden del “puerquito”, tendrá que ver la nominación del siguiente compañero.

Aldo Rendón

Tres puntos: Cynthia Klitbo (Seis puntos)

Dos puntos: Ernesto Laguardia (Cuatro puntos)

Un punto: Moisés Peñaloza (Dos puntos)

Su “puerquito” permitió que sus votos valieran el doble.

Luis Chaparro

Tres puntos: Yahir

Dos puntos: Karina Torres

Un punto: Moisés Peñaloza

Debido a su “puerquito”, su votación de dos puntos fue anulada, por lo que Karina no recibió esos puntos. Por otra parte, al final del proceso, le dará 3 puntos extra a un habitante de frente. Esto se debe a la moneda del destino. Escogió a Ese Pérez.

Ese Pérez

Tres puntos: Cynthia Klitbo

Dos puntos: Yahir

Un punto: Massad Altamini

Debido a su “puerquito”, le dará dos puntos a un compañero de otra habitación. Todo esto, de frente. Le dio esos dos puntos a Ernesto Laguardia.

Cynthia Klitbo

Tres puntos: Ese Pérez

Dos puntos: Aldo Rendón

Un punto: Karina Torres

Indicación del “puerquito": Se anulará su nominación de un punto.

Massad Altamini

Tres puntos: Moisés Peñaloza

Dos puntos: Ese Pérez

Un punto: Ernesto Laguardia

Indicación del “puerquito": Se anulará tu nominación de tres puntos.

Karina Torres

Tres puntos: Massad Altamini

Dos puntos: Yahir

Un punto: Moisés Peñaloza

Indicación del “puerquito": Tu nominación no tiene ninguna variante.

Gema Garoa

Tres puntos: Brianda Deyanara

Dos puntos: Massad Altamini

Un punto: Yahir

Indicación del “puerquito": Elige a un compañero que ya haya nominado y regálale una segunda nominación. La actriz escogió a Karina, quien nominó de la siguiente manera:



Tres puntos: Cynthia Klitbo

Dos puntos: Ernesto Laguardia

Un punto: Brianda Deyanara

Yahir

Tres puntos: Ernesto Laguardia

Dos puntos: Ese Pérez

Un punto: Memo Schutz

Indicación del “puerquito": Suerte para la próxima. Tu nominación no tiene ninguna variante.

Ernesto Laguardia

Tres puntos: Flor Vigna

Dos puntos: Memo Schutz

Un punto: Yanet García

Indicación del “puerquito": Al regresar a la sala, tendrás que otorgarle un punto extra a otro habitante de tu cuarto enfrente de todos. El actor seleccionó a Massad Altamini.

Brianda Deyanara

Tres puntos: Cynthia Klitbo

Dos puntos: Moisés Peñaloza

Un punto: Ese Pérez

Indicación del “puerquito": Tus nominaciones no cuentan. Debes nominar a otros tres. Así fueron sus nuevas nominaciones:



Tres puntos: Ernesto Laguardia

Dos puntos: Yahir

Un punto: Karina Torres

Flor Vigna

Tres puntos: Yanet García

Dos puntos: Ernesto Laguardia

Un punto: Memo Schutz

Indicación del “puerquito": Podrás presenciar la nominación de otro compañero que no haya dominado y, al salir, podrás decir a los demás cómo nominó.

Memo Schutz

Tres puntos: Moisés Peñaloza

Dos puntos: Flor Vigna

Un punto: Ese Pérez

Indicación del “puerquito": Tu nominación quedó anulada.

Moisés Peñaloza:

Tres puntos: Yahir

Dos puntos: Ese Pérez

Un punto: Ernesto Laguardia

Indicación del “puerquito": Tus nominaciones no cuentan. Debes elegir a otros tres habitantes. Así fueron sus nuevas nominaciones



Tres puntos: Brianda Deyanara

Dos puntos: Flor Vigna

Un punto: Aldo Rendón

Yanet García

Tres puntos: Karina Torres

Dos puntos: Moisés Peñaloza

Un punto: Ernesto Laguardia

Indicación del “puerquito": Regresarás a la sala y escogerás a alguien que dirá por quiénes votó. La conductora escogió a Karina Torres.

Así quedó la placa de nominación:



Mariana

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Yahir

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Flor Vigna

Massad Altamini

Moisés Peñaloza

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