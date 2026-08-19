‘La casa de los famosos México 2026’: Estos son los nominados del reality HOY, miércoles 19 de agosto
Este miércoles 19 de agosto, se llevará a cabo un nuevo proceso de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’. Te contamos cómo quedó la placa.
Tras la salida de Arantza Ruiz, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ se enfrentarán a un nuevo proceso de nominación que promete ser de los más intensos. Y es que los participantes han tenido numerosos conflictos relacionados con la distribución de alimentos. Te contamos quiénes están en riesgo de salir.
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¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, miércoles 19 de agosto?
Hasta este miércoles 19 de agosto, hay 15 celebridades en ‘La casa de los famosos México 2026’. Gema Garoa, al ganar el liderazgo de la semana, no solo obtuvo inmunidad, sino que también, y por única ocasión, pudo nominar a alguien directamente.
La actriz escogió a Mariana. Argumentó que, al estar fuera del reality, tiene una cierta ventaja sobre el resto. Con esto, los habitantes que están en riesgo de quedar en la placa son:
- Ernesto Laguardia
- Karina Torres
- Aldo Rendón
- Moisés Peñaloza
- Massad Altamini
- Cynthia Klitbo
- Yanet García
- Brianda Deyanara
- Ese Pérez
- Luis Chaparro
- Memo Schutz
- Yahir
- Flor Vigna
En tanto que los eliminados del show hasta el momento son:
- Ximena Herrera
- Fede Vigevani: Era un “infiltrado”. Salió para darle su lugar a Mariana.
- Arantza Ruiz
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¿Cuándo y dónde ver la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’?
La cuarta gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo este miércoles 19 de agosto, a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5 y VIX, aplicación que da acceso a la transmisión 24/7.
Cabe mencionar que un habitante entra al confesionario a votar durante la pregala, la cual comienza a las 9:30 y se puede ver exclusivamente por VIX.
Como se sabe, un habitante tendrá la oportunidad de enfrentarse al líder de la semana por el poder de la salvación. Sin importar quién lo obtenga, este privilegio permite sacar a alguien de la placa de nominados o, en caso de estar en riesgo, autosalvarse.
Estos son los nominados de este miércoles 19 de agosto en ‘La casa de los famosos México 2026’
Como se sabe, Mariana se convirtió en la primera nominada de la cuarta semana por decisión de Gema Garoa, la líder de la semana. En esta ocasión, los habitantes nominarán con ayuda de unos “puerquitos”. Tras emitir sus votos, romperán su ‘puerco’, el cual les darán ciertas indicaciones. Así fue el proceso:
Mariana
- Tres puntos: Aldo Rendón
- Dos puntos: Flor Vigna
- Un punto: Moisés Peñaloza
Por orden del “puerquito”, tendrá que ver la nominación del siguiente compañero.
Aldo Rendón
- Tres puntos: Cynthia Klitbo (Seis puntos)
- Dos puntos: Ernesto Laguardia (Cuatro puntos)
- Un punto: Moisés Peñaloza (Dos puntos)
Su “puerquito” permitió que sus votos valieran el doble.
Luis Chaparro
- Tres puntos: Yahir
- Dos puntos: Karina Torres
- Un punto: Moisés Peñaloza
Debido a su “puerquito”, su votación de dos puntos fue anulada, por lo que Karina no recibió esos puntos. Por otra parte, al final del proceso, le dará 3 puntos extra a un habitante de frente. Esto se debe a la moneda del destino. Escogió a Ese Pérez.
Ese Pérez
- Tres puntos: Cynthia Klitbo
- Dos puntos: Yahir
- Un punto: Massad Altamini
Debido a su “puerquito”, le dará dos puntos a un compañero de otra habitación. Todo esto, de frente. Le dio esos dos puntos a Ernesto Laguardia.
Cynthia Klitbo
- Tres puntos: Ese Pérez
- Dos puntos: Aldo Rendón
- Un punto: Karina Torres
Indicación del “puerquito": Se anulará su nominación de un punto.
Massad Altamini
- Tres puntos: Moisés Peñaloza
- Dos puntos: Ese Pérez
- Un punto: Ernesto Laguardia
Indicación del “puerquito": Se anulará tu nominación de tres puntos.
Karina Torres
- Tres puntos: Massad Altamini
- Dos puntos: Yahir
- Un punto: Moisés Peñaloza
Indicación del “puerquito": Tu nominación no tiene ninguna variante.
Gema Garoa
- Tres puntos: Brianda Deyanara
- Dos puntos: Massad Altamini
- Un punto: Yahir
Indicación del “puerquito": Elige a un compañero que ya haya nominado y regálale una segunda nominación. La actriz escogió a Karina, quien nominó de la siguiente manera:
- Tres puntos: Cynthia Klitbo
- Dos puntos: Ernesto Laguardia
- Un punto: Brianda Deyanara
Yahir
- Tres puntos: Ernesto Laguardia
- Dos puntos: Ese Pérez
- Un punto: Memo Schutz
Indicación del “puerquito": Suerte para la próxima. Tu nominación no tiene ninguna variante.
Ernesto Laguardia
- Tres puntos: Flor Vigna
- Dos puntos: Memo Schutz
- Un punto: Yanet García
Indicación del “puerquito": Al regresar a la sala, tendrás que otorgarle un punto extra a otro habitante de tu cuarto enfrente de todos. El actor seleccionó a Massad Altamini.
Brianda Deyanara
- Tres puntos: Cynthia Klitbo
- Dos puntos: Moisés Peñaloza
- Un punto: Ese Pérez
Indicación del “puerquito": Tus nominaciones no cuentan. Debes nominar a otros tres. Así fueron sus nuevas nominaciones:
- Tres puntos: Ernesto Laguardia
- Dos puntos: Yahir
- Un punto: Karina Torres
Flor Vigna
- Tres puntos: Yanet García
- Dos puntos: Ernesto Laguardia
- Un punto: Memo Schutz
Indicación del “puerquito": Podrás presenciar la nominación de otro compañero que no haya dominado y, al salir, podrás decir a los demás cómo nominó.
Memo Schutz
Tres puntos: Moisés Peñaloza
- Dos puntos: Flor Vigna
- Un punto: Ese Pérez
Indicación del “puerquito": Tu nominación quedó anulada.
Moisés Peñaloza:
- Tres puntos: Yahir
- Dos puntos: Ese Pérez
- Un punto: Ernesto Laguardia
Indicación del “puerquito": Tus nominaciones no cuentan. Debes elegir a otros tres habitantes. Así fueron sus nuevas nominaciones
- Tres puntos: Brianda Deyanara
- Dos puntos: Flor Vigna
- Un punto: Aldo Rendón
Yanet García
- Tres puntos: Karina Torres
- Dos puntos: Moisés Peñaloza
- Un punto: Ernesto Laguardia
Indicación del “puerquito": Regresarás a la sala y escogerás a alguien que dirá por quiénes votó. La conductora escogió a Karina Torres.
Así quedó la placa de nominación:
- Mariana
- Ernesto Laguardia
- Cynthia Klitbo
- Yahir
- Brianda Deyanara
- Ese Pérez
- Flor Vigna
- Massad Altamini
- Moisés Peñaloza
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