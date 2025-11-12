La granja VIP: Filtran posibles nominados de hoy, miércoles 12 de noviembre ¡Lis Vega y Eleazar en riesgo!

Mucho ha sucedido en ‘La granja VIP’ desde la eliminación de Jawy Méndez. Nuevas alianzas han surgido y la tensión entre algunos granjeros está llegando a un punto crítico. Todo esto puede ser clave para la cuarta ‘Asamblea’ del reality, en la que los participantes podrán nominar frente a frente y decir sus motivos por los que quieren que su compañero se vaya.

A pocas horas de que esto suceda, se han filtrado los nombres de los presuntos otros dos granjeros que acompañarán a Lis Vega y Eleazar Gómez, quienes ya fueron nominados previamente en la placa.

Lis Vega y Eleazar primeros nominados de la quinta semana.

¿Quiénes son los posibles nominados de la quinta esta semana en La granja VIP?

A través de redes sociales, los fans de La granja VIP han especulado sobre quiénes presuntamente podrían ir a la placa de nominación junto a Lola Cortés y ‘el Patrón’. Aunque muchos nombres han sonado, la mayoría concuerda en que ellos también estarían en riesgo de salir:



Alfredo Adame

Fabiola Campomanes

Según las redes, Alfredo Adame es visto como uno de los más fuertes en La granja y varios están dispuestos a sacarlo. Por su parte, Fabiola enfrenta tensión tras discutir con Kike, quien inicialmente la había elegido para el duelo como segunda nominada. Aunque la selección fue al azar y sin su presencia, ella aceptó ir, pero consideró injusta la decisión, algo que los granjeros no tomaron de la mejor manera.

Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

Cabe destacar que esto es solo mera especulación y los próximos nominados solo se darán a conocer hasta la ‘Asamblea’ de este 12 de noviembre. El evento comienza a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, aplicación en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Recordemos que Kike Mayagoitia no puede ser nominado por ser capataz. Asimismo, el jueves 13 de noviembre se hará la prueba de salvación, en la que un nominado podrá salir de la placa e intercambiar a un nominado por un granjero para que este lo sustituya.

Kike Mayagoitia es capataz de la quinta semana en La granja VIP

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!

¿Quiénes son los eliminados de La granja VIP y quiénes siguen en competencia tras las eliminaciones?

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita cortes pidió retirarse del proyecto

La granja VIP / Redes sociales

En tanto que los que aún quedan en competencia son:



Alfredo Adame Kim Shantal La Bea Fabiola Campomanes César Doroteo ‘Teo’ Lis Vega Alberto del Río ‘el Patrón’ Manola Díez Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia Eleazar Gómez

El quinto eliminado del show se dará a conocer el próximo 16 de noviembre, durante la gala de eliminación. Comenzará a las 8 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+.