¿Las estrellas bailan en Hoy se cancela? Revelan el motivo por el que supuestamente no sería parte del matutino

Tras el cardiaco final de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ en la que resultó ganadora Mariana, muchos esperaban que inmediatamente después se anunciara el inicio de ‘Las estrellas en Hoy’, sin embargo, eso no ha ocurrido.

¿Qué pasará con el famoso reality que nos ponía a todos a bailar? Aquí te compartimos todos los detalles.

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‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿un reality cancelado en 2026?

Fue a través del programa Perro Chismazo, conducido por el periodista de espectáculos Vaya Vaya, que se dio a conocer que la edición 2026 de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ quedará cancelada, pero ¿por qué?

Según lo revelado por Vaya Vaya, la producción presuntamente decidió darse un descanso después de todo el trabajo que tuvieron a causa del mundial y del reality de cocina ‘Hoy soy el chef’, por lo que Andrea Rodríguez tomó la determinación de mover las fechas de estreno.

“Para estas fechas ya estaría la temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pero no, la producción decidió darse un descanso, estaba muy ajetreada…y la productora Andy Rodriguez lo que va a hacer ahora es cambiar el timing de estrenos” Vaya Vaya

Respecto a la fecha en la que se llevará a cabo la siguiente edición de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Vaya Vaya aseguró que se espera para inicios de 2027: “Va a ser a principios de año y va a dejar a mitad de año el de cocina”.

No habrá Las estrellas bailan en Hoy este 2026 #lasestrellasbailanenhoy #fededorcaz #perrochismazo https://t.co/abjXJ3yHwp — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 11, 2026

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¿Quiénes serán los integrantes de ‘Las estrellas bailan en Hoy 2027’?

Debido al aplazamiento del proyecto de baile hasta 2027, aún no se tiene una lista pública oficial de las personalidades que podrían compartir la pista en el programa Hoy el siguiente año.

No obstante y, tras la finalización de la reciente edición de ‘La casa de los famosos México’, podríamos esperar que algunos exhabitantes sí o sí sean integrantes, como es el caso de Yahir, Karina Torres, Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y por supuesto Flor Vigna, aunque hasta el momento se trata de una especulación.

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Lo que dijo La Bebeshita sobre Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy desató polémica. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Qué artistas han participado en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Con un total de siete temporadas en su haber, ‘Las estrellas bailan en Hoy’ ha reunido a un sinnúmero de personalidades entre los que destacan conductores, actores, influencers y cantantes.

Algunos de los nombres más famosos que han dejado todo en la pista han sido Kim Shantal, Nicola Porcella, Candela Márquez, la Bebeshita, Caeli, Agustín Fernández, Dania Méndez y más.

Desafortunadamente no todo ha sido baile y sabor en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pues hace un año el reality quedó marcado por la tragedia cuando se dio a conocer el asesinato de Fede Dorcaz, participante contemplado para esa temporada.