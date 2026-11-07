Marcela Mistral estuvo a punto de perder el ojo; contemplaban un trasplante de córnea: “Una infección”

La familia de Poncho de Nigris ha sido tendencia en los últimos días por la participación de ‘doña Alegría’, la madre del empresario, en la segunda temporada de ‘La mansión VIP’. En medio del revuelo por esta noticia, se viralizaron declaraciones de Marcela Mistral, esposa de Poncho, sobre la vez en la que estuvo a punto de perder el ojo. Esto fue lo que dijo.

Te podría interesar: Ring Royale 2: Poncho de Nigris revela fecha, sede y primeros peleadores del evento, ¡Crista confirmada!

Marcela Mistral estuvo en una entrevista con Melo Montoya / Redes sociales

La vez en que Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, estuvo cerca de perder el ojo

A unos meses de que Poncho de Nigris encendiera las alarmas por una fotografía desde el hospital, su esposa, Marcela Mistral, se sinceró sobre los problemas de salud que tuvo en su momento. Y es que la influencer relató que estuvo a punto de someterse a un trasplante de córnea.

¿El motivo? Una fuerte infección en el ojo. De acuerdo con su relato, hubo una época de su vida en la que se sobrepasó de trabajo. Confesó que dormía mal y no le ponía tanta atención a su salud, lo que provocó que su sistema inmunológico se viera afectado, dando pie a una fuerte infección.

Marcela Mistral “Viajé, trabajé (mucho). Dormía muy mal y agarré una infección porque estaba inmunodeprimida. Agarré una infección en el ojo… virus, bacterias, hongos. Me salió una úlcera corneal profunda típica, mixta. O sea, el ojo se empezó a echar a perder, de la córnea hacia dentro”.

Al evaluarla, su médico le comentó que la pondría en “la lista de espera” para el trasplante de córnea, pues su órgano lucía sumamente mal y existía un riesgo de que pudiera perder la vista. Afortunadamente, pudo recuperarse y su visión no se vio afectada.

“Llegué con una doctora y me decía: ‘Bueno, te vamos a poner en la lista de espera’. Y yo de: ‘No, pues consúltame…’. (Me respondió): ‘No, no, para el trasplante de córnea, y yo: ‘¿Cómo?’. Me enfoqué en recuperarme y recuperé la visión 20/20. No quedé afectada”, puntualizó.

Reconoció que esta experiencia le ayudó a madurar y entender que debe poner límites en la vida para intentar que este tipo de situaciones no se repitan.

No te pierdas: Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas y Aldo de Nigris ¡¿asegura que es show?!

¿Qué es una úlcera corneal profunda típica, infección que afectó a Marcela Mistral?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, una úlcera corneal profunda “es una llaga en la córnea (la capa transparente delante del iris y la pupila) que generalmente está causada por una infección ocular”. Suele ser causada por un hongo o una bacteria.

Hay múltiples causas, entre las principales se encuentran:

Uso de lentes de contacto

Medicamentos

Transtornos

Deficiencias nutricionales

Los síntomas más comunes son:

Dolor

Enrojecimiento y/o lagrimeo

Sensibilidad a la luz

En los casos más graves, el paciente puede perder la vista y requerir un trasplante de córnea. Tiene cura a través de medicamentos. Entre más temprano se detecte, mayor es la posibilidad de que la persona pueda recuperarse sin secuelas.

Marcela Mistral es la esposa de Poncho de Nigris / Redes sociales

¿’Doña Alegría’ hablará de Marcela Mistral en ‘La mansión VIP 2’?

Como se sabe, Marcela Mistral y su suegra, ‘doña Alegría’, mantienen una relación tensa. Y es que Leticia Guajardo, nombre real de esta última, ha llegado a responsabilizar a la influencer por los problemas que ha tenido con Poncho de Nigris.

Es por ello que, con el afán de evitar polémica, Poncho le pidió a su madre que no hablara sobre su esposa durante su próxima estancia en ‘La mansión VIP 2’

En respuesta, la señora simplemente dijo, entre risas, que su intención nunca ha sido perjudicar a los demás y que estaba muy emocionada por estar en este proyecto.

Mira: Familia de Kevyn ‘Bicolor’ lo quiere sacar de ‘La granja VIP 2026’, asegura Poncho de Nigris, ¿por maltratos?