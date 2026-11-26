Cuando parecía que la polémica no podía escalar más, una inesperada predicción volvió a colocar a Vadhir N en el centro de la conversación. Mhoni Vidente habló del caso y lanzó una advertencia que ha causado revuelo entre seguidores y detractores del actor.

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Vadhir N: Ellas han sido las parejas de Vadhir / Mezcalent

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Vadhir N y las denuncias en su contra?

El nombre de Vadhir N se ha mantenido entre las principales tendencias tras las denuncias por presunta agresión sexual que enfrenta. Mientras el actor insiste en que es inocente y asegura que se trata de un intento de extorsión, nuevas voces se han sumado al debate.

Durante una emisión de su programa Pregúntale a Mhoni, la famosa astróloga abordó el caso y aseguró que la situación legal del hijo de Eugenio Derbez es cada vez más delicada.

“Lo que tiene que hacer Vadhir, un hombre de 35, 36 años, el apellido pesa mucho, te puede abrir puertas pero tiene que ser responsable porque siempre te van a estar viendo y te van a estar cuestionando y van a ver en qué momento te friegan, por eso aléjate y estate a la defensiva y si se acerca una muchacha de lejitos, ser inteligentes…", comentó la vidente.

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¿Vadhir N irá a la cárcel? La predicción de Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

¿Por qué Mhoni Vidente asegura que Vadhir N podría pisar la cárcel?

La pitonisa de origen cubano aseguró que el actor debe colaborar con las autoridades y atender las investigaciones para demostrar su versión de los hechos.

Incluso señaló que las pruebas científicas podrían ser clave para esclarecer las acusaciones. “Vadhir lamentablemente ya es la tercera acusación… aquí la única manera que él salga libre de esta situación es que se presente el ADN, sabemos si es de él y se acabó, así…", expresó.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue la predicción que hizo sobre el futuro del cantante. “Ya lo dan por inocente (a Vadhir), yo no lo veo ni inocente ni culpable, pero yo lo veo en la cárcel que es punto y aparte, aquí yo lo veo pisando la cárcel. Él tiene que tomar las acciones necesarias para librarse de toda esta situación que ha sido muy lamentable…”, afirmó.

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¿Cuántas denuncias enfrenta actualmente Vadhir N?

Uno de los casos más recientes fue presentado en noviembre de 2026 por una adolescente mexicana de 15 años, quien denunció al actor por una presunta agresión sexual y amenazas.

De acuerdo con la información difundida, los hechos habrían ocurrido durante un viaje en un crucero y el expediente fue canalizado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), donde la investigación continúa en una etapa inicial.

Además, existe otro señalamiento presentado por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusa al actor de una presunta agresión ocurrida en la Ciudad de México. En ambos casos, Vadhir N ha negado las acusaciones y sostiene que es víctima de un intento de extorsión por 350 mil dólares.

Nuevas pruebas en el caso de Vadhir ‘N’ / Redes Sociales/canva

¿Vadhir N tuvo ficha roja de Interpol y una orden de captura?

La controversia aumentó luego de que la defensa legal del actor hablara públicamente sobre la situación judicial que enfrenta.

En una entrevista para el programa De primera mano, el abogado González Casanova reveló que Vadhir N llegó a tener una ficha roja de Interpol relacionada con el proceso que enfrenta. No obstante, explicó que dicha medida fue cancelada tras un amparo obtenido por el actor.

Según el representante legal, también existió una orden de aprehensión que fue suspendida temporalmente por la vía federal, mientras continúan los procedimientos correspondientes.

Salen nuevos detalles de la segunda denuncia contra Vadhir N / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

¿Por qué apareció una pancarta contra Vadhir N en la marcha del 25N?

La conversación alrededor del actor volvió a intensificarse durante las movilizaciones realizadas el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre los asistentes llamó la atención una pancarta con la fotografía de Vadhir N y una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Lo encantador no te quita lo agresor”.

Las imágenes del cartel comenzaron a circular en distintas plataformas digitales y provocaron cientos de reacciones. Para algunos usuarios fue una forma de visibilizar las denuncias existentes, mientras que otros señalaron que las investigaciones aún no concluyen y que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las autoridades competentes.

Hasta el momento, Vadhir N mantiene su postura de inocencia y continúa señalando que las acusaciones forman parte de un presunto intento de extorsión. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y las declaraciones de Mhoni Vidente han añadido un nuevo capítulo a una de las polémicas más comentadas del espectáculo mexicano.