Protagonista de Las hijas de la señora García revela cómo fue grabar su primera escena ¡en traje de Eva!|VIDEO

A más de un año de que Las hijas de la señora García llegó a su final, una de sus protagonistas se sinceró sobre su sentir tras grabar su primera escena completamente al natural, una experiencia que recomienda a sus colegas cuando se muestran nerviosas.

Te recomendamos: Alma Cero, actriz de María de todos Los Ángeles, de luto; despide a ser querido con este mensaje: “Una vida entera”

Protagonista de Las hijas de la señora García se sincera sobre su primera escena desnuda. / Instagram: @lashijasdelaseñoragarcía

¿Quién es la actriz que recomienda grabar escenas al natural?

Durante su participación en el canal de YouTube Clarissa, Oka Ginner, quien fue una de las protagonistas de Las hijas de la señora García, confesó que tras grabar su primera escena completamente desnuda se empoderó.

De acuerdo con la actriz, además de ser una escena muy bien cuidada, se percató de varios detalles que tenía en su cuerpo, pero nada de eso le dio inseguridad; al contrario, pudo apreciar cada detalle que la hace mujer.

“Ya lo hice, fue liberador. Una es muy crítica consigo misma”, reflexionó; posteriormente, confesó lo que sintió al ver esa escena en la televisión y las principales razones por las que se lo recomienda a sus colegas.

Lee: Actriz y estrella de reality anuncia que padece un tumor en la cara, tras adquirir bacteria: ¿Cómo luce?

Oka Giner se sincerá sobre los retos como actriz.

¿Por qué Oka Giner recomienda hacer escenas sin nada a sus colegas?

Oka Giner, quien anteriormente se sinceró sobre el miedo que le daba la maternidad, confesó que al ver su primera escena al desnudo pudo apreciar cada detalle que la hace mujer, lo que al final del día le brindó empoderamiento.

“Ese día me entregué a la escena porque era una escena muy bien cuidada; no fue sexualizada, ni mucho menos. Cuando la vi como espectadora, dije: ‘Tengo cuerpo de mujer, con sus errores y aun así es hermoso’. Como que me empodere”, reflexionó la artista.

Finalmente, aseguró que nunca antes se había sentido tan a gusto consigo misma, por lo que cada que sus compañeras le comparten sus miedos, ella las impulsa a hacer esas escenas: “A mí me empoderó, yo recomiendo. Desnúdense”.

Lee: Oka Giner revela que recibió una cachetada real en una telenovela: “Me dejaron marcada”

¿Quién es Oka Giner, actriz que se sinceró sobre su primer trabajo al natural?

Okairy Giner es originaria de Camargo, Chihuahua . Antes de comenzar sus estudios como actriz en el CEA de Televisa, estudió Comunicación.

es originaria de . Antes de comenzar sus estudios como actriz en el CEA de Televisa, estudió Comunicación. Su debut como actriz ocurrió en 2013 interpretando a Bárbara en la serie juvenil Gossip Girl Acapulco ; posteriormente, consolidó su carrera internacional en Netflix con La venganza de las Juanas y Madre solo hay dos.

; posteriormente, consolidó su carrera internacional en con y Tras ser parte de la telenovela Perdona nuestros pecados , tiempo después protagonizó Las hijas de la señora García . an cerca de ti junto a David Zepeda .

, tiempo después protagonizó junto a . Respecto a su vida personal, se sabe que se casó en 2022 con el comediante venezolano Nacho Redondo.

No te pierdas: ¿Cuáles fueron los finales alternativos de Las hijas de la señora García?