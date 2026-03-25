Rossana Nájera revela cómo cayó en un fraude inmobiliario en el que se quedó sin departamento y sin dinero

A raíz del reciente fraude financiero denunciado por Sandra Echeverría, Rossana Nájera alzó la voz para recordar la estafa inmobiliaria de la que ella misma fue víctima

En un encuentro con los medios, la actriz Rossana Nájera compartió los detalles actuales de su proceso legal en contra de los responsables. Además, la actriz explicó que el caso se encuentra en una etapa avanzada dentro del proceso judicial.

Rossana Nájera / Redes sociales

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¿Cómo fue estafada Rossana Nájera?

Todo comenzó hace un par de años, cuando Rossana Nájera recibió una atractiva oferta para adquirir un departamento. Con la emoción de invertir en su patrimonio, decidió dar el paso sin imaginar que se trataba de un engaño.

De acuerdo con lo revelado a “Venga la alegría”, Rossana cumplió con cada uno de los pagos estipulados en el contrato. No obstante, el desarrollo inmobiliario no avanzó hasta su entrega final, dejándola sin la propiedad prometida y sin gran parte de su dinero.

“Compré un departamento en preventa, como lo hacemos la mayoría, porque es una forma de irlo pagando poco a poco. Desgraciadamente hay muchos fraudes; pagué, pagué, pagué y nunca me entregaron ningún departamento”, Rossana Nájera

Rossana Nájera explicó que el caso ya está en manos de sus abogados, por lo que prefiere no dar demasiados detalles hasta que el proceso legal concluya.

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Rossana Nájera / Redes sociales

Rossana Nájera: ¿Cómo avanza su caso por fraude inmobiliario ante las autoridades?

Sobre el avance del proceso, Rossana Nájera explicó que se encuentran en una etapa decisiva dentro de las audiencias, por lo que cualquier declaración podría afectar el resultado.

“Estamos en audiencia. Estamos esperando a que la justicia haga lo que tiene que hacer. No puedo hablar mucho porque estamos en las últimas instancias”, expresó, dejando claro que, a pesar de la incertidumbre, mantiene la confianza en que las autoridades podrán resolver el caso.

Asimismo, reiteró que su tranquilidad radica en la confianza que tiene en el proceso legal: “Yo espero que sí, por eso estoy tranquila, si tuviera la mínima duda de que no se resolviera, ya estaría levantando la voz”, comentó Rossana Nájera.

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@vengalaalegria Rossana Nájera vive un momento de tensión, pues fue víctima de un fraude inmobiliario, la actriz espera que las autoridades hagan su parte y se haga justicia. 💥😵‍💫 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. #RosannaNájera #Fraude #Polémica ♬ sonido original - Venga La Alegría

¿Quién es Rossana Nájera?

Rossana Nájera Flores es una destacada actriz, conductora y modelo mexicana originaria de Xalapa, Veracruz. Egresada del CEFAT de TV Azteca, inició su carrera en 2005 y se consolidó rápidamente en la televisión nacional participando en telenovelas emblemáticas como Amor en custodia, Se busca un hombre y, más recientemente, Eternamente amándonos (2023).

Su versatilidad la llevó a explorar el cine (Sin retorno), el teatro y la conducción en programas como “Póker de reinas”. Sin embargo, 2024 marcó un hito en su carrera al coronarse como la ganadora de “Masterchef Celebrity México”, triunfo que reafirmó su carisma y popularidad ante el público actual.

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