Roza Franco, esposa de Luis Ernesto Franco, cuenta cómo vive el duelo por muerte de su bebé: “Aislada y llorando”

La madrugada del jueves 5 de noviembre, Luis Ernesto Franco compartió la lamentable noticia de la pérdida de su segundo bebé junto a su esposa, Roza Franco.

A través de una publicación en redes sociales, el actor dio a conocer lo sucedido y compartió parte de las emociones que ambos han experimentado tras esta difícil pérdida.

Ahora, a algunos días de enterarse de lo ocurrido, Roza Franco decidió compartir cómo está viviendo su proceso de duelo desde su papel como madre y esposa, y abrió su corazón sobre los momentos difíciles que atraviesa. Aquí te contamos los detalles.

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Luis Ernesto Franco sufre la muerte de su bebé / IG: @guerofranco

¿Qué se sabe sobre la muerte de la bebé de Roza Franco y Luis Ernesto Franco?

La muerte de la segunda hija de Luis Ernesto Franco y Roza Franco fue el pasado 1 de noviembre, cuando la pequeña tenía apenas 23 semanas de gestación.

La noticia fue compartida por la pareja a través de una publicación en redes sociales, donde revelaron los difíciles momentos que enfrentaron durante el embarazo.

De acuerdo con el relato de Roza, cuando tenía 20 semanas de embarazo, los médicos detectaron que su bebé padecía hidropesía fetal, una condición que provoca una acumulación anormal de líquido en distintas partes del cuerpo y que ponía en riesgo su vida.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal. Nos dijeron que no sobreviviría y nos sugirieron buscar una clínica para realizar un aborto.”, dijo Roza Laven.

Ante el diagnóstico, la pareja buscó una segunda opinión médica e incluso viajó a Texas para realizar nuevos estudios. Sin embargo, los resultados confirmaron la gravedad del padecimiento.

Finalmente, Roza dio a luz a las 23 semanas de gestación y pudo tener a su bebé en sus brazos para despedirse de ella.

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¿Qué dijo Luis Ernesto Franco tras la muerte de su hija?

Luis Ernesto Franco comentó en la publicación de su esposa, para despedirse de la pequeña y dedicarle unas palabras a Roza, en las que reconoció su fortaleza durante las difíciles semanas que enfrentaron tras conocer el diagnóstico de su bebé.

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo” Luis Ernesto Franco

Asimismo, expresó su confianza en que ambos podrán superar este difícil momento juntos y destacó la importancia de mantenerse unidos y apoyarse en su fe.

Por otra parte, el actor también dedicó unas palabras de despedida a su hija.

“Te amaremos por siempre, pequeño angelito. Hasta que nos volvamos a ver”, escribió.

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Luis Ernesto Franco

/ IG: @guerofranco

¿Cómo enfrenta Roza Franco el duelo por la pérdida de su bebé?

A cinco días de la muerte de su bebé, Roza Franco compartió cómo está afrontando el duelo y cómo se ha sentido durante este difícil proceso de pérdida.

La esposa de Luis Ernesto Franco reconoció que el alcance que ha tenido su historia le ha permitido conectar con millones de personas y conocer los testimonios de otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“Casi 2 millones de personas han visto la historia de Leila en sólo unas pocas horas, y he recibido muchísimos mensajes de mujeres compartiendo sus propias experiencias con el duelo y la pérdida de un hijo” Roza Franco

Asimismo, expresó que se ha sentido respaldada por las muestras de cariño y el acompañamiento que ha recibido tanto en redes sociales como de las personas cercanas a ella. Incluso, se sinceró al reconocer que gran parte de la fortaleza que ha mostrado proviene precisamente de quienes han estado a su lado.

Roza también contó que se ha unido a una comunidad de mujeres y madres que organizan reuniones y crean grupos de apoyo colectivo, espacios que le han ayudado a sobrellevar este momento tan complicado de su vida.

Finalmente, reconoció que también es válido tener momentos de tristeza, lamentarse y llorar, pues entiende que todas esas emociones forman parte de su proceso de duelo.

”... Pasar menos tiempo en la cocina y más tiempo preparándome para un brunch de mamás en la iglesia. Perdí a mi bebé hace cinco días. Otra mujer se enteró de que estaba embarazada hace apenas unos días. Celebramos y lloramos juntas. De aquí es de donde viene la fuerza.

El día de hoy podría haber sido diferente si me hubiera quedado en casa, aislada y llorando. Lo cual, por cierto, también es completamente válido. Algunos días eso es exactamente lo que necesitamos. Pero elegí la comunidad. Estar rodeada de mujeres de fe, celebrar la alegría de alguien más, mientras cargo con mi propio duelo y permito que los demás me brinden su apoyo.” Roza Franco

La muerte de la bebé de Luis Ernesto Franco se dio a pocos días de que Alfredo Ríos, ‘el Komander’ también perdiera a su hijo más pequeño.

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