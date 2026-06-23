Vanessa Guzmán causa revuelo con FOTOS de su hijo y su nieta, ¿parecen hermanos?

Vanessa Guzmán, quien sorprendió al volver a utilizar la corona de Miss Universo, volvió a causar revuelo en redes al compartir una serie de fotografías de su hijo junto a su nieta con motivo de la celebración del Día del Padre. ¿Conoces a su hijo?

Te recomendamos: Famosos que celebran su primer Día del padre este 2026: Desde influencers hasta actores de telenovela

Vanessa Guzmán sorprende con fotos junto a su hijo. / Redes sociales

¿Quién es el hijo de Vanessa Guzmán que presumió en fotos?

Luego de que Vanessa Guzmán se sincerara sobre el momento en que estuvo a punto de perder la vida, generó cientos de reacciones al presumir el crecimiento de su hijo José Eduardo Rodríguez, quien se mantiene lejos de los reflectores.

Durante la década de los noventa, la actriz de “Atrévete a soñar” sostuvo una relación con el actor y modelo Eduardo Rodríguez; juntos le dieron la bienvenida a su hijo José Eduardo en 1998. A diferencia de sus padres, el joven eligió un camino diferente al de la actuación.

Actualmente, se sabe que es un coach profesional de entrenamiento en El Paso, Texas, y papá de una menor, razón por la que la actriz no dejó pasar la oportunidad de felicitarlo con emotivo mensaje en redes junto a fotos juntos. Cabe destacar que, además de José Eduardo, Guzmán se convirtió en mamá por segunda vez de un varón en 2008, junto al actor y productor Uberto Bondoni.

Lee: Vanessa Guzmán hace fuertes revelaciones sobre cómo su cuerpo atlético afectó su regreso a la televisión

Vanessa Guzmán sorprende con fotos junto a su hijo mayor. / Instagram

¿Cuáles son las fotos del hijo mayor de Vanessa Guzmán que causaron impacto?

A través de su cuenta personal de Instagram, Vanessa Guzmán, quien recientemente celebró sus 50 años, dio a conocer una serie de fotos de su hijo mayor y su nieta, las cuales generaron cientos de reacciones por el parecido físico entre el joven y su papá.

“Verte emprender y lograr tus metas es una inspiración porque disfrutas cada etapa de tu vida sin perder tus objetivos, porque nos has regalado un tesoro como hija, nieta y bisnieta, que amamos con locura”. Vanessa Guzmán

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar entre los usuarios, quienes, además de resaltar el parecido físico del joven con sus papás, felicitaron a la intérprete por su labor como mamá:



“Por un momento pensé que era el papá Eduardo Rodríguez, pero ya que veo, tu hijo es la versión mejorada”.

“Está igualito a su padre”.

“Con todo respeto, es igualito a su papá; desde bebé no ha cambiado nada”.

“Idéntico a su papá, cosas bien hechas”.

“Es idéntico a Eduardo. Está muy guapo el chico”.

Lee: Actor de ‘Atrévete a soñar’ presume a su bebé arcoíris y su impresionante parecido con él

¿Quién es Eduardo Rodríguez, exesposo de Vanessa Guzmán?

Eduardo Rodríguez Álvarez, conocido artísticamente como Eduardo Ridríguez, es un actor y modelo de origen mexicano que estuvo casado con la actriz Vanessa Guzmán durante la década de los 90 y principios de los años 2000.

Además de su historia de amor con la protagonista de “Amor mío”, cuenta con una amplia trayectoria en los melodramas. Ha formado parte de producciones como “Abrázame muy fuerte”, “Soy tu dueña”, “El bienamado” y “Como dice el dicho”.

Fuera de las telenovelas, acaparó la atención de los televidentes al ser parte de La casa de los famosos en su segunda temporada; aunque también se ha desempeñado como empresario.

No te pierdas: Vanessa Guzmán responde a sus excompañeros de ‘Átrevete a soñar’ que dicen que “era insufrible”