Ventaneando de luto: Anuncian muerte de Lucha Moreno, mamá de Mimí, EN VIVO con emotivo homenaje

Hace algunas horas, se dio a conocer que Lucha Moreno, destacada actriz, cantante y mamá de Mimí, murió a los 86 años. Fue justamente la integrante del grupo ‘Flans’ quien compartió la noticia en sus redes sociales.

Como era de esperarse, tanto fans como colegas del medio lamentaron el hecho y se solidarizaron con la cantante, así como con el resto de su familia. Incluso, el programa ‘Ventaneando’ pausó su más reciente emisión para recordarla con un lindo homenaje. Esto fue lo que pasó.

Lucha Moreno / Captura de pantalla

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¿Quién era Lucha Moreno, mamá de Mimí de ‘Flans’, y cómo murió?

Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida simplemente como Lucha Moreno, fue una cantante y actriz originaria de Guadalajara. Comenzó su carrera en 1957 y se le vio en diversos proyectos como:

No soy monedita de oro

Las hijas de Amapolo

Quinceañera

Amor de nadie

Te sigo amando

Como cantante, se especializó en música ranchera y formó un dueto con su esposo, quien falleció en 2025, José Juan Hernández Fernández. Tuvo dos hijas, incluyendo a Mimí, quien siguió los pasos de sus padres y es una de las integrantes del grupo ‘Flans’.

Durante la mañana de este miércoles 15 de abril, Mimí usó su Instagram para despedir a su madre. Sin mencionar las causas del deceso, se dijo muy triste por el acontecimiento y prometió que siempre la recordará con mucho amor.

“Qué difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! ¡Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, expresó.

A raíz de la falta de detalles, han surgido muchas especulaciones en redes sociales. Debido a que nunca se mencionó que tuviera una enfermedad, algunos creen que pudo haber perdido la vida por complicaciones relacionadas con su edad. Sin embargo, nada está confirmado.

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Así fue como ‘Ventaneando’ recordó a Lucha Moreno, mamá de Mimí de ‘Flans’

Durante la más reciente emisión de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy hizo una pausa para hablar sobre la muerte de Lucha Moreno. Dijo lamentar mucho la noticia y recordó que, en su momento, Moreno estuvo trabajando como conductora especial en el programa.

“Estuvo trabajando con nosotros en ‘Ventaneando’, como parte integrante de los conductores del programa. Además de ser una lindísima cantante, actuó súper bien. La mejor conversadora que te puedas imaginar” Pati Chapoy

Por su parte, Rosario Murrieta destacó que la celebridad estaba a unos cuantos días de cumplir 87 años. En tanto que Pedro Sola resaltó que, si bien solo asistía una vez a la semana, Lucha dejó una gran huella en el vespertino.

“Venía los miércoles y se sentaba con nosotros. Ventaneaba que daba un gusto. Ella ventaneaba a personas que ya conocía también. En una ocasión, nos fuimos a Acapulco a grabar unos programas y fue con nosotros. Me acuerdo de que ella, a las 8 o 9 de la mañana que salíamos a desayunar y luego a grabar, ella salía como reina. Maquillada, peinada, perfecta”, dijo Sola.

Finalizaron comentando que Lucha siempre fue muy cercana a Mimí y mandando sus condolencias tanto a la cantante, quien detallaron que ahora se encuentra trabajando en Estados Unidos, como a su familia.

¿Cómo era Lucha Moreno como conductora de ‘Ventaneando’?

Durante el breve homenaje que le hicieron a Lucha Moreno en ‘Ventaneando’, pasaron un video de ella en el set, platicando y bromeando con el resto de los conductores. En ese momento, Moreno expresó lo mucho que le gustaba estar allí.

“Ay, qué lindos. Es que ustedes me quieren como yo los quiero. Gracias, Pati, gracias por invitarme porque los quiero mucho. Encantada de estar aquí, ya me hacía falta dejar a José (mi esposo) un rato. ¿Sabes qué estoy haciendo? Me vine a ‘deshogar’. Me dicen: ‘No se dice deshogar’. Sí, se dice ‘deshogar’, es una palabra que yo inventé”, se escucha.

En ese entonces, el resto de los presentes, incluyendo Pati Chapoy, le dijo que también la quería mucho y agradeció su participación en el vespertino.

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