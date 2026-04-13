Seguimos con la época del signo de Aries. Por ser un signo de fuego, poseen gran energía y entusiasmo.Pioneros y aventureros.Les encantan la libertad y las nuevas ideas. Ambiciosos y muy trabajadores. Inquietos, argumentativos y tercos. Se ofenden fácilmente y no olvidan. Su papel es iniciar proyectos innovadores. Esa es su contribución en este mundo.

Aries del13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Hay eventos e invitaciones interesantes que te regresarán la alegría y el entusiasmo que habías perdido, debido a las recientes decepciones por personas poco leales. Sin embargo, volverás a abrir tu corazón. Subirás tu vibración para conectar con gente valiosa y honesta, con visión, que valore tu trabajo y educación. Te darán la cita que deseas con alguien importante o un cliente. Al fin avanzan las negociaciones estancadas. Logras que acepten el presupuesto que aspiras.

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Aries, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Has tenido pequeños logros, con compras que te urgían. Sientes progreso en tu persona y tu casa. Algo despierta dentro de ti, te quitas la modorra, la niebla mental que no te permitía enfocarte con claridad. Vas sobre tus objetivos con todas las fuerzas de tu ser, con logros sorprendentes. La lucha interna cesa. Gana tu creatividad y tus ganas de evolucionar. Dejas de postergar y entras a la actividad que te apasiona. ¡Mantén tu vibración en alto!

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Tauro, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Reconectas con personas, empresas, negocios y familia después de haberte metido en un aislamiento interno prolongado. iEstás de regreso en el mundo! Es el momento de salir de la zona de confort, de amplificarte, atreverte у lanzarte a todo aquello que anhela tu corazón. La meditación, devoción y unificación con la fuente infinita será la fuerza que te volverá invencible. Recobras la fama y el prestigio de tus mejores tiempos.

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Géminis, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Tienes muchos planes y situaciones en la cabeza. Urge dejarlas a un lado y enfocarte en tus objetivos más importantes. De otra forma, el cansancio mental te impediría realizarlos. La nueva estrategia laboral que estás por implementar tendrá éxito, si eres persistente y constante, sin darte por vencido a la primera. Ya estás preparado. Sales de una imperceptible depresión, para volverte a apasionar por tu vida. Mejora tu economía.

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Cáncer, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 13 al 19 de abril del 2026 horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Piensas en tu trayectoria laboral, en los tiempos de gloria cuando lograste gran progreso, fama y prestigio, pero el mundo ha cambiado por completo y te está siendo difícil reinventarte en este nuevo y loco panorama. Es verdad que tienes que renovarte, cambiar el formato de tu servicio y actualizar los contenidos de tu creatividad. El trabajo en equipo ahora no es el mejor, lo más adecuado es atreverte a crear un proyecto personal que no dependa de nadie.

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Leo, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Sientes mucha responsabilidad sobre tus espaldas, quizá porque otras personas dependen de ti, económica o emocionalmente. Entraste, sin darte cuenta, en una zona de estrés, mal humor e intolerancia, una buena terapia te ayudaría a liberar emociones que te abruman. Aprende a pedir ayuda! Te has vuelto desconfiado con las personas a tu derredor, tu corazón se ha endurecido por tanto desafío. Atrévete a hacer contacto con tu corazón, busca ayuda al respecto.

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Virgo, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te has sentido abrumado por tantas cosas que resolver, quizá tu salud ahora no es la óptima. Sabes que habrá que dedicarle mucha atención. Piensa menos y actúa más, para no agotar tu paz mental. A través de la meditación y las terapias podrás sacar esa energía densa y vacío existencial. Llegan las personas y aliados que te ayudarán a solucionar tus necesidades. Lo estancado empieza fluir, conecta con tus ángeles. iTe urge!

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Libra, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay crecimiento y expansión. Tu creatividad es fresca y práctica. Solucionas los problemas de frente y sin quejas ni tapujos. Mejora tu salud. Encuentras los medicamentos de nueva generación perfectos para ti. Tu alma y corazón sanan de heridas que perturbaron tu paz hace algunos meses. Logras paciencia, porque ya viste que la prisa interna trae graves consecuencias. Podrías escribir un libro o colaborar con algún tipo de periodismo.

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Sagitario del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Es una semana para buscar el mejor doctor, el tratamiento y la nutrición óptimas para tu cuerpo y sanación. La abundancia económica ha mejorado sustancialmente у estarás feliz y pleno; sin embargo, la prisa, la presión y el estrés han aumentado y no sabes parar ni descansar adecuadamente. Sentirás que tu familia se aleja. Acepta que tú lo propiciaste con tu actitud. Está en tu mano resolverlo antes de que sea tarde. El amor de pareja entra en una segunda luna de miel.

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Sagitario, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Es imperante abrirte espiritualmente, volver a creer en el poder de la autocuración y la energía sanadora. Urge hacer contacto con tus maestros espirituales invisibles y conectar con los elementos de la naturaleza. Quizá tienes dudas acerca del compromiso amoroso con tu pareja o familia, pero no te encarcelará, al contrario, será tu tierra firme para sostenerte. Es probable que pases más tiempo en un lugar cerca del mar, será por tu más alto bien.

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Capricornio, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Es el momento de decidir cuál de los caminos que se presentan es el mejor y para tu más alto bien. Será imperante salir de tu zona de confort y entregarte con disciplina y coherencia, dando lo mejor de ti. No busques atajos, ni lo que requiera el mínimo de trabajo, tu reto ahora es esforzarte e ir más allá de tus límites, la vida te lo exige. Acepta tu 50% de responsabilidad en cualquier enemistad. Logras la visa, pasaporte o aprobación notarial.

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Acuario, horóscopo semanal del 13 al 19 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 13 al 19 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Dejarás de preocuparte por el futuro para vivir el presente al máximo, además de recobrar tu energía y espiritualidad que habían mermado por recientes problemas. Tu paz mental es el reto más importante ahora. Irás en una nueva dirección, la vida misma te lo revela al llevarte como la corriente del río, confía y entrégate al proceso. Si te pesa mantener económicamente a otros, es el momento de pedirles su colaboración activa por su bien.

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