De protagonista de telenovelas a enfermera, profesión que nadie imaginaba: así vive hoy esta famosa actriz

El brillo de los reflectores quedó atrás para una reconocida actriz de telenovelas que decidió cambiar los sets de grabación por los pasillos de un hospital.

Hoy, lejos del glamour y las cámaras, dedica su vida a cuidar y salvar a los demás como enfermera. Su historia ha conmovido a muchos, pues demuestra que el éxito no siempre se mide en fama, sino en la capacidad de reinventarse y encontrar propósito en el servicio a los otros.

Una de las protagonistas más queridas de la televisión encontró su propósito lejos de los reflectores, en un hospital de Miami. / Foto: Redes sociales

Sonya Smith, la actriz que también es enfermera

El 13 de diciembre de 2016, Sonya Smith sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una publicación que marcó un antes y un después en su vida profesional.

La actriz venezolana, reconocida por su participación en telenovelas como Cara sucia y Marido en alquiler, publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Feliz día. Hoy celebro una ocasión muy especial para mí y quiero compartirla con todos ustedes. Los quiero”. Con esas palabras, Sonya anunciaba discretamente el inicio de una nueva etapa alejada de la actuación, en la que su vocación de servicio comenzaba a tomar protagonismo.

Ahora, en una entrevista con el comunicador venezolano Franklin Suárez para su canal de YouTube, Sonya Smith explicó con sinceridad las razones detrás de su decisión.

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas”, confesó.

La actriz destacó que por mucho tiempo sintió una inclinación natural por el servicio y la empatía: “Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona, pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, te llena tanto, por lo menos a mí me parece”.

Sonya Smith comparte cómo es su día a día atendiendo a personas de la tercera edad en una clínica ortopédica de Miami. / Foto: Redes sociales

¿Dónde trabaja la actriz Sonya Smith?

Lejos de los reflectores y los sets de grabación, Sonya Smith ha encontrado un nuevo propósito en la vida: cuidar de los demás. La reconocida actriz venezolana reveló que actualmente trabaja en una clínica en Miami junto a un médico ortopédico, donde dedica su tiempo y energía al bienestar de las personas mayores.

“Trabajamos mucho con personas de la tercera edad más que nada. Me encanta poder trabajar ahí con ellos porque las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas y son de las que podemos aprender muchas cosas”, compartió.

Para Smith, esta etapa representa una forma distinta de conectar con las personas, lejos de los aplausos pero llena de humanidad.

“Muchos no tienen a su familia aquí. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden, trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera”, mencionó Smith.

Sonya Smith sorprendió al revelar que ahora trabaja como enfermera en una clínica de Miami. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la actriz Sonya Smith que hoy es enfermera?

Sonya Smith es una actriz estadounidense-venezolana que ha dejado una huella profunda en la televisión latinoamericana. Nació el 23 de abril de 1972 en Filadelfia, Estados Unidos, pero creció en Venezuela, país al que considera su verdadero hogar.

Hija de la actriz alemana Ileana Jacket y del estadounidense Frederick Smith, Sonya heredó la pasión por la actuación desde muy joven. Su carrera comenzó casi por casualidad, cuando a los 13 años fue “descubierta” mientras acompañaba a su madre a los estudios de grabación.

Becada por RCTV para estudiar arte dramático, y con formación en psicología por la Universidad Central de Venezuela, Sonya Smith logró consolidarse como una de las actrices más queridas de la televisión. Su naturalidad, fuerza interpretativa y carisma la convirtieron en protagonista de innumerables melodramas que marcaron generaciones, desde los años 90 hasta la actualidad.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



Cristal (1985) – como Maggie

El desprecio (1991) – como Violeta Velandró

Rosangélica (1993) – como Rosangélica González Hernández

María Celeste (1994) – como María Celeste Paniagua

Guajira (1996) – como Sonia Arbeláez

Destino de mujer (1997) – como Mariana Oropeza Castillo

Mariú (2000) – como Coralia Lozada de Gálvez

Milagros (2000) – como Milagros De La Torre Vargas

Acorralada (2007) – como Fedora Garcés “Gaviota”

Marido en alquiler (2013) – como Griselda Carrasco

Tierra de reyes (2014-2015) – como Cayetana Belmonte

Falsa identidad (2018-2021) – como Fernanda Virrueta López

El repatriado (2022) – como April

Velvet: el nuevo imperio (2025) – como Pilar Márquez

Hoy, Smith reside en Miami, Florida, donde ha dado un giro inesperado a su vida profesional, demostrando que su vocación de servicio trasciende las cámaras y los escenarios.

