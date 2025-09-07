Alicia Villarreal enamorada de un mantenido y ¿sin voz? Fans dicen que ¡ya no canta nada! ¿Qué le pasó? VIDEO

Alicia Villarreal, una de las voces más emblemáticas de la música regional mexicana, ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no por sus éxitos musicales, sino por un video que circula en redes sociales en el que internautas aseguran que se le escucha con una voz ronca y desafinada. El clip ha generado controversia entre sus seguidores, unos dicen que "¡Ya no canta nada!” ¿Será? Aquí el polémico video.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué dicen en redes que Alicia Villarreal ya no canta nada?

El video que circula en redes sociales muestra a Alicia Villarreal interpretando “Yo sin tu amor”, uno de sus mayores éxitos. Sin embargo, internautas aseguran que la cantante se escucha con una voz notablemente ronca y desafinada y fuera de tiempo. Muchos otros usuarios de redes mostraron su apoyo a Alicia, señalando que estos cambios en la voz pueden deberse a cansancio vocal, resfriados, alergias o estrés. Otros más comentaron que Alicia había ofrecido disculpas al público antes de iniciar el concierto, pues se encontraba enferma.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, por lo que cualquier especulación sobre su estado de salud vocal debe tomarse con cautela.

Este es el polémico video que fue publicado con la leyenda “Ya no canta nada":

¿Alicia Villarreal cantó mal o tuvo fallas técnicas?

Las redes sociales han sido el principal espacio donde los seguidores de Alicia Villarreal han expresado apoyo a la cantante, deseándole pronta recuperación, mientras que otros han cuestionado si debería considerar un descanso. Algunos fans atribuyeron la situación a problemas técnicos durante la presentación pues, en efecto, en el video se ve que intenta varias veces acomodar los monitores en sus oídos:



“Evidentemente hay una falla en sus monitores, por eso se los quita y voltea a la consola”,

“Por favor entiendan que ahorita trae la garganta muy lastimada”

“Se oye que está súper enferma de la garganta”.

Mientras que algunos recordaron que la edad y el desgaste natural de la voz también pueden influir:



“Ya tiene 53 años, ya como que el aire se le va” y

“Es normal, el tiempo no perdona a nadie”.

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es el hombre que recientemente conquistó el corazón de Alicia Villarreal y su nombre ha comenzado a sonar con fuerza tras la confirmación de este romance. Se trata de un influencer y presunto abogado penalista y criminólogo que, además, ha trabajado como locutor y presentador en algunos canales locales de Estados Unidos. En redes sociales, Hernández cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok, donde comparte contenido sobre su vida personal y profesional.

Una fuente cercana a la cantante reveló a TVNotas que Cibad Hernández es bi y mantiene una relación con otra persona: “Ella sabía que Cibad tiene otra vida. Vive con su novio y así aún mantiene contacto constante con Alicia, lo que ha generado cierta confusión”, comentó el informante, quien prefirió permanecer en el anonimato. Según esta fuente, Hernández conoció a Alicia hace aproximadamente un año a través de la página oficial de la cantante, ofreciéndole servicios para aumentar sus seguidores en redes sociales, y desde entonces su amistad se convirtió en algo más. Sin embargo, nuestra fuente dejó ver que Cibad buscaría sacar provecho de su relación con la cantante:

“Es obvio. Está ahí por fama, porque quiere obtener algo de Alicia. El tipo no canta ni baila. Busca publicidad y a ver qué le saca a ella. Él ni siquiera tiene una casa propia, no es que hable despectivamente o lo denigre, al contrario”.

“El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más”.

