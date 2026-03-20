Conductor de Hoy rompe el silencio tras su salida por pleito en vivo ¿lo despidieron?: “Gracias por todo”

Hace una semana, el conductor y reportero Sebastián Reséndiz y el influencer Pablo Chagra protagonizaron un tenso momento al aire que rápidamente se volvió viral.

Lo que comenzó como un debate por compartir la nota la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara terminó en un enfrentamiento que ahora tendría consecuencias importantes, incluyendo la posible salida del periodista del matutino más visto de la televisión.

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Sebastián Resendiz rompe el silencio tras su pleito en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Sebastián Reséndiz y Pablo Chagra en Hoy?

El conflicto ocurrió durante la sección “¿De qué me hablas?” del programa Hoy, mientras discutían el escándalo que involucra a Ana Bárbara, su esposo Ángel Muñoz y la reportera Adri Toval.

Todo subió de tono cuando Sebastián Reséndiz defendió que la responsabilidad en una supuesta infidelidad recae en quien tiene un compromiso formal. “¿Quién estaba casado?”, cuestionó visiblemente molesto, criticando que se señalara únicamente a la mujer.

La postura no fue bien recibida por Chagra, quien respondió calificando a Toval como “corriente” por exponer detalles íntimos. Esto detonó un intercambio cada vez más intenso. “No es corriente, es una mujer que creyó en una relación”, insistió Reséndiz, elevando el tono de voz en vivo.

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Sebastián Resendiz rompe el silencio tras su pleito en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Sebastián Reséndiz saldrá de Hoy tras discusión con Pablo Chagra?

Horas después del pleito, la polémica creció cuando Sebastián Reséndiz publicó un mensaje en X que encendió las alarmas:

“Lo más probable es que me dejen de ver en TV por mi reacción… pero nunca me voy a arrepentir de defender a una mujer”, dijo.

Aunque el mensaje fue eliminado poco después, bastó para que surgieran rumores sobre su posible salida de Hoy. Hasta ahora, la producción no ha confirmado ningún cambio, pero su ausencia en la sección “¿De qué me hablas?” no ha pasado desapercibida.

En su lugar, quien ha aparecido recientemente es el propio Pablo Chagra, lo que ha avivado aún más las especulaciones entre los seguidores del programa.

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Sebastián Resendiz rompe el silencio tras su pleito en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Qué dijo Sebastián Reséndiz tras anunciar que ya no lo vería en Hoy luego de pleito con Pablo Chagra?

En medio de rumores sobre su posible salida del programa Hoy, Sebastián Reséndiz reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. Sin mencionar directamente la polémica, el reportero celebró sus 13 años de trayectoria, dejando ver un tono reflexivo y agradecido por el camino recorrido.

"¡Hey, chicos! Hoy Facebook me recordó que cumplo 13 años como reportero. No puedo creer lo rápido que se me ha pasado; 13 años se me hace muchísimo. Pero son 13 de mucho trabajo, de mucho agasajo, de adorar mi vida, de ver por mí, de agradecimiento perpetuo a quienes me han apoyado” expresó en su Instagram.

Aunque no aclaró si continúa o no en el matutino, el comunicador dejó claro que sigue firme y enfocado en su carrera, agradeciendo el apoyo del público. Cabe mencionar que muchos seguidores le han mostrado su apoyo en redes y han pedido en las redes de “Hoy” que vuelvan a poner al conductor.

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