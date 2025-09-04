Exesposa de Luis R Conriquez ¿exhibe a la novia y la acusa de quitarle al cantante? ¡se le juntaron!

La vida privada del cantante de corridos bélicos Luis R Conriquez se vio nuevamente sacudida por la polémica, y en esta ocasión no fue por su música ni por sus conciertos, sino por un enfrentamiento directo entre dos de las mujeres más importantes de su historia personal: su exesposa Karen Caro y su actual pareja, Ivette Camacho. ¿lo quiere devuelta? ¡Entérate!

¿Qué causó el pleito entre Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez, e Ivette Camacho, su novia actual?

La polémica volvió a encenderse en la vida del cantante de corridos Luis R. Conriquez, pero esta vez no fue por su música, sino por el fuego cruzado entre su ex esposa, Karen Caro, y su actual pareja, Ivette Camacho. Todo comenzó cuando Ivette publicó en redes sociales que había sido agredida por tres mujeres mientras estaba embarazada y que recientemente volvió a vivir una situación similar.

“Que se me echaron encima tres mujeres (estando embarazada) queriendo golpearme, y hasta hace no mucho también, pero bueno, uno sigue con su vida y no sale a hablar”, escribió Ivette en un mensaje en el cual no mencionó nombres, pero que no tardó en ser, supuestamente, expuesto por Karen, según usuarios.

La respuesta de Karen fue inmediata y sin filtros. En una historia de Instagram, la exesposa del cantante soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta:

“¡Ah, cómo me da risa esta mosquita muerta! Y sigue y sigue. Si bien decías que no estabas embarazada, ¿y quién se te fue encima? Mejor platica también cuando hasta tu revelación de sexo organizaste en mi cumpleaños y todo ja, ja, ja”. exesposa Karen Caro

¿Qué le reclamó Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez, a Ivette Camacho, su novia actual?

Karen exesposa de Luis R. Conriquez, no se guardó nada y dejó claro que no piensa quedarse callada. En su mensaje lanzó una advertencia que muchos interpretaron como una indirecta a Ivette sobre cómo comenzó su relación con el cantante.

“Meterse con casados no es orgullo, que no se te olvide. Y ya te quedaste con él, ahora cuídalo, que no te vaya a dejar por otra igual que tú, porque entonces sí, ¿qué vas a comer?”, escribió Karen.

Pero eso no fue todo. Karen remató con una frase que se volvió viral entre los seguidores del cantante:

“Y otra cosa: sácate mi nombre de tu boca, si se puede llamar boca, porque la traumada eres tú”. Exesposa Karen Caro

¿Karen Caro quiere regresar con con Luis R. Conriquez?

En otra parte de su publicación en Instagram, Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez, lanzó otra indirecta atribuída a Ivette Camacho, actual novia del cantante, en la que menciona que sigue interfiriendo en su vida familiar. Según Karen, Ivette, supuestamente, buscaría coincidir con ella en lugares donde sabe que estará acompañada de sus hijos, lo que ha generado incomodidad y tensión.

Lo anterior se suma a una larga lista de indirectas que la influencer ha lanzado contra la pareja del intérprete de ‘Siempre pendientes’, lo que daría a entender que el conflicto entre la exesposa y la novia de Luis R. Conriquez estaría lejos de terminar.

“De verdad no entiendo tu coraje si la que se metió en un matrimonio fuiste tú. Buscas las partes donde sabes que yo voy con mis hijos para ir y la prueba está en el deporte que yo hago. Ahora resulta también vives en el rancho, como dices tú, donde nosotros vivimos y durmiendo en la cama donde yo dormía”, escribió Karen.

“Te pido un favor: déjanos vivir, que en mi círculo familiar tú no cabes y ocupamos paz mental y cada vez quieres estar dañándonos cuando uno no se mete contigo”. Exesposa Karen Caro

¿Luis R. Conriquez ya reaccionó al pleito entre su exesposa Karen Caro y su novia Ivette Camacho?

Hasta el momento, Luis R. Conriquez no ha emitido ninguna declaración pública sobre el conflicto entre Karen Caro e Ivette Camacho. El cantante ha preferido mantenerse al margen, aunque sus seguidores ya exigen que se pronuncie para calmar las aguas.

Mientras tanto, las redes sociales están que arden. Algunos fans apoyan a Karen por defender su historia y su familia, mientras otros aseguran que Ivette no merece el odio que está recibiendo. Lo cierto es que el drama está lejos de terminar.

Luis R. Conriquez se mantiene en silencio mientras su exesposa y su novia se lanzan indirectas en redes.

¿Quién es Karen Caro, la exesposa de Luis R. Conriquez que no deja de causar polémica?

Karen Caro es una creadora de contenido originaria del norte de México, conocida por ser la exesposa del cantante de corridos tumbados Luis R. Conriquez y madre de sus hijos. Durante su relación con el intérprete de Malas rachas, Karen ganó notoriedad en redes sociales por su estilo extravagante, los lujosos regalos que recibía, como bolsos de marcas exclusivas como Chanel, Louis Vuitton y Yves Saint Laurent, y por compartir momentos familiares junto al artista. Aunque no se conocen públicamente los detalles exactos de cuándo se conocieron o se casaron, su relación fue lo suficientemente larga como para formar una familia con dos hijos menores de edad.

La separación entre Karen Caro y Luis R. Conriquez ocurrió el 8 de enero de 2024, según declaraciones del propio cantante. Desde entonces, ambos han protagonizado varios escándalos en redes sociales, especialmente luego de que Karen acusara a Ivette Camacho, actual pareja del cantante, de haberse involucrado con él cuando aún estaban casados. Karen ha mantenido una presencia activa en Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores.