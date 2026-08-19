¿Galilea Montijo anuncia su retiro de la televisión? Tras fuertes críticas, asegura: “Me gustaría disfrutar”

Luego de que Galilea Montijo confesara que estuvo a punto de dejar la televisión por una mala intervención estética, la conductora de La casa de los famosos México 2026 se sinceró sobre sus planes de retiro en el podcast ‘La magia del caos’ de Aislinn Derbez. ¿Ya tiene fecha? ¡Te contamos los detalles.

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¿Galilea Montijo tiene planes de retirarse? / Mezcalent

¿Por qué Galilea Montijo estuvo a punto de dejar la televisión antes de La casa de los famosos México 2026?

Durante los promocionales de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo alarmó a sus seguidores al mostrarse ‘aparentemente’ diferente. Ante la preocupación y las múltiples críticas, la conductora rompió el silencio.

En el pódcast ‘Bajo la piel’, Galilea Montijo confesó que tuvo miedo de no regresar a la televisión tras ser víctima de un mal tratamiento estético. De acuerdo con la también actriz, por mucho tiempo pensó en someterse dicho procedimiento, pese a que su doctora le dijo que no.

Tras realizarlo, no contó con que su rostro comenzaría a cambiar, principalmente en su expresión y mirada, lo que la llevó a pensar en dejar la televisión. “Ya no voy a trabajar en televisión, o sea, me cambió la cara, llegó a un punto donde dije: me cambió la mirada, ¿qué me hizo?”, contó.

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Galilea Montijo pensó en dejar la televisión tras mal tratamiento estético. / Mezcalent

¿Galilea Montijo está decidida a dejar la televisión tras críticas por su físico?

Ahora que Galilea Montijo está de regreso como conductora principal de La casa de los famosos México, acudió al pódcast ‘La magia del caos’ con Aislinn Derbez, donde se sinceró sobre los planes que tiene dentro de 10 años.

Pese a las críticas por su físico, la presentadora de Hoy confesó que podría dejar la pantalla tras cumplir 60 años, pues aunque siempre le ha gustado trabajar, le gustaría vivir una vejez tranquila y tener momentos donde no tenga nada que hacer.

“Amo mi trabajo, amo lo que hago, amo divertir a la gente, entretenerla. En 10 años voy a tener 63, me gustaría ya no verme en la tele, me gustaría verme retirada y sí, me gustaría disfrutar esta parte que nunca me ha dado tiempo. No sé si dejando de trabajar, porque nunca me he visto sin hacer nada, pero sí dejar que los demás o darles esa oportunidad de que los demás opinen de mí”. Galilea Montijo

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¿Cómo toma actualmente las críticas Galilea Montijo?

Después de Galilea Montijo asegurar que aún faltan más de cinco años para retirarse de la televisión, compartió la manera en que afronta las críticas y el porqué no ha procedido legalmente ante los múltiples comentarios sobre su persona.

“Soy una persona que duerme en paz, vivo muy tranquila porque no le hago daño a nadie, pero tampoco me siento víctima, que cada quien tome su responsabilidad”, concluyó, dejando claro que, pese a las críticas, seguirá presente en la televisión por algunos años.

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