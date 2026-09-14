¿Hospitalizan a Paola Suárez de emergencia? Piden dinero en la calle con FOTO de ‘la Perdida'; esto se sabe

Una nueva polémica se cocina en redes sociales, ya que una fotografía de Paola Suárez, integrante de ‘las Perdidas’, pone a la creadora de contenido en una camilla de hospital, encendiendo las alarmas de sus seguidores. ¿Tiene problemas de salud o todo es falso?

¿Paola Suárez con problemas de salud? / Instagram

¿Cómo iniciaron los rumores de la presunta hospitalización de Paola Suárez?

Esta teoría y rumor inició con un video viral en redes sociales, cuando una persona (presuntamente en Ecuador), pedía dinero en un transporte público, utilizando una fotografía de Paola Suárez en un hospital.

Al parecer, fue un seguidor de Paola la que se dio cuenta de lo ocurrido, por eso decidió grabar a la persona que utilizaba dicha fotografía.

A partir de esto, en comentarios comenzaron a bromear sobre el momento, pero muchos otros se creyeron que algo podía no estar bien con Paola:



“Usando los trucos para pedir”,

“Qué escándalo” y,

“Yo sí le cooperaba”.

No todos lograron darse cuenta de que la situación correspondía a otra fecha, y no tenía relación alguna con el comerciante. ¿Qué más se sabe al momento?

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¿Paola Suárez fue hospitalizada recientemente? / Redes sociales

¿Paola Suárez confirma que está hospitalizada actualmente?

Hasta el momento, Paola Suárez no ha hablado de esta situación, tampoco se sabe si el video corresponde a otra fecha o si realmente es actual.

Paolita se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo videos de sus proyectos, así como otros apoyando a su amiga Karina Torres, actual habitante de La casa de los famosos México 2026.

Paola se encuentra bien, y solo fue hospitalizada hace ya algunos años, por lo que la imagen NO corresponde a una complicación de salud o enfermedad reciente .

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¿Cuándo fue hospitalizada Paola Suárez?

Durante el 2024, un hecho conmocionó a la comunidad digital, ya que Paola Suárez apareció visiblemente herida y con moretones en el rostro, en una camilla de hospital, hecho que encendió las alarmas de sus seguidores.

Cuando por fin decidió hablar acerca de lo ocurrido, Paolita afirmó que todo fue causado por su entonces pareja:

Bueno, lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital. Ya puse mi demanda y pues, bueno, a ver qué pasa, primeramente Dios, más adelante. Paola Suárez

En aquella ocasión su salud preocupó, aunque un año antes, en el 2023, también Paola fue hospitalizada por una herida “abierta” que también requirió de atención médica, justamente en su rodilla.

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