Juan Diego Covarrubias ya se divorció de Renata Haro y se niega a dar manutención para sus hijas, aseguran

Hace algunos meses, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron estar en un proceso de divorcio tras 6 años juntos. Esta noticia no fue tan sorpresiva para los fans, pues desde hace algún tiempo se venía especulando que estaban separados. Aunque no mencionaron razones específicas, aseguraron que no hubo infidelidades de por medio.

Ahora, el tema vuelve a ponerse sobre la mesa luego de que el periodista Gabo Cuevas destapara más detalles de la ruptura. Entre otras cosas, el comunicador sostuvo que, presuntamente, no han logrado ponerse de acuerdo con el asunto de la pensión alimenticia para las hijas que tienen en común. Te contamos lo que estaría pasando.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro anunciaron su separación hace algunos meses / Redes sociales

¿Qué dijeron Juan Diego Covarrubias y Renata Haro sobre su divorcio?

Antes de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro hicieran oficial su separación, ya había rumores rondando sobre el tema. Incluso se dijo que la influencer le habría sido infiel al actor luego de que se viralizaran imágenes de ella junto a un hombre misterioso en un partido de fútbol.

Ante esto, ella hizo un video aclarando que el sujeto solo era su amigo y anunciando que estaba en proceso de divorcio. No quiso decir motivos y simplemente le pidió al público que respetara el duro momento por el que estaba atravesando.

“Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Si de por sí ya estoy un poco cansada de las especulaciones. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas. La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es un divorcio”, expresó.

Por su parte, Covarrubias compartió un mensaje exigiendo un alto a los malos comentarios contra su entonces esposa. Indicó que la ruptura no se debió a otra persona y que, si bien legalmente seguían casados, la creadora de contenido podía hacer lo que quisiera.

“Aclarar que no hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”, explicó el actor de telenovelas.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro afirmaron que la ruptura no fue por infidelidad / Redes sociales

Juan Diego Covarrubias presuntamente no quiere hacerse responsable de sus hijas con Renata Haro, según Gabo Cuevas

En su reciente transmisión de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro ya firmaron el divorcio hace aproximadamente tres semanas.

También mencionó que, supuestamente, el proceso habría sido todo menos tranquilo. Y es que habrían tenido problemas para ponerse de acuerdo sobre la pensión alimenticia. Presuntamente, el actor no quiere dar lo que corresponde e incluso estaría haciendo trucos para evitar que la ley lo obligue a hacerlo.

“Hace tres semanas, Renata Haro y Juan Diego firmaron el divorcio. Un divorcio que está generando una decepción por parte de Renata Haro. Me cuentan que, ahora que finalizó este divorcio, pues Juan Diego ha tenido un tema muy complicado con respecto a que no quiere hacerse responsable de los gastos de sus hijas. Tiene tres hijas. Ante la autoridad, me cuentan que solo quiere dar 25 mil pesos, creo que 6 mil por niña. Tengo que hacer cuentas, que es lo que él dice que puede dar”. Gabo Cuevas

De acuerdo con Cuevas, los gastos de las menores son “mucho más altos”, pues “están en colegios privados, tienen una niñera, tienen un estilo de vida bastante caro”. Indicó que actualmente la expareja estaría en un “juicio” por este asunto y que, al parecer, Covarrubias estaría tomando una postura polémica.

Gabo Cuevas “Se la quitó (la camioneta). La camioneta no la tiene ella. Me cuentan que Juan Diego cambió sus propiedades de nombre para que, ahora que las autoridades están haciendo las investigaciones, no le pidan un dinero más elevado… Lo que está pensando Renata Haro es irse a vivir a Estados Unidos. Me contaron que él se está negando a pagar lo que pide la madre”.

Finalizó diciendo que Covarrubias, presuntamente, es uno de los “rostros mejor pagados de la televisión” y que por ello Haro pide una cantidad alta como pensión alimenticia para las menores.

¿Cuántos hijos tienen Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Como se sabe, Juan Diego Covarrubias y Renata Haro iniciaron su romance en 2020. En aquel año, anunciaron la llegada de su primera hija. En 2021, se casaron por lo civil. Posteriormente, tuvieron dos hijas más.

Hasta antes de la separación, dejaban ver que eran muy felices. Si bien siempre ha sido hermético en cuanto a hablar de su vida privada, Juan declaró en su momento que su familia era lo más importante para él.

Hasta el momento, el actor no ha aclarado el tema sobre su presunta negativa a pagar la pensión alimenticia de sus hijas.

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