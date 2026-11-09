Marcela Mistral revela la verdad de LCDLFM tras aparecer en listas filtradas: ¿Muy pronto entrará a un 24/7? VIDEO

Tras el ingreso de doña Alegría a La mansión VIP 2, Marcela Mistral fue cuestionada sobre la posibilidad de ser parte de alguna temporada de La casa de los famosos México luego de que su esposo, Poncho de Nigris, logró ser finalista en la primera edición. ¿Le gustaría ser parte del reality 24/7? Te contamos los detalles.

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Marcela Mistral cuenta la verdad sobre La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Marcela Mistral busca ser parte de La casa de los famosos México en su nueva temporada?

En un video rápido de preguntas y respuestas publicado en su cuenta de Instagram, Marcela Mistral confesó que no está hecha para ser parte de un reality show. De acuerdo con la ganadora de Ring Royale , su prioridad actualmente son sus hijos.

“No lo creo porque yo siempre hago la lista de los pros y los contras. Entonces, mis hijos son siempre la prioridad número uno”. Marcela Mistral

Además de priorizar a su familia, la esposa de Poncho de Nigris sorprendió al decir que no ha sido invitada a La casa de los famosos México pese a que su nombre ha aparecido en más de una ocasión en las supuestas listas filtradas. “No me han invitado formalmente, bueno, a la granja una vez. Creo que no, sería más divertido que vean ustedes una cámara en mi casa”, concluyó.

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¿Por qué rechazó ser parte de La granja VIP en su segunda temporada?

Antes del estreno de la segunda temporada de La granja VIP 2026, Marcela Mistral confesó en un encuentro con la prensa que había recibido la invitación para ser parte del reality show de TV Azteca, pero decidió decir que no porque su instinto maternal no se lo permite.

“Con niños chiquitos no está fácil irte a viajar por el mundo y es justo por eso que no me he podido involucrar yo en un reality. He recibido propuestas de La granja, de distintos, pero no puedo, no lo puedo hacer. Mi instinto familiar no me lo permite”. Marcela Mistral

Sin embargo, señaló que ella se siente en un reality en su día a día, pues agregó entre risas: “Yo ya vivo en La casa de los famosos y en la jaula de las risas. Yo ya vivo en la casa de la alegría”. De esa forma, dejó entrever que, por el momento, su prioridad es su familia, además, no considera estar hecha para ese tipo de realities.

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Marcela Mistral confiesa por qué rechazó La granja VIP. / Redes sociales

¿Marcela Mistral sería parte de un reality show junto a su esposo, Poncho de Nigris?

Hasta ahora, Marcela Mistral no ha hablado públicamente sobre un reality familiar, pero a mediados de 2026, Poncho de Nigris dio detalles de su próximo proyecto junto a los integrantes más icónicos de su familia.

De acuerdo con el exparticipante de ‘Solo para mujeres’, tiene planeado hacer un reality en familia, en el que los personajes principales sean su esposa, Aldo de Nigris y doña Alegría. “Yo creo que en el reality los principales van a ser Aldito, mi mamá, Marcela y yo; de ahí todos los demás”. Poncho de Nigris.

Por el momento, ‘la Musa’ no ha dado detalles sobre dicho proyecto; sin embargo, Poncho de Nigris señaló que el tema de su matrimonio es uno de los que más cuidaría, pues no quiere cometer los mismos errores de antes. ¿Habrá reality con los De Nigris?

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