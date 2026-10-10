Masad confiesa la extrema condición que le impusieron para entrar a LCDLFM 2026; ¿sabía que no ganaría?

En medio de las especulaciones que han surgido tras el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026, Masad concedió una entrevista en la que habló sobre su paso por el reality show 24/7. ¿Sabía que no sería el ganador? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi hace fuerte revelación de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la condición que le pusieron a Masad para ser parte de La casa de los famosos México 2026?

Días después del triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026 y las teorías que ha generado, Masad Altamimi se sinceró sobre la condición que le puso Rosa María Noguerón para entrar al reality show.

De acuerdo con el árabe, antes de que le llegara la propuesta para ser parte de LCDLFM, no dominaba completamente el español, pues su comunicación, tanto en su trabajo como con sus amigos, era en inglés, pero tuvo que aprender a dominarlo.

“Mis negocios y mi trabajo son todo en inglés, no necesitan el español y todos mis amigos hablan en inglés conmigo. Cuando me dicen ‘Masad tú vas a estar en La casa de los famosos México, necesitas hablar español’. Rosa María dice: ‘Tienes dos meses para entrar, para practicar el español, para aprender español’”. Masad

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Masad Altamimi revela la condición que tuvo para ingresar a LCDLFM. / Redes sociales

¿Cómo logró Masad hablar español antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

La revelación de Masad no está relacionada con el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México y tampoco con un supuesto acuerdo previo sobre su estancia en el reality. ¡No sabía cuál sería el resultado! Sin embargo, llamó la atención el poco tiempo con el que contó para dominar el español.

De acuerdo con el creador de contenido, tuvo que tener 4 horas de clases diarias para poder hablar mejor el idioma, el cual señala es difícil de dominar y completamente diferente al suyo:

“Yo empiezo con cuatro profesores y después, al último mes, tres profesores profesionales,. Todos los días 4 horas y gracias a Dios (lo aprendió). En el pasado, nada, cero. Es muy difícil. Super diferentes la verdad, el árabe con el español. También el inglés con el español, muy diferentes”. Masad

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¿Por qué el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026 ha sido tan polémico?

Los rumores de un supuesto fraude en La casa de los famosos México 2026 tras el triunfo de Mariana comenzaron debido a que la cantante se colocó como una de las favoritas en las encuestas antes de la final del reality 24/7.

Además de los altos porcentajes con los que contaba en las encuestas, la periodista Maxinne Woodise confesó que le había llegado información de que Mariana sería la ganadora como parte de un acuerdo al que llegó en su regreso tras ser eliminada.

En medio de los dimes y diretes, Mariana se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México y negó completamente las teorías de un fraude. Mientras que Masad solo habló de su experiencia en el reality y no hizo alusión al primer lugar de Mariana.

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