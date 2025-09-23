Mientras Roberto Romano presume carrera en el extranjero, primo lo demanda por 3 millones de pesos y aseguran que está vetado de las telenovelas en México

Mientras Roberto Romano (35 años) presume una vida de galán con proyectos internacionales, enfrenta una fuerte disputa legal familiar y es criticado en redes sociales por reincidir en conductas violentas. El exhabitante de La casa de los famosos de Telemundo desató controversia cuando se anunció que sería imagen de Mazda México, pues muchos cibernautas criticaron la decisión de la marca.

De paso, en redes sociales postearon que la empresa automotriz, encabezada por Takeshi Ishibashi, presume un estricto código de conducta ética para garantizar prácticas justas y honestas, pero parece haber pisoteado deliberadamente su propio manual al hacer caso omiso a la extensa lista de señalamientos que persiguen al actor desde hace años.

Causo indiginación Roberto Romano al ser anunciado como imagen de una famosa marca de autos. / Redes sociales

¿Por qué Roberto Romano fue demandado por su primo?

Además, actualmente, Roberto Romano enfrenta una demanda de parte de un primo, quien le reclama daño moral. La presunta víctima pide una indemnización de 3 millones de pesos tras alegar haber recibido numerosos insultos y humillaciones a través de múltiples mensajes en su teléfono.

Esta situación, nos precisa una fuente allegada al caso, ha traído como consecuencia serias diferencias entre el artista y el resto de su familia.

El actor no ha podido ser emplazado, porque se mantiene ilocalizable, razón por la que las autoridades analizan citarlo por edictos, una medida para demandados que se esconden de la justicia.

Roberto Romano por sus polémicas ha tenido que salir a pedir disculpas públicas en reiteradas ocasiones. / Redes sociales

¿Roberto Romano está vetado de las telenovelas en México?

Otros informantes revelan a TVNotas que Roberto Romano hace viajes constantes a Miami, Boston, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses, en busca de oportunidades laborales. Esto, después de que fuera vetado de las telenovelas mexicanas por conductas agresivas y comentarios misóginos hacia algunas de sus compañeras en los sets.

Detrás de la realidad que ahora enfrenta el también modelo hay una cadena de situaciones que han comprometido su imagen y trayectoria desde al menos 15 años atrás.

La última telenovela que realizó Roberto Romano en México fue ‘Vivir de amor’ donde dio vida a Bruno, el villano. Ahora lo vemos en La hija del mariachi, proyecto colombiano. / Redes sociales

¿Cuáles han sido los escándalos de Roberto Romano?

En 2010, en la entonces popular disco bar ‘La galería’, en Guanajuato, Roberto Romano habría armado un gran escándalo

En esa época, cuando tenía 21 años, Ana Rosa Corona, su madre, pidió auxilio a las autoridades, porque el actor la insultó e intimidó en su casa, al grado de que elementos policiacos lo trasladaron a la comisaría de Toluca.

al grado de que elementos policiacos lo trasladaron a la comisaría de Toluca. En 2020 se filtraron supuestos mensajes donde insultaba, amenazaba y usaba lenguaje racista contra una mujer. El escándalo fue tan mediático que le costó su papel en la telenovela Imperio de mentiras . Más tarde, Roberto presentó un peritaje de dichos mensajes, pero su reputación ya estaba comprometida.

El escándalo fue tan mediático que le costó su papel en la telenovela Imperio de mentiras . Más tarde, Roberto presentó un peritaje de dichos mensajes, pero su reputación ya estaba comprometida. En 2021, en plena transmisión de La casa de los famosos de Telemundo, llamó “nopal con espinas” a Alicia Machado, comentario que, además de ser duramente criticado en redes, lo convirtió en el villano del programa.

En el mismo reality Roberto Romano tuvo un descarado e intenso coqueteo con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna,

En sets de grabación se han ventilado anécdotas sobre su carácter explosivo, por lo que varios productores ya no trabajan con él.

Durante un partido en el estadio de Toluca, golpeó a un elemento de seguridad porque supuestamente no dejó pasar a sus amigos a un palco.

Fuentes nos aseguran haberlo visto salir con otros hombres, mientras él mantiene relaciones públicas con mujeres del medio artístico.

Hace 9 meses denunció que una conductora de aplicación le robó una maleta que contenía objetos valuados en más de 18 mil pesos. Se consideró que fue una estrategia para limpiar su imagen de violentador de mujeres.

Roberto Romano le coqueteó a Kimberly Flores en La casa de los famosos / Redes sociales

¿Quién es Roberto Romano y cuál es su trayectoria?

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Consolidó su presencia en la televisión en proyectos como: Teresa, La fuerza del destino y El bienamado.

En series ha participado en: Señora Acero, El conde, La piloto, Falsa identidad y Sed de venganza, entre otras.

En 2021 saltó a los realities y dio mucho de que hablar en La casa de los famosos de Telemundo.