Paulina Mercado LE TIRA EL CALZÓN en vivo a Mauricio Mancera, ¿ya no quiere a Juan Soler? “Una confesión” VIDEO

A unos días de que Paulina Mercado protagonizara un acalorado momento con uno de sus compañeros de ‘Sale el sol’, la conductora volvió a llamar la atención por otra interacción, pero esta vez con Mauricio Mancera.

El momento frente a las cámaras provocó las reacciones de los demás conductores del matutino e incluso de Paola Rojas, pues ocurrió durante la transición entre el noticiero de la periodista y ‘Sale el sol’.

Y es que la escena habría despertado dudas sobre la relación de Paulina con Juan Soler, luego de que la conductora le aventara el calzón a Mauricio frente a las cámaras. ¿Cómo ocurrió todo?

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Conductores de Sale el sol / Redes sociales

¿Paulina Mercado le tiró el calzón en vivo a Mauricio Mancera?

La respuesta es sí; Paulina Mercado literalmente le aventó unos calzones en vivo a Mauricio Mancera, minutos antes de que comenzara la emisión de ‘Sale el sol’. La acción provocó de inmediato las reacciones de los conductores del matutino.

Sin embargo, todo ocurrió en tono de broma. La propia Paulina explicó que un día antes habían comentado al aire que Mauricio Mancera no acostumbra usar ropa interior, por lo que decidió llevarle unos bóxers como regalo para que comenzara a utilizarlos.

“Ayer hice una confesión, que Mauricio Mancera no usa calzones. Entonces, lo prometido es deuda, y de parte de toda la producción, le trajimos unos calzones.” Paulina Mercado

Por lo tanto, no se trató de una declaración de amor ni de un intento de coqueteo. Aunque coloquialmente la expresión “tirarle el calzón” se utiliza para referirse a alguien que busca conquistar a otra persona, en esta ocasión Paulina simplemente quiso hacerle una broma a su compañero.

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¿Mauricio Mancera tiene pareja actualmente?

Hasta el momento, Mauricio Mancera no ha declarado públicamente tener una relación sentimental ni estar saliendo con alguien, y tampoco se le conoce algún interés amoroso.

Meses atrás, surgieron rumores sobre un presunto romance con su compañera Gaby Ramírez; sin embargo, el propio conductor los desmintió y aclaró que entre ellos solo existe una amistad, pese a la química y la buena interacción que muestran frente a las cámaras.

En exclusiva para TVNotas, Mauricio Mancera habló acerca de sus preferencias sexuales y los rumores que han surgido al respecto por su soltería y que no se conozca alguna relación sentimental de él. El conductor respondió:

No me importa. Hay muchos casados de quienes de todas maneras especulan, de solteros que hablan. La gente va a opinar lo que quiera opinar y eso no está en mis manos ni me quita el sueño.” Mauricio Mancera

Asimismo, negó los rumores que señalan que es gay y mencionó que de ser así, no tendría problema alguno en aceptarlo, pues los prejuicios ajenos lo tienen sin cuidado

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¿Paulina Mercado y Juan Soler siguen juntos?

Pese a los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Juan Soler que surgieron hace unos meses, la conductora de ‘Sale el sol’ aún mantiene su relación con el actor argentino.

Aunque en algún momento también se habló de una separación, la pareja aún sigue junta e incluso ya comenzaron a vivir bajo el mismo techo, y comparten varios de sus momentos juntos a través de sus redes sociales.

Paulina y Juan Soler comenzaron su relación en 2022, precisamente en los foros de grabación de ‘Sale el sol’ y después de varias citas, decidieron formalizar su relación, que al día de hoy lleva aproximadamente tres años.

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