¿Pepe Aguilar hospitalizado? Supuestamente cancelaría conciertos por grave problema de salud, revelan

Pepe Aguilar enciende las alarmas en redes sociales. En medio de los conflictos familiares con su primogénito, Emiliano Aguilar, trasciende que, presuntamente, el cantante de regional mexicano estaría enfrentando graves problemas de salud, siendo esa la razón por la que cancelaría algunas de sus presentaciones.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cuál es la supuesta enfermedad que padece Pepe Aguilar?

Durante la más reciente emisión del programa de YouTube de Javier Ceriani, una vidente identificada como Karla, ‘la Santera’ predijo que, dentro de muy poco tiempo, presuntamente, el cantante Pepe Aguilar enfrentaría una grave complicación de salud.

Y es que, según Karla, el líder de la dinastía Aguilar tendrá un problema “en la parte baja del estómago”, por lo que, presuntamente, requerirá atención urgente y hasta una posible cirugía. Si bien menciona que todo saldrá bien, afirma que usará esta situación como “excusa” para suspender sus conciertos, los cuales, aparentemente, registran una baja venta de boletos.

Karla ‘la Santera’ “Posiblemente entre al quirófano o, posiblemente, vaya al médico de urgencia porque al señor le va a pasar algo en la parte baja del estómago. Ya sea en el vientre, la próstata o la vesícula. Algo tiene que ver que se va a sentir mal”

Por si esto fuera poco, la pitonisa sostuvo que, supuestamente, Pepe tendría algún tipo de adicción, lo cual sería la causa de su mal médico: “Sí puede ser adicto al alcohol, etc. Esto le va a afectar”, indicó.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni su familia han dado alguna clase de declaración que indique la existencia de un problema médico reciente, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

¿Cuáles han sido los problemas médicos de Pepe Aguilar?

Hasta ahora, se desconoce si Pepe Aguilar tiene alguna enfermedad crónica. Sin embargo, sí ha lidiado con problemas de salud a lo largo de su carrera. En 2022, reveló que había dado positivo a Covid-19.

En aquel entonces, mencionó que no había presentado síntomas, pero se dio cuenta del contagio tras realizarse una prueba médica de rutina.

“Me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo el mundo y salí positivo. Yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, expresó.

Debido a esto, tuvo que cancelar unas presentaciones que tenía programadas en Estados Unidos para prevenir un contagio masivo. En ese momento, Pepe le pidió a la gente que fuera responsable y se vacunaran contra este virus.

“Yo tengo personas en mi organización que tampoco están de acuerdo con vacunarse. ¿Qué crees que les va a pasar? Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen; mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”, indicó.

Enfermedades de Pepe Aguilar / Redes sociales

Pepe Aguilar enfrenta duro diagnóstico médico de su ‘hijo’

Si bien, al menos de manera oficial, Pepe Aguilar no ha mencionado tener alguna complicación médica reciente, hace poco enfrentó la dura noticia de que su amado ‘perrhijo’ estaba enfermo.

A través de redes sociales, el cantante contó que ‘Gordito’ fue diagnosticado con artritis severa en la cadera, lo que afecta su movilidad y le causa mucho dolor. Debido a esto, necesita estar medicado y, posiblemente, tendrá que someterse a una operación.

Pese a todo, Pepe se dijo muy positivo y aseguró que cuidará muy bien del animal para que pueda “salir de esta”. En ese momento, sus fanáticos se solidarizaron con él y le desearon todo lo mejor al perro.

