Sabine Moussier sufrió impactante lesión durante grabaciones ¡y cambió su vida! ¿Qué le pasó?

La actriz Sabine Moussier volvió a colocarse en conversación tras revelar detalles de uno de los episodios más complicados de su trayectoria profesional. Durante su participación en el programa De noche ya se armó con Yordi Rosado, la intérprete explicó cómo una escena aparentemente rutinaria terminó en una lesión que marcó su vida durante meses mientras grababa la telenovela Abismo de pasión.

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Sabine Moussier volvió a mostrarse en redes luego de que audios y videos falsos la dieran por muerta. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se lesionó Sabine Moussier durante Abismo de pasión?

De acuerdo con lo narrado por Sabine Moussier, todo comenzó en los primeros días de grabación. La lesión ocurrió en pleno rodaje del melodrama, donde dio vida a Carmina Bouvier, uno de los personajes más recordados de su carrera. Lo que el público vio en pantalla como parte de la narrativa, en realidad fue una situación real que implicó dolor constante, limitaciones físicas y ajustes en la producción para poder continuar con las grabaciones.

En una escena donde debía correr detrás de su sobrina, interpretada por Briggitte Bozzo, ocurrió un accidente inesperado: se lanzó a una alberca vacía, una acción que no estaba contemplada en el guion.

En ese momento, la actriz cayó de pie y no percibió de inmediato la gravedad de lo ocurrido. Según relató, pensó que todo estaba bajo control y únicamente solicitó una aspirina como medida preventiva. Sin embargo, horas más tarde se presentó el momento más delicado.

Mientras se preparaba para otra escena que implicaba bajar escaleras, su pie cayó en un hoyo, lo que provocó una fuerte lesión en el tobillo. La situación fue tan evidente que, según recordó, la actriz Angelique Boyer, quien se encontraba cerca, reaccionó al sonido del impacto señalando que no escuchó un grito, sino el crujido de los huesos.

“Sale corriendo y a mí la adrenalina siempre me gana, siempre me rebasa por mucho. Entonces, tres, dos, sale corriendo ella, salgo corriendo atrás y cuando veo yo ya iba en el aire y entonces caigo parada y yo dije, ‘Eh estoy a toda madre, no estoy bien, no sé qué.’ Dije, una aspirinilla por si me duele después me duele el cuello. Pero pues para en la noche teníamos una escena y tenía que bajar las escaleras y salgo de cuadro, y hay un hoyo y yo traigo unos zancos de este tamaño y se me tuerce el tobillo. Angelique Boyer me dijo: ‘Güey, yo yo no escuché tu grito, yo escuché tus huesos como tronar’” Sabine Moussier

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¿Por qué Sabine Moussier grabó con muletas durante ocho meses?

Tras la lesión, la actriz Sabine Moussier no detuvo su trabajo en la producción. Continuó con las grabaciones durante aproximadamente ocho meses utilizando muletas, lo que implicó ajustes tanto en su desempeño frente a cámara como en la narrativa de la telenovela.

Para mantener la continuidad de la historia, la producción decidió integrar el uso de muletas dentro de la trama. De esta manera, el personaje de Carmina Bouvier también sufrió un accidente, lo que permitió justificar visualmente la condición de la actriz ante el público.

Sabine Moussier explicó que, a pesar del dolor, realizaba sus escenas retirando las muletas únicamente durante el tiempo necesario para aparecer en cámara. Posteriormente, volvía a apoyarse en ellas para continuar con las grabaciones. Según su testimonio, el dolor físico era constante durante ese periodo.

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Sabine Moussier / IG: @sabineoficial

¿Qué consecuencias tuvo la lesión en la salud de Sabine Moussier?

Con el paso del tiempo, la actriz Sabine Moussier ha compartido que las secuelas de ese periodo de trabajo fueron más amplias. A lo largo de los años enfrentó problemas en la cadera y la columna, los cuales derivaron en diversos procedimientos médicos.

Entre las intervenciones que ha mencionado se encuentra un reemplazo total de cadera, así como tratamientos relacionados con la columna. De acuerdo con su propio relato, estos problemas se desarrollaron tras el desgaste físico acumulado durante las grabaciones de la telenovela.

Además, la actriz ha señalado que durante ese periodo experimentó dolor intenso de forma constante. Incluso explicó que las molestias físicas llegaron a generar otras afectaciones en su organismo mientras continuaba cumpliendo con sus compromisos laborales.

En una etapa posterior de su vida, Sabine Moussier también dio a conocer que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune incurable, situación que ha impactado su calidad de vida y su rutina diaria.

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