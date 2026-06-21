Thalí García lanza emotivo mensaje a su padre en celebración: ¿Está enfermo? “Tú ya no recuerdas quien soy”

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos, Thalí García, compartió un emotivo mensaje dedicado a su padre, mismo que terminó conmoviendo a fans y seguidores de la intérprete. Además, sugiere que su papá padece una enfermedad. ¿Qué escribió Thalí?

Thalí García dedica emotivo mensaje en pleno día del padre / Redes sociales

¿Cuál fue el reciente mensaje que compartió Thalí García a su padre?

En pleno domingo 21 de junio, fecha en que se celebra el día del padre en nuestro país, la actriz Thalí García dedicó unas emotivas palabras a su papá, quien estaría atravesando por un complicado padecimiento.

García aprovechó la festividad para escribir el siguiente mensaje:

Aunque tú ya no recuerdes quien soy yo, yo jamás podría olvidar quién eres tú. Te amo papá. No hay un solo día que no te extrañé desde tu accidente. Thalí García

Las reacciones no se hicieron esperar, pues amigos y colegas de la intérprete también mostraron su apoyo a la actriz y le desearon un feliz día al patriarca.



Roger González: Compartió un emoji de corazón,

Cristina Porta: “Fuerza bonita”,

Lalo Brito: También compartió emojis de corazón.

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¿El padre de Thalí García fue diagnosticado con una enfermedad?

La idea de una presunta enfermedad diagnosticada en el padre de Thalí García surgió luego del propio mensaje compartido por la actriz, pues con la frase: “ Aunque tú ya no recuerdes quien soy yo, yo jamás podría olvidar quién eres tú ”, muchos sugirieron un problema de salud.

Según comentarios dentro de la misma publicación, podría tratarse de un problema relacionado al alzheimer, algo que tampoco ha sido confirmado por Thalí.

Una internauta compartió el siguiente mensaje: “ La memoria se podrá ir pero el amor del corazón seguirá siempre ”, por lo que muchos aseguran se trata de dicho problema de salud.

Esta información no ha sido confirmada ni aceptada por Thalí García, por lo que se mantiene como un rumor y especulación creado por sus seguidores.

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¿Padra de Thalí García padece enfermedad? / Cortesía

¿Quién es Thalí García y en qué programas ha participado?

Thalí García (quien fuera diagnosticada con cáncer) se ha desempeñado como actriz, modelo y conductora, destacando en la televisión por su participación en diversas telenovelas, series y programas.

Thalí se hizo conocida a nivel nacional en 2007 gracias a su participación en el reality musical High School Musical: La selección, producido por TV Azteca.

Como actriz, formó parte de producciones como:



Secretos del alma,

Bienvenida realidad,

Rosa diamante,

11-11: En mi cuadra nada cuadra,

Reina de corazones y

y Silvana sin lana.

Uno de sus personajes más conocidos fue el de “Bere” Ahumada en El señor de los cielos, para después integrarse a producciones como Los ricos también lloran y Entre paredes.

En cuanto a realities, participó en Los 50 y, en 2024, se integró a La casa de los famosos. Uno de los momentos más complicados para Thalí García fue cuando el padre de su hija murió.

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