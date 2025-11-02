Un actor sorprende con su regreso a televisión en México después de más de 10 años, ¿de quién se trata?

Después de más de diez años fuera de la televisión mexicana, un actor que formó parte de algunas de las producciones más vistas de la televisora regresa a los foros donde desarrolló gran parte de su carrera. Su regreso representa una nueva etapa profesional en su trayectoria.

La noticia ha generado expectativa entre quienes recuerdan su paso por distintas producciones y ahora esperan verlo nuevamente en la pantalla.

¿Cómo se ve Osvaldo Ríos actualmente, 2025?

Osvaldo Ríos confirmó su regreso a Televisa después de más de una década alejado de los foros de la televisora. El actor, recordado por su participación en Triunfo del amor, compartió la noticia a través de un video en el que expresó su emoción por volver a trabajar en la empresa donde protagonizó algunas de sus telenovelas más conocidas.

“Mi gente linda, aquí estamos de regreso a mi casa, Televisa, luego de 14 años en un gran proyecto que no puedo decir todavía, pero gracias de todo corazón a todos los seguidores, México lindo y querido, Televisa, besos y abrazos”, dijo Ríos al anunciar oficialmente su retorno a través de un video publicado en una cuenta de YouTube de su club de fans, donde también hay fotografías de una revista de circulación nacional.

Aunque no reveló detalles sobre el nuevo proyecto, el intérprete aseguró que se trata de una producción importante. Su regreso marca un nuevo capítulo en su trayectoria, luego de varios años de trabajar en otros países y explorar distintos formatos dentro de la actuación.

El regreso inesperado a Televisa de Osvaldo Ríos, actor que marcó varias telenovelas. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el actor Osvaldo Ríos?

Osvaldo Ríos Alonso nació el 25 de octubre de 1960 en Carolina, Puerto Rico. Es actor y ha participado en diversas telenovelas como Kassandra, La viuda de Blanco, Abrázame muy fuerte, El Zorro: la espada y la rosa y Triunfo del amor.

Sus primeros trabajos en televisión en Puerto Rico lo llevaron a participar en el unitario En aquella playa junto a Ruddy Rodríguez en 1989, y posteriormente se involucró en producciones internacionales que se realizaron en México, Venezuela, Estados Unidos y Colombia.

Ríos también es músico. Estudió guitarra y bajo en San Juan y formó grupos en los que cantaba, tocaba instrumentos y componía la mayoría de los temas que interpretaban. Fue responsable de la letra y música de series como La viuda de Blanco y Santa Esperanza, que además interpretó junto a artistas como Yolandita Monge y Danny Rivera.

A lo largo de su carrera, Osvaldo Ríos ha trabajado en teatro y musicales, incluyendo Guys & Dolls, The King & I, La bella y la bestia y El beso de la mujer araña. En 1997 fundó su productora Riverside Entertainment Group y en 1999 Grupo Gira-Soles, Inc., con las que ha producido miniseries, unitarios, películas y documentales.

Durante la década de los 2000 continuó su trabajo en distintos países, incluyendo México, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico, con producciones como Abrázame muy fuerte, Secuestrados, Mi conciencia y yo, Gata salvaje y Ángel rebelde, así como la serie Miami Special Team.

Osvaldo Ríos vuelve a la televisora donde consolidó su carrera en telenovelas. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Osvaldo Ríos?

A lo largo de su carrera, Osvaldo Ríos ha participado en una amplia variedad de telenovelas y programas de televisión, interpretando distintos personajes en producciones realizadas en México, Puerto Rico, Venezuela y otros países.

Desde sus primeros trabajos en los años ochenta hasta sus apariciones más recientes, su trayectoria incluye papeles protagónicos, roles secundarios y participación en programas especiales, mostrando la continuidad de su actividad en la pantalla chica a lo largo de varias décadas.

Esta es parte de su trayectoria:



La casa de los famosos (2022) … Él mismo

Triunfo del amor (2010-2011) … Osvaldo Sandoval

Corazón salvaje (2009) … Juan de Dios San Román

El juramento (2008) … Santiago de Landeros

El Zorro: la espada y la rosa (2007) … Alejandro de la Vega

Decisiones (2006) … Episodios: «El regreso del soldado» y «Soltero se vive mejor»

Angel Rebelde (2003-2004) … Alejandro Valderrama

Gata Salvaje (2002-2003) … Silvano Santana Castro

Protagonistas de Novela (2002) … Presentador del programa (Venezuela)

Abrázame muy fuerte (2000) … Diego Hernández

Rauzán (2000) … Sebastián de Mendoza

La viuda de Blanco (1996-1997) … Diego Blanco Albarracín

Tres destinos (1993) … Juan Carlos

Kassandra (1992-1993) … Luis David Contreras / Ignacio Contreras

Natalia (1991)

Todo el año es Navidad (1990)

Los Robles (1990)

Amor de madre (1990)

Angélica, mi vida (1988-1989) … Dan

Ahora o nunca (1988).

Osvaldo Ríos era considerado como uno de los galanes de Televisa. / Foto: Redes sociales

