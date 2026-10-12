Horóscopo de hoy, 12 de octubre de 2026, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Libra. Aquellos nacidos en este signo tienen muy buen gusto; su ropa es casual, sin estampados ni brillos. Buscan la justicia, la igualdad y el equilibrio, aunque a veces dudan de todo. Son volubles, tienen sentimientos intensos y a veces indomables. Sociables y corteses cuando quieren. También pueden ser muy huraños. Aman la creatividad. Curiosos en extremo, hedonistas por naturaleza y muy comodinos.

Aries de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

No tenías claras muchas cosas que estaban inciertas, ya sea por mentiras, dobles intenciones o personas con intereses egoístas. La buena noticia es que ese escenario llega a su fin y ¡te liberas! Celebrarás a lo grande y recuperarás tu camino, poder y energía. Prepárate, porque tu vida da un giro fabuloso muy interesante a tu favor. El dinero y la abundancia vuelven a instalarse en tu vida. Sales de tu aislamiento interno y externo, y te reconectas con el mundo social.

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Horóscopo Aries del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026 / Esta imagen fue creada con inteligencia artificial / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Recibes muchos mensajes de tus maestros espirituales invisibles, que te guían y te muestran el mejor camino. Tu zona laboral y económica mejora, aunque sea en pequeña escala, pero todos los días. Escribe las ideas inspiradoras que estás recibiendo, porque son las semillas de tu futuro profesional con abundancia. Cambiarás la decoración de tu cuarto o casa, porque tu personalidad se transforma. Cuidado con personas con dobles intenciones.

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Horóscopo Tauro del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026/ Esta imagen fue creada con inteligencia artificial. / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Subiste tu vibración, reconectaste con tu fe y con tus ganas, y logras milagros económicos que llegan a ti. Estarás rebelde y muy decidido. Se te abren muchas puertas que ni siquiera habías imaginado. ¡Ya nada te va a detener! Es como si despertaras después de un largo letargo de adormecimiento y estancamiento. El panorama de tu profesión, carrera y trabajo cambia totalmente. Podrás destacar y subir de nivel. Acepta todas las invitaciones, ¡te conviene!

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Horóscopo Géminis del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026 / Esta imagen fue creada con inteligencia artificial. / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Te das cuenta de que hay que abordar los negocios de una manera diferente, analizar los pros y los contras, calcular las ganancias y los grados de dificultad antes de entrarle. Será mejor no abarcar demasiado, mejorar y ampliar lo que ya tienes ahora. Tendrás que hacer papeleo, trámites engorrosos, pero necesarios. Este mes se revelará quién realmente te es leal y quién no tiene buenas intenciones. No hables de los que no están presentes, porque se enterarían.

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Leo de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Empiezas a concretar tus proyectos, seguramente acompañado de un equipo laboral competente. Recibirás buenas noticias de parte de tu doctor. Festejarás con los amigos y seres queridos. ¡Te quitaste un gran peso de encima! Cierras ciclos y te embarcas en nuevas aventuras. Sueltas el miedo y te vuelves a sentir poderoso. Te das la oportunidad de entrar en zonas laborales que nunca habías abordado. Regresan los viajes y el placer. Vuelves a creer en los milagros.

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Horóscopo Leo del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026 / Esta imagen fue creada con inteligencia artificial / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Si buscas trabajo y te invitaron a participar en un proyecto, revisa muy bien el contrato, los pros y los contras, porque no es lo que más te conviene. Espera a que llegue tu empleo perfecto, que sucederá en 2027. Mientras tanto, habrá proyectos de “pago por evento”, muy buenos, que sostendrán tu economía lo que resta del año y te darán tiempo para gozar de los tuyos. Se te abren muchas posibilidades. Hay viajes muy reparadores. Irás a tu chequeo con el doctor.

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Libra de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Si piensas hacer un viaje, habrá cambio de fechas, pero sucederá. Te alejarás de alguien que te hace sentir incómodo. Ves la vida de una forma muy diferente. Sueltas la prisa y te reconectas con tu ser divino. Estarás más contento sin razón aparente. Ya no deseas ser un héroe, solo quieres hacer las cosas que te gustan y vivir en paz, sin carencias. Te sentarás a crear tu propio proyecto y será acertado. No quedará en “planes inconclusos"; lo llevarás a cabo.

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Horóscopo Libra del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026 / Esta imagen fue creada con inteligencia artificial / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre. Puedes sentirte solo o defraudado por varias personas. Tendrás unas leves vacaciones; te urge aprender a descansar y bajarle a la prisa. Recibirás la ayuda de quien menos lo esperas y se volverá tu confidente. Asistirás a tu chequeo médico para darle seguimiento a tus achaques. No es recomendable hacer tratamientos drásticos de belleza en este mes. Entra en tu paz interna para poder escuchar la voz de tu “Yo superior”, que responderá todas tus dudas.

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Sagitario de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Regresa tu suerte, la rueda de la fortuna gira a tu favor ¡con toda seguridad! Trata de no enojarte con tu pareja esta semana, ya que este mes se abren portales muy importantes por donde puedes subirte a esa realidad que anhelas. Si caes en la trampa del enojo y la separación, puede ser fatal. Viene abundancia y nivelarás tu cartera. Por ahora, no cuentes tus planes ni tus logros. Requerirás ciertos papeles legales notariales para tus propósitos.

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Horóscopo Sagitario del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026 / Esta imagen fue creada con inteligencia artificial / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Retomas tu poder en tu lugar de trabajo. Tomarás las decisiones y acciones que hacían falta, con muy buenos resultados, así como negocios, ventas y dinero, que llega para todos los involucrados. Estarás rebelde y voluntarioso. Eso servirá para no hacerle caso a los necios, a los que van lentos y distraídos de sus quehaceres profesionales. Reconectas con tu pasión, con tus ganas de progreso y tu alegría para volver a divertirte como hace mucho que no lo haces. Hay florecimiento y gozo.

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Acuario de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Retomas la conexión contigo mismo. Vuelves a disfrutar de tu vida, sin importarte el “qué dirán”. Toda transacción laboral o petición deberá ir por escrito, no verbal. Te ahorrarás muchos malentendidos. Si enviaste tu currículo o metiste un proyecto a aprobación, recibirás muy buenas noticias. Cuidado con las “mentirillas piadosas”, porque te van a cachar. Mejor no busques atajos, ve por el camino correcto. Si empiezas una relación, habrá pasión y entendimiento.

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Horóscopo Acuario del 12 de octubre al 18 de octubre de 2026/ Esta imagen fue creada con inteligencia artificial. / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 12 de octubre al 18 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

¡Buenas noticias! Termina la mala racha económica de escasez. Se reanima tu carrera y trabajo o llega ese dinero que esperabas. Sales del aislamiento y vuelves a salir al mundo. Tiendes a hablar demasiado. Tienes mucho que decir, porque te has tragado y escondido tus sentimientos. Alguien te regresará el favor que le hiciste. Retomas tu propósito y ganas de seguir adelante, después de meses de espera y detención. Cierras ciclos y abres nuevos.

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