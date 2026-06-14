Horóscopo de hoy 15 de junio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Empezamos con la época del signo de Cáncer. Sabe ser cariñoso y expresar sus sentimientos. Necesita mucha atención y mimos. Altamente sentimental y emocional. Su sensibilidad creativa es artística y bella. No olvida las afrentas y es muy sentido, aunque sabe perdonar y ser empático. Excelente trabajador de ideas originales. Sabe ser jefe, compañero y ejecutor.

Aries del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Has tenido que rehacer varias cosas y proyectos, mejorar detalles, afinar y transformar. Ahora, con Mercurio en Géminis, todo te será más fácil, la comunicación y los traslados, los planes para viajes y reservaciones. Habrá mucha gente “preguntona”, y tendrás que responder lo mismo una y otra vez hasta que lo capten. Necesitas nichos internacionales urgentemente. Ya estás preparado para llegar a donde tu conocimiento sí será bienvenido y valorado. Además, encontrarás un buen amor.

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Aries, horóscopo de hoy 1 de junio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Urge dejar entrar a nuevas personas a tu vida. Es indispensable ampliar tu círculo social. Deja de reprimir tus verdaderos sentimientos. No trates de “encajar” con gente o circunstancias en las que no te sientes cómodo. Es un momento decisivo para ti. Si te atreves a avanzar y dar un salto cuántico, ten la seguridad de que todo será mucho más fácil y cómodo para ti. Aplica tus talentos, destaca con gallardía. Te lo mereces. No quedarás desprotegido económicamente.

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Tauro, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Al fin saliste de esa niebla mental que te perturbaba, ahora que Mercurio, tu regente, está en tu signo. Recobras tu conexión con tu ser, tu espiritualidad, la fuente. Dios te habla al oído. Ese proyecto que tanto te apasiona al fin se concreta y será el inicio de toda una profesión exitosa. Superas la crisis económica. Dale a los desposeídos, ayuda a otros, y la energía te lo regresará con creces y abundancia infinita. Este mes te llega una oportunidad de oro que ini te imaginas! Resurges con fuerza.

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Géminis, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Mejoran tus finanzas en pequeña escala. Acude a las invitaciones que llegan, porque conocerás gente que será clave para tu futuro próximo. Estás intenso, con la energía de tus mejores tiempos. Quieres vivir a tope la exuberancia de tus sentimientos. Permítetelo. Además del trabajo o negocio actual, se suman otros quehaceres independientes que te darán el dinero extra que necesitas. Logras mantenerte o quedarte en una casa o departamento.

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Leo del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Has tenido turbulencias, tanto en el seno familiar como en el trabajo. No ha sido fácil. Sin embargo, entras en una etapa de relajación, invitaciones, festejos y reconciliaciones gratificantes. Hay viajes cortos con excelente compañía. No puedes apurar ni influenciar los procesos de los demás, pero sí puedes empoderarte y reinventarte en este segundo semestre del año, que será excelente para ti. Mejora la salud y tu humor. Alguien quiere reconciliarse contigo.

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Leo, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Está regresando la confianza en ti mismo, aunque sabes que no será un mes fácil, por la situación familiar y los compromisos que conlleva. Hay conversaciones pendientes, que serán delicadas de abordar. A partir de ahora, tu corazón explotará de amor y se volverá a abrir. Ten la seguridad de que vienen cosas magníficas para ti. El clima laboral será agridulce. Por un lado, estarás satistecho con tu desempeño, y por otro, decidirás que habrá que buscar nuevos nichos profesionales, y así será.

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Virgo, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te has sentido solo, con miedos e inseguridades, pero hay buenas noticias: Estás por entrar en un periodo de realización y creatividad artística. Escribe, pinta, publica, esculpe, canta, baila, regálale al mundo tu expresión divina. Tienes mucho para dar y enseñar! Si estás buscando regresar a la vida de alguien, eso no sucedera. Mejor ve hacia el futuro. Ahí está tu media naranja. Aguanta, falta poco! Mantendrás tu trabajo actual, pero sabes que hay que hacer algo más para mejorar tu economía.

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Libra, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te darás un tiempo de respiro. Soltarás la maleta de las responsabilidades para reponerte física, mental y espiritualmente. Aunque te gusta estar acompañado, ahora buscarás el silencio, comer en casa, disfrutar tu música y series, escuchar la voz de tu corazón. Eso te permitirá renacer con fuerza. No te faltará trabajo en 2026. Estarás fuerte y decidido para realizarlo. En el amor, gozaras de lo que te une con tu pareja y soltarás lo que sabes que no puedes cambiar de él o ella.

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Sagitario del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te desconectas de toda situación y gente conflictiva. No permitirás que te arrastren ni al drama ni a la confrontación. Estarás conectado con la abundancia, proyectos y tareas que te están redituando buena economía, con gran creatividad. Estás rompiendo bloqueos, traumas y viejas formas de ser. Te está funcionando de maravilla. Te ves muy diferente, hasta físicamente luces más guapo y joven. Recuperas tu salud física y mental. Asuntos legales se solucionan a tu favor.

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Sagitario, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Avanzan tus asuntos, ahora que Mercurio está en Géminis. Al fin te pagan deudas pendientes, logras entrevistarte con esa persona que estabas buscando, y concretas y cierras negocios importantes. No cuentes tus proyectos. Hay una oportunidad de oro que está llegando, pero no lo comentes hasta que finalice. Hay eventos, festejos y reconciliaciones. De aquí en adelante te exigirás menos y gozarás más. Esa es la lección que tienes que aprender. Cuida mucho tu salud.

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Capricornio, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Ahora, con Mercurio en Géminis, podrás retomar lo que había quedado inconcluso. Este mes será sumamente productivo. Sucederán un racimo de eventos que te harán sentir dichoso, poderoso y feliz. Sientes cargas pesadas, que se resolverán si mejora tu situación económica, para ser más independiente y dedicarte a lo que realmente te gusta. No sueltes tus sueños. Este segundo semestre puede ser de gran suerte si te disciplinas, ordenas y le entras a lo que haga falta.

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Acuario, horóscopo de hoy 15 al 21 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 15 al 21 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Reconoces que eres una persona intensa., que no se conforma con “medias tintas”. No fue un año fácil, pero llega una etapa de gozo, alegría burbujeante, amigos e invitaciones. Sales de tu guarida, tu cueva, para emerger al mundo nuevamente. Si estuviste enfermo, hay recuperación total. No reprimas tu verdadera personalidad, porque es tu sello único, tu creatividad que se manifiesta. Llegan personas foráneas a visitarte. Será agradable. Con la pareja, salir de la rutina ayudara.

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