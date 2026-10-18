Horóscopo de hoy, 19 de octubre de 2026, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Empezamos la temporada de Escopión. Aquellos nacidos en este signo son intensos, apasionados, profundamente emocionales, con presencia magnética.

Atraen a los demás con su misterioso atractivo. Son intuitivos, perceptivos y profundos. Autodidactas, saben escuchar y dar consejos. Les gusta controlar las situaciones. Son muy competitivos, les gusta brillar, destacar, ser vistos y reconocidos.

Aries de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Ya pasó el momento más difícil y álgido en tu problemática. Ya vas de salida, retomando tu poder y tu cotidianidad estable, y recobrando la ilusión y la pasión por tu trabajo y carrera. Las decisiones ya están tomadas. Se irán desarrollando sobre la marcha.

Te darás permiso para descansar, viajar con los tuyos, meditar y regresar a la paz interior. Te recibirá una persona muy importante para tu carrera, con excelentes resultados. Se te abren puertas insospechadas que te harán muy feliz.

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Aries, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Tauro de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Te preparas para un próximo viaje, que será muy divertido y feliz. En tu trabajo y carrera, las cosas van mejorando poco a poco, sembrando semillas para la gran oportunidad que llegará a medio plazo, cuando termines los estudios o la investigación que estás realizando.

Trata de no gastarte todo el dinero; aprende a administrarte para poder progresar. Entras en una etapa de sanación, acudirás al doctor. Recibirás la ayuda económica de alguien o de una institución o de una beca.

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Tauro, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Géminis de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás en una etapa de reconstrucción. Mantente firme y constante en tus propósitos, porque estás a punto de cosechar. No importan las apariencias actuales, tú vas para adelante. Te será revelada tu misión. Resurges como el ave fénix. Sube las antenas para escuchar las señales que el universo te está enviando.

Suelta lo huraño y regresa a tu ser social. Te conviene, porque harás conexiones muy importantes para tu carrera. Estás ante un cambio radical en todos los sentidos, para bien.

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Cáncer de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Tu vida está cambiando de dinámica. Estás menos huraño para convivir con todos. Te abres al mundo social y encuentras tu lugar en el mundo. Si tus socios o personas involucradas no dan el ancho, mejor saberlo ahora.

¡No te preocupes! Está por llegar la persona perfecta. De hecho, alguien ya puso sus ojos sobre ti y te está observando. Se abren nuevos caminos muy convenientes para ti. ¡No temas! Quédate con los proyectos más importantes y suelta lo demás.

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Cáncer, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Leo de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay personas muy habladoras que te bajarán el cielo y las estrellas, pero no cumplirán sus promesas. ¡Ten criterio! No te dejes deslumbrar. ¡Cuidado con los contratos que firmas! No es recomendable ningún atajo, soborno o arreglo bajo el agua, porque tendría nefastas consecuencias.

En las relaciones personales y el amor, date tu tiempo para conocer al otro antes de embarcarte en un compromiso. Tienes ante ti la posibilidad de una nueva vida, siempre y cuando mantengas la rectitud.

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Leo, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Virgo de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás en un momento precioso estelar en tu vida. Hay viajes, invitaciones, nuevas relaciones y seguridad en ti mismo. Si estás buscando trabajo, llega algo magnífico, sin perder tu independencia por completo.

Estás renaciendo, retomando tu poder. Es un regalo del universo por ser bueno con los tuyos. Si piensas trabajar con algún familiar o pareja, se te recomienda hacerlo parcialmente, sin soltar tu negocio propio. Puede salirte un trabajo o un negocio fuera de tu ciudad.

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Libra de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Sientes que algo te oprime o que no te puedes mover con libertad. Quizá quieres recobrar tu lugar dentro de la familia, oficina o carrera. Manéjate con mucha diplomacia, sin enfrentamientos. Haz tu trabajo con impecabilidad y las cosas solitas se pondrán en su lugar.

Conviene hacerte una limpia con agua de ruda, romero y albahaca, el viernes, con luz del día. Logras mantener tu trabajo. Sigues percibiendo dinero mes a mes. Te urge hacer más ejercicio.

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Libra horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Escorpión de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Recibes buenas noticias respecto a un trabajo o negocio. Podrás seguir ayudando a tu equipo laboral, tus empleados o familia. Hay celebraciones y reuniones muy amenas. Estás aprendiendo a recibir y no solo a dar. Verás a familiares de tu infancia que te recordarán los viejos tiempos.

Con tu pareja entras en una etapa de integración, comprensión y pasión. Sigue la buena racha laboral económica, aunque dejarás atrás un proyecto que te estaba pesando. ¡Haces muy bien!

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Escorpión, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Sagitario de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

El amor está flotando en el aire. Hay compromiso, boda, o bien decides vivir con esa persona que amas. Llega ese contrato que estabas esperando. Prepárate, porque entras en la etapa de prisas, horarios extensos y mucho trabajo, pero valdrá la pena. Puede que tus tiempos se empalmen. No entres en estrés ni nerviosismo.

Cuentas con un buen equipo de personas que te ayudarán. Alguien de tu familia necesita de tu cercanía. Hay cambio de planes por razones que escaparán a tus manos

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Sagitario, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Capricornio de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te pagan el dinero que te deben y tu alma descansa. Se desatora una situación que te tenía muy preocupado. No delegues tus finanzas a nadie, ya sea un administrador o contador. Revisa siempre las cifras cada mes.

Te cae el veinte de algo muy profundo respecto a las personas que te rodean. Sabrás en quién puedes confiar o en quién no. Te darás permiso para descansar mucho más, darte tus gustos y gozar con los amigos y los que amas. Viajarás a un mismo lugar varias veces.

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Capricornio, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Acuario de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Por alguna razón sientes cierto rechazo o falta de apreciación respecto a tu trabajo creativo. Estarás en desventaja, porque no captarán tus capacidades.

Te urge hacer relaciones públicas de altura, quizá a través de networking, con alcance nacional o internacional, pensar en grande y ampliar tu círculo social empresarial. Checa si tu pasaporte y el de tus hijos están al día, con margen temporal para tus próximos viajes.

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Acuario, horóscopo de hoy 19 al 25 de octubre del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas/Imagen generada con IA

Piscis de hoy 19 de octubre al 25 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Manifiestas gran abundancia. Alguien que te ha estado observando a nivel laboral está por proponerte una oportunidad que será muy beneficiosa para ti. Estabas muy enojado y resentido últimamente, aunque no lo aceptes, porque no se cumplían tus anhelos. Ahora retomas tu suerte.

Agradece, bendice, ábrete y suelta la creencia de que eres “tan especial” que nadie te merece. Te urge humildad y empatía. Date el tiempo interno para convivir con los demás, así prosperarás.

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