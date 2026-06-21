Horóscopo de hoy 22 de junio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos con la época del signo de Cáncer. Las personas de este signo son empáticos y protectores, con un instinto maternal fuerte hacia sus seres amados. Disfrutan creando espacios seguros y acogedores. Son leales, buenos amigos y parejas. Poseen un “sexto sentido” para percibir las intenciones y el estado de ánimo de otros. Se toman las cosas de manera personal y pueden sentirse heridos fácilmente. Sus emociones fluctúan: Pueden pasar de la alegría a la melancolía fácilmente.

Aries del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Sientes grandes cargas y dificultades. No dudes en pedir la ayuda a un profesional especializado. Necesitarás a alguien con influencias. Decidirás no dejarte intimidar ni quitar ninguna posesión o dinero de parte de tus detractores. Habrá lucha, abogados y juicios, pero lograrás vencer a tus oponentes. Tendrás que ser enérgico y determinante. ¡Vale la pena! Te llega un contrato foráneo temporal jugoso y divertido. Todos los documentos legales y visas tardarán más de lo esperado.

Aries, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Recibes muy buenas noticias laborales económicas: Llegan nuevos recursos y propuestas de trabajo... las puertas se abren para ti. Modernizarás tu metodología y forma de ejecutar tu labor. Tus protectores espirituales te darán pruebas y señales muy claras de su protección y existencia. Es verdad que no eres del todo libre, pero por ahora es lo mejor, hasta que estés listo para dar el siguiente paso. Mejora tu salud, aunque aún hay que mejorar tu nutrición.

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Géminis del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Encuentras nuevos horizontes expansivos laborales económicos. Sentirás que retomas el rumbo y la corona que habías perdido. Recobras la fe para dar ese salto cuántico para el que ya estás preparado. Soltarás muchas cosas con desapego. Puedes cambiarte de cuarto, casa u oficina temporalmente. Ensancharás tus horizontes y vibración. Tendrás la voluntad y enfoque para ir tras tus sueños. Serás bien recibido donde antes sentiste rechazo.

Géminis, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Cáncer del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio,

Reconectas con gente que hace mucho no veías o con la que había distanciamiento. Soltarás tu coraza, esa defensa para no ser herido que te mantenía alejado de todo y todos. Comprenderás que nadie está contra ti. Si te gusta alguien, permite el romance, pase lo que pase. Es la gran oportunidad de volver a abrir tu corazón. Mejora en gran medida tu economía. Te funcionarán de maravilla tus nuevos proyectos o nuevo empleo, y vas por mucho más.

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Leo del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Mejora tu salud. Te tomarás más en serio tu nutrición, vitaminas, minerales y agua alcalina. Seguramente ya lograste consolidar los equipos o colaboradores que requieres para echar a andar ese proyecto que promete ser un éxito financiero. Te has vuelto mucho más discreto. Ya no le cuentas tus cosas a nadie, por precaución. Las plantas y flores entran en tu experiencia decorativa. Alguien de tu familia puede caer en desgracia y carencia, y te sentirás obligado a ayudar.

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Virgo del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay traslados y viajes cortos divertidos y luminosos. Has decidido gozar al máximo tu presente, sin preocuparte tanto por el futuro o temas pendientes laborales. En la oficina todo va bien, aunque no te sientes del todo a gusto, pero por ahora está segura tu quincena. Tendrás que decir algunas “mentirillas piadosas”, porque no podrás juntar en el mismo evento a varios amigos que no estarían a gusto. Estarás atractivo para el romance y nuevos encuentros. Irás al endocrinólogo.

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Libra del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Al fin echas a andar ese proyecto creativo. Te sacudiste la pereza y dispersión, con energías recargadas de pasión y ganas. No quieres contar cómo te sientes realmente, para no quejarte y que no te vean vulnerable. Te atreverás a pedir aumento en tu trabajo o, si eres independiente, subirás tus cuotas. Recibirás la ayuda y protección de alguien de tu familia. Sé humilde y acéptala. Te buscan viejos colaboradores. Avanzas hacia el siguiente ciclo luminoso.

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Escorpión del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Querrás conocer y experimentar nuevas culturas, ya sea a través de viajes, o de investigación. Hay retos laborales. Si eres independiente, quizá tengas que mudarte de oficina y reducir tus espacios, por cuestiones económicas y prácticas. Querrás acercarte a la familia y darles tiempo de calidad. Recibirás reconocimientos por el trabajo bien hecho. Recobras amistades y contratos. Te buscan viejos colaboradores para nuevas áreas laborales.

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Sagitario del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te caen muchos veintes. Comprendes por qué y para qué has tenido que vivir los recientes acontecimientos. Te sentirás en plenitud, como pez en el agua. ¡No pierdas esa sensación! Tu energía está vibrando alto, atrayendo contratos, nuevas amistades, viajes, y la concreción de tus propósitos y metas. Tus inseguridades se diluyen, y adquieren poder y claridad personal. Hay reuniones, conversaciones y nuevos equipos. Recibes muy buenas noticias financieras.

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Capricornio del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Las situaciones legales y firma de contratos serán positivos a tu favor. Aquellos que quisieron atrasar tu evolución y pusieron piedritas en tu camino se retiran de tu vida. Hay cansancio. Te darás unos días para desacelerar el paso y reponerte. Recibes reconocimiento a tu creatividad. Atraerás muchos ojos como recompensa a tus esfuerzos. Tu vida está cambiando tremendamente. Recobras amistades y hay reconciliaciones.

Capricornio, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Acuario del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Vuelves a tener certeza en ti mismo. No te dejarás intimidar por nada ni nadie. Defenderás tu espacio, tu trabajo y puesto con dignidad. Hay viaje a la vista muy alegre y ligero. No te desesperes y quieras hacer grandes cambios de golpe. Ve construyéndolos poco a poco, con paciencia y constancia. Mejora tu economía. Logras ese trabajo o contrato tan esperado. Ese enemigo por fin queda atrás en tu vida. Llegan visitas temporales a tu hogar.

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Piscis del 22 al 28 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te llega una gran propuesta laboral e ideas frescas que aclaran todas tus dudas para reacomodarte en esta nueva etapa en tu camino. Te atreverás a lanzarte a una nueva fórmula cotidiana y económica. Te quitas de encima personas que estaban abusando de tu dinero, tiempo y buena voluntad. ¡Que no te cause culpa! Querrás darte unos días de retiro, para diseñar detenidamente el nuevo ciclo que ahora transitas. Vuelves a apasionarte por la vida.

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