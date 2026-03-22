Seguimos con la época del signo de Aries. No son muy pacientes. Son líderes por naturaleza. Necesitan estar activos todo el tiempo. Son muy directos. Les encantan los retos. Se enamoran muy rápido y son competitivos. Son independientes, voluntariosos, apasionados por su trabajo. Les gusta la opulencia. Emprenden varias cosas al mismo tiempo, aunque algunas no llegan a buen fin.

Aries del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Llega un cambio de energía radical para ti. Sueltas la introspección para pasar a la acción. Arrancas proyectos con toda voluntad, fuerza y decisiones valientes. Dejas atrás las dudas. Regresa alguien del pasado, pero sabes que no te conviene. Entrada la primavera, está por llegar alguien en quien sí puedes confiar, entregar tu corazón y ser correspondido como deseas. Se abren oportunidades laborales gracias a la conjunción de Marte y Júpiter.

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Aries, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Estás en un valioso momento de sanación emocional y reajuste. Cierras ciclos y abres nuevos llenos de acción y oportunidades laborales. Quizá estés decidiendo tomar terapia, para acabar de aclarar tu mente, perdonarte y perdonar a otros. Habrá mayor estabilidad financiera. Tu prioridad será ganar más dinero y rodearte de personas amorosas que te comprendan. Fortaleces tu autoestima con madurez y sabiduría. Llega un alma afín, con quien conectarás muy pronto.

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Tauro, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás ante una redefinición profesional y emocional intensa. Mercurio retrógrado hasta el 20 de marzo te mantuvo corrigiendo el rumbo, pero a partir del 21 llegan grandes y nuevas oportunidades laborales, así como más popularidad social. Aunque regresen los amores del pasado, no caigas en esa trampa que retrasaría tu evolución. Avanza, estarás muy bien acompañado. Sin embargo, será afortunado el regreso de antiguos jefes o empresas. Te brindarán trabajo exitoso.

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Géminis, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Está llegando a ti gran inspiración y creatividad. Últimamente has vivido lecciones fuertes y drásticas. Sales de tu escondite para salir al mundo y lograr reconocimiento y avance laboral. Te atreverás a hablar en público o tomar la palabra en juntas y reuniones importantes. Estás listo para asumir posiciones de liderazgo con logros que te van a sorprender. Te atreverás a ser más ambicioso. Pedirás aumento de sueldo o subirás las cuotas de tus servicios. Reconectas con tu pareja.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Revisarás tus finanzas y los gastos compartidos que se realizan al mes, para ver dónde hay fugas o excesos innecesarios y así poder destinar algo de dinero a tu nuevo proyecto en el que habrá que invertir al principio, para poder mejorar económicamente y progresar. Renuevas tu fuego interior y la pasión por tu quehacer creativo. Si estás en pareja, tratará de reconquistar tu corazón, tú decides. Si estás soltero, volverás a abrirte al coqueteo y sensualidad. Mejora tu salud.

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Leo, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás en un periodo de transformación profunda y redefinición personal, que traerá claridad e intimidad en tus relaciones y conversaciones. Harás más contacto con el corazón y no solo con la cabeza. Superas obstáculos y se desbloquean proyectos. Cuidado con los gastos excesivos, aunque te darás buena vida este año con múltiples viajes y salidas sociales. Dejarás ir patrones viejos rígidos, para dejar entrar una nueva identidad más auténtica esta primavera.

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Virgo, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

¡Suelta el orgullo! Los astros te piden un reajuste profundo en tus relaciones, compromisos y acuerdos. Es un periodo para simplificarte la vida y mejorar la comunicación emocional con los demás. Entras en un periodo de conexiones profundas y auténticas. Estableces una tribu con gente que será tu alegría y respaldo para el ciclo que estás inaugurando. Te ordenarás en tus rutinas y tomarás las acciones y decisiones laborales que estaban en revisión.

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Libra, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás a punto de entrar en esta primavera en un renacimiento emocional lleno de amor y creatividad. Tu productividad laboral será magnífica, sin que te desgastes de más cuidando tu salud física y emocional. Incluirás en tu rutina ejercicio que alivie tus padecimientos y te dé las endorfinas alegres que te hacían falta. Se aclaran los malentendidos amorosos. Pasan a una etapa de armonía y cooperación. Te perdonas y perdonas a otros. Sueltas la desconfianza por los demás.

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Sagitario 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Entraste en una franca época de acción y revitalización de tu energía laboral creativa económica. iBien por ti! A partir del 21 de marzo, cuando Mercurio ya estará directo, todo se te facilitará, con menos contratiempos y retrasos. Te atreverás a tomar acciones arriesgadas, pero positivas, con tu pareja para volverla a enamorar. Y si estás soltero, soltarás las defensas y bloqueos para abrirte al amor esta primavera, donde florecerá tu corazón con sensualidad y erotismo pleno.

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Sagitario, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Buscarás la estabilidad emocional del hogar. Redefinirás tus estructuras y relaciones familiares para conectar con tus seres queridos. Resolverás los asuntos pendientes y malentendidos. Facilitarás acuerdos comerciales y profesionales. Disfrutarás a tus anchas los próximos eventos sociales que tanto te ilusionan. Es un periodo excelente para redecorar tus espacios. Las oportunidades laborales que están llegando requerirán tu capacidad de ejecución precisa. Lograrás éxito.

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Acuario 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Aprovecha esta profunda revalorización personal que te provocan los astros. Enfócate en tu autoestima y estabilidad financiera. Es un tiempo para tomar decisiones económicas aterrizadas y concretas, acompañadas de las acciones pertinentes y la continuidad que se requiere para que un proyecto tome forma. Sueltas las tensiones y los miedos irracionales que te impedían actuar. Hay buena suerte con la pareja o pretendiente con viaje incluido.

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Acuario, horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis 23 al 29 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Entras en un periodo de renacimiento personal, cierre de ciclos y redefinición de tu identidad. A partir del 21 de marzo, cuando Mercurio ya estará directo, podrás tomar decisiones firmes sobre tu rumbo profesional y personal. Dejarás atrás cargas, dudas y culpas innecesarias. Recobrarás tu auténtica identidad. Habrá pláticas profundas con la pareja. Lograrás mayor cercanía y sensualidad. Pondrás más atención en el dinero que entra y sale, para mejorar tu administración económica.

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