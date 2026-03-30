Seguimos con la época del signo de Aries. Las personas de este signo no temen ser los líderes de todas las oportunidades y proyectos que se les presentan. Su mente impulsiva los lleva a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Suelen tener una fogosidad innata que los hace resaltar en cualquier contexto. Inocentes, impacientes y comprometidos con sus causas, de espíritu voluntarioso.

Aries del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Entras a un periodo de energía renovada en tu zona laboral ahora que Mercurio ya está directo. Al fin inicias o retomas proyectos que estuvieron estancados. Logras velocidad, progreso y la recuperación de tu inversión con cosecha financiera. Venus, el planeta del amor, estará retrógrado hasta el 12 de abril, lo que te llevará a revaluar tus relaciones amorosas y los vínculos con los más cercanos. Sabrás a quiénes tienes que procurar más y a los que habrá que alejar por tu paz mental.

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Aries, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Es uno de los meses más determinantes del año para ti, porque las estructuras de tu vida cambiarán por completo. Puede haber mudanzas, compromisos firmes o ascensos laborales y avances sólidos que te harán muy feliz. Al fin logras estabilidad financiera. Llegan pagos atrasados y recobras algo que parecía perdido. Los amores de tu pasado tienden a regresar, solo para cerrar ciclos. iNo te enganches! Está a punto de llegar un nuevo amor o pretendiente interesante.

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Tauro, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Al fin llega un nuevo contrato laboral muy jugoso y duradero para ti, que se sumará a la cantidad de dinero que ya ganas ahora, lo que se traduce en progreso y abundancia. Tu fe se verá reforzada. Sentirás la protección de tus ángeles o maestros espirituales invisibles. Sales del estancamiento en todos los aspectos, lo que revoluciona tu vida hacia delante. Si ya estás con tu alma gemela, habrá resurrección del amor, pero si estás soltero, está por llegar un amor maduro y pleno, espéralo!

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Géminis, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Abril trae la sensación de que las situaciones tensas y el cúmulo de pendientes al fin están llegando a su fin, con relajación, buena compañía, diversión y esparcimiento. Marte, el guerrero, en el signo de Aries, puede hacerte más frontal y poco paciente. iCuidado! Medita todos los días para distribuir tu energía, y no caer en el enojo y mal humor. Mejora tu economía, se abren oportunidades que habías esperado desde hace mucho, ahora que Mercurio ya se encuentra directo.

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Cáncer, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Redefines en dónde quieres brillar y poner tu atención y energía. Sueltas lugares, trabajos y grupos de personas que ya no te estimulan. Sales del ‘piloto automático’, desde donde actuaste los últimos 2 años, para despertar de ese letargo, en un momento donde el mundo ya cambió por completo. Los avances tecnológicos le servirán a tu equipo de trabajo para facilitar los proyectos que están llegando. Vuelves a reproducir buena economía. No te quedarás atrás.

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Leo, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te está costando trabajo soltar las reacciones rígidas, por ser un signo de tierra amante de la lógica. Están llegando a tu vida personas que son más emocionales y amorosas, que te mostrarán otra forma de ser más orgánica y sensible. Llegan mejoras en tu zona laboral. Se aclaran los malentendidos. Tu credibilidad y prestigio crecen. Mejorarás el aspecto de tu hogar, porque tu personalidad resuena con la belleza y estética. La familia estará más cercana y unida.

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Virgo, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tendrás sueños proféticos, porque tus maestros espirituales quieren que tengas la seguridad de que todas tus peticiones son escuchadas, que tus anhelos están siendo atendidos y que están llegando los regalos que deseas, si entras en tu paz interna y en el flujo y conexión con tu gran creatividad. Olvídate del “qué dirán” y cultiva tus talentos. Eres hijo de Venus, el planeta del amor, la belleza y la estética. iPuedes crear grandes obras de arte ahora!

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Libra, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tu cabeza y sentimientos están más calmados, con la aceptación de los tiempos y la certeza de que todo irá por buen camino, y así será. Eres muy privilegiado, y aunque el mundo esté de cabeza, tú estás protegido y fuera de peligro. Si estás preocupado por alguien cercano, encontrará su camino, aunque tú no puedas hacer mucho por esa persona. Tu pareja estará gruñona y poco social. En cambio, tú serás el alma de la fiesta. Recibes buenas noticias de tus doctores o análisis.

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Sagitario del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Marte en Aries enciende tu entusiasmo, tus ganas de viajar, estudiar, lanzar algo nuevo o apostar por una idea ambiciosa. La conjunción Saturno-Neptuno te pide no idealizar proyectos que aún no tienen estructura. Si combinas tu visión amplia con estrategia concreta, abril puede abrirte puertas que llevaban tiempo cerradas. Si ya tienes pareja, habrá mayor intimidad y entrega. Si estás soltero, conocerás a alguien muy amoroso en una aplicación digital.

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Sagitario, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te das cuenta de que cargas una estructura que ya no representa quién eres hoy y del precio que estás pagando por mantenerlo todo en pie. Estás acostumbrado a resistir, a asumir responsabilidades antes que nadie y ya estás agotado. ¡Cuidado! La conjunción Mercurio-Marte puede volverte aún más directo y poco diplomático en tu zona laboral. Comunícate desde la firmeza tranquila. Haz meditación. Te liberas de viejos patrones de comportamiento.

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Capricornio, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Abril te pide que dejes de mantener esa distancia emocional con tu propia vida. Haz contacto con tus emociones y sentimientos, aunque sean incómodos. Trabájalos a través de la meditación, permíteles salir a la superficie y déjalos pasar sin engancharte; esa es la dinámica de sanación. Hay que pasar a la acción para que no se quede todo en lo intelectual. Marte transitando Aries puede volverte poco tolerante y más directo. ¡Aguas! Un dulce amorcito trae alegrías.

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Acuario, horóscopo semanal del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 30 de marzo al 5 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

A partir de abril con Marte en Aries, dejarás de tolerar lo que antes justificabas. Te harás justicia a ti mismo, pero cuida de no ser tan directo y malhumorado. Dejarás de dar de más para que te amen o acepten, porque vas en busca del encuentro verdadero, que, de hecho, no tarda en llegar. Revisa contratos, negocia condiciones y replantea colaboraciones. Cuando ordenas tu relación con el dinero, también ordenas tu autoestima profesional.

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