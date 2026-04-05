Horóscopo semanal del 5 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos!

Seguimos con la época del signo de Aries. Las personas de este signo son creativos, imaginativos e inteligentes. No soportan que los demás noten su inseguridad. Encuentran las soluciones a los problemas de todo su grupo o entorno familiar. Su capacidad mental y laboral ocupa todo su tiempo y es lo que más les importa.

Aries del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Al fin se pone en movimiento tu proyecto personal, o bien recibes la cosecha de tus esfuerzos en la oficina junto a tus compañeros o equipo. Vienen sorpresas en el amor. Vuelve a aparecer esa persona que te interesa o empiezas a tener sentimientos por ese alguien que creíste que nunca podrías amar. Hay invitaciones y eventos interesantes. Trata de no asumir más responsabilidades de las que puedes manejar. Hay gastos inesperados de vivienda y familia.

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Aries, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Mercurio impulsa tus proyectos con éxito, sobre todo si con ellos das un servicio a la comunidad. En tu zona laboral habrá que ser flexible. Te pedirán cosas extras o cambios de planes de última hora. Valdrá la pena y habrá cosecha. Llegan aventuras amorosas sabrosas para deleitarte, pero no para formar nido si eres soltero. Si ya estás casado, urge que le bajes a la exigencia con tu pareja, medita diariamente para mejorar tu humor. Visitas inesperadas te alegrarán.

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Tauro, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Crece tu círculo de amistades, gracias a la poderosa energía de Marte, Saturno y Neptuno durante todo el mes. Al fin se concreta ese proyecto que tenías en mente. En el ámbito financiero se vislumbra estabilidad. Tus ideales de vida se abren, con perspectivas interesantes, viajes, nuevos estudios, aventuras, hobbies y talentos que despiertan de su letargo. Urge recobrar tu sensualidad, así como hacer más contacto con tu cuerpo y tus emociones. Bailar libremente ayudará.

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Géminis, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

iVaya si se está moviendo tu ámbito profesional! Nuevos proyectos, cambios de planes, contactos que te abren puertas y la renuncia definitiva a aquello que nunca arrancó. Júpiter, el expansivo y protector, te dará suerte en firmas de contratos y asuntos legales. No hables de las personas que no están presentes, te meterías en líos y distanciamientos. Tómate el tiempo y la disposición para gustarle, enamorar y propiciar el encuentro amoroso, ya seas soltero o casado.

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Cáncer, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Los astros estimulan armoniosamente tu deseo de avanzar. Tus amigos estarán presentes. Un proyecto potencial te dará el empujón exitoso que necesitabas, después de trabas, desacuerdos, burocracia y retrasos. Una poderosa energía regeneradora en tus relaciones sentimentales regresa el amor y la pasión a tu vida. Trata de no lanzar indirectas ni comunicarte con orgullo, porque ahora necesitas la cooperación de todos los involucrados, te caigan bien o no. iSon negocios!

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Leo, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Prepárate para un ciclo de transformación en todos los sentidos y áreas de tu vida. Júpiter facilita un proyecto personal o la cercanía de una amistad que puede transformarse en romance, que hará cantar y vibrar tu corazón. Hay unión armoniosa con la familia y buenas noticias en tu zona laboral. Reconocerán tu profesionalismo y cooperación. Una nueva personalidad fresca, más sincera y apasionada surge de tu interior. ¡Déjala salir! Brillarás como nunca.

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Virgo, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Ya pasaste la larga temporada de soledad que te gustó, pero sabes que ahora hay que salir al mundo nuevamente y hermanarte con los tuyos y con la humanidad. Cobrarás ese dinero que está pendiente, ya sea para pagar gastos de vivienda, cambios de casa o un viaje largo. En el amor, alguien mayor que tú puede entrar en escena. Lo conocerás en alguna actividad deportiva o artística. Urge mayor convivencia con todos, aunque no piensen igual que tú. iSé flexible!

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Libra, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te concentrarás en tus asuntos profesionales, aunque con todo el ánimo de avivar la flama matrimonial y sensual. Si estás soltero, llega una relación duradera que hará bailar a tu corazón con gozo. Tienes ganas de reformarlo todo desde los cimientos, especialmente si tienes un negocio o depende de ti la organización de tu labor. Se aprobará el préstamo bancario que tienes en mente, o bien, tendrás el dinero para comprar ese bien raíz como excelente inversión.

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Sagitario del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Plutón, en buen aspecto, te da un excelente estado de ánimo. Recobras la salud y las ganas de vivir plenamente. Júpiter favorece tu patrimonio. Aumentan tus caudales económicos y muchos más proyectos nuevos que están por llegar para tu deleite. Urge tener disciplina para comer sanamente, incluye todos los nutrientes. iCuidado! Te puedes descompensar. El clima amoroso es inmejorable. Hay reconciliación y votos de amor para toda la vida, aunque no lo creas ahora!

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Sagitario, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Es un mes lleno de acontecimientos sociales, invitaciones y celebraciones, además de retos cotidianos y profesionales. El aprendizaje es que no tienes que quedar bien con todos, ya sea familia, amigos o trabajo. Mide tus fuerzas y no te desgastes con acciones y proyectos que solo te mantendrán ocupado, ansioso, inquieto y nervioso, sin los resultados que esperas. La vida te da otro tipo de manjares sutiles. Es hora de simplificarte y dejar de exigirte tanto.

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Capricornio, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Una multitud de contactos te esperan. Mejora tu vivienda y tu nivel de vida en gran medida. Se suavizan tus relaciones en general, con menos fricciones e inconvenientes con vecinos o personas cercanas. Tu carisma y determinación serán inquebrantables. Urano, tu regente, te dotará de toda la creatividad de la que eres capaz para triunfar. Júpiter te saca de los estrechos muros de tu cotidianidad y te abre al mundo, con viajes y experiencias internacionales.

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Acuario, horóscopo semanal del 6 al 12 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 5 al 12 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estarás alerta y aterrizado en todo lo relacionado con tus finanzas para mejorar tu administración у no gastar de más. Estás listo para iniciar nuevos proyectos o negocios y alcanzar tus más altas aspiraciones. Los cielos se abren para ti. Algunos eventos familiares que escapan a tu mano pueden sacudir tu tranquilidad, pero se solucionarán como siempre. Puedes sentir la necesidad de regresar a terapia o acudir a alguna sanación espiritual energética.

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