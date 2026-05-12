Roxana N era violenta e ignoraba a Vicente por “maquillarse”; el papá dice: “Me había enterrado un cuchi...”

El caso de Vicente, el menor que murió por una ola de calor en Mexicali, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que su papá, Carlos Maza, da mayores detalles de cómo era Roxana ‘N’, madre del menor y quien actualmente está en juicio por el deceso del pequeño. Te contamos los detalles.

Caso Vicente / Redes sociales

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¿Qué le pasó a Vicente, el menor que murió en Mexicali?

Todo ocurrió durante la madrugada del 1 de mayo. Roxana ‘N’ y su hijo llegaron al fraccionamiento ‘La Rioja’ tras una fiesta familiar. De acuerdo con reportes oficiales, la mujer, quien estaba bajo los efectos del alcohol, encendió el boler para bañar el pequeño y después se fue a su habitación, olvidando al menor en el auto.

Roxana usó sus redes sociales y luego se fue a dormir. Horas después, cerca del mediodía, se despertó y buscó al pequeño. Al encontrarlo en el coche, lo sacó y ambos entraron al domicilio. Posteriormente, la mujer pidió ayuda.

Cuando llegaron las autoridades, encontraron al niño sin vida en brazos de su abuela. Tras cuestionar a Roxana sobre lo ocurrido, procedieron a su detención y actualmente se encuentra enfrentando un juicio por el cargo de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Y es que, según testimonio del médico forense, Vicente pasó 12 horas encerrado en el coche. Mencionó que la hora de muerte fue entre las 9 y 10 de la mañana por las altas temperaturas. El cuerpo del menor habría presentado quemaduras de primer grado en piernas y antebrazos, además de lesiones que concuerdan con sus intentos de liberarse de la silla para bebés en la que estaba sentado.

“No presenta lesiones en general, pero se pudieron observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por el calor al que estuvo expuesto, y se concluye que la causa determinante del fallecimiento fue el golpe de calor. Eso es lo que tenemos hasta el momento”, explicó.

Caso Vicente

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¿La muerte de Vicente, menor que fue encerrado en un coche por 12 horas en Mexicali, fue premeditada?

Si bien Roxana ‘N’ sostiene que todo fue un terrible accidente, Carlos Maza, papá de Vicente, sostiene que la muerte de su hijo pudo ser “premeditada”. Según su testimonio, ya estaban separados y se encontraban en un proceso legal para dictaminar la custodia.

En una reciente entrevista, Carlos describió a su expareja como agresiva y una madre negligente. Y es que, presuntamente, tras la separación, ella hizo de todo para evitar que viera al pequeño, incluso llegó a presentar acusaciones falsas. Según el hombre, llevaba meses sin ver a su hijo.

Recordó que el presunto detonante de su separación en 2024 fue la ocasión en la que la mujer dejó solo al pequeño por “irse a maquillar”. En aquel entonces, él logró llegar a tiempo y llevárselo al trabajo. Cuando regresó a casa, vio a Roxana con un cuchillo.

“Abro la puerta, ella estaba con un cuchillo y como ella ya me había enterrado un cuchillo en el hombro, yo traía al niño en los brazos, le quito el cuchillo, lo aviento y le digo que qué le pasa. Le empiezo a reclamar que por qué había dejado al niño solo, me dice: ‘Le voy a marcar al 911 porque me estás gritando’, le digo que claro que le estoy gritando porque dejó al niño solo”. Papá de Vicente

¿Por qué denunciaron al papá de Vicente por violencia intrafamiliar?

Durante la conversación, el papá de Vicente mencionó que, en ese momento, pudo explicar que la situación a la policía. No obstante, presuntamente, llegó una oficial mujer y simplemente lo detuvo después de escuchar a Roxana decir que él era quien la maltrataba.

“Les conté todos los hechos, después llega una oficial mujer y le dice: ‘con que tú me lo señales, yo me lo llevo’ y me señala y con eso me quedé 72 horas detenido”, expresó.

Carlos dijo que, a partir de este hecho, decidió separarse de ella. Roxana no habría tomado bien esto y hasta le habría dicho que “su hijo pagaría las consecuencias de sus decisiones”.

“Él era mi primer hijo biológico, los otros dos eran de ella pero de otra pareja. Me llegaba a decir que las iba a pagar con mi hijo, que se parecía tanto a mí que podía hacerle algo, todo eso está documentado”, expresó.

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