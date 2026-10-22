Viuda de Yeison Jiménez sufre nuevo revé; habrían hallado sin vida su padre, suegro del cantante: ¡Hecho trágico!

Un nuevo golpe a la familia de Yeison Jiménez, pues a meses de la trágica muerte del cantante, ahora es su suegro el que fue hallado sin vida de manera repentina. La viuda de Jiménez rompe el silencio en redes sociales y... ¿contó los detalles?

Yeison Jiménez murió trágicamente en accidente aéreo / Foto: Redes sociales

Así fue la trágica muerte de Yeison Jiménez en enero de 2026

El cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida la tarde del 10 de enero en un accidente aéreo cuando viajaba rumbo a Medellín, Colombia. El avión cayó en la vereda Romita, un sector entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. El artista se dirigía a cumplir un compromiso laboral.

De acuerdo con lo reportado, la aeronave se incendió tras chocar contra el suelo, por lo que los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato. Los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar para atender la situación. Posteriormente, confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Los primeros informes señalan que el siniestro se registró pocos minutos después del despegue. De forma preliminar, se indicó que el avión habría perdido el control antes de alcanzar la altura necesaria para mantener el vuelo.

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Yeison Jiménez murió en accidente aéreo / Redes sociales

Suegro de Yeison Jiménez fue hallado sin vida de manera repentina

Según la información divulgada por diferentes medios, un ciudadano encontró el cuerpo de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, padre de la viuda del cantante Yeison Jiménez, Sonia Restrepo.

El medio La patria comenzó a revelar algunos detalles sobre la trágica noticia, asegurando que el hombre fue hallado sin vida en una zona rural de Los Tanques, en Pensilvania, al oriente de Caldas, Colombia.

Hasta el momento, las autoridades no han dicho más detalles sobre lo ocurrido. La hija de Restrepo y viuda de Yeison Jiménez tampoco ha contado más. En redes, la joven solo se ha dedicado a despedir a su padre.

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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, se despide de su padre / Redes sociales

¿Cómo despidió Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, al fallecido cantante?

La noticia de la muerte de José Sigifredo Restrepo, llega a casi 10 meses del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, hecho que causó que la esposa del cantante, Sonia Restrepo, se rompiera en pleno funeral.

El cantante era una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana, y su partida continúa generando reacciones y homenajes.

En videos que trascendieron en aquel momento, se pudo observar a la esposa de Yeison Jiménez llorando a un costado del ataúd, visibilizando el duelo que estaba viviendo.

De manera paralela, muchos se preguntaban sobre la fortuna de Yeison Jiménez, cuestionando si el testamento y todo sería repartido entre su familia.

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